Как получать больше бонусов в «Магните»? Рассказываем про акцию с оплатой через СБП
Редкий краснодарец после работы не забегал в «Магнит у дома» за продуктами для ужина. Или не закупался на неделю в «Магните». Доставайте вашу красную карточку — сейчас расскажем, как этим летом получить по ней в пять раз больше бонусов, совершая привычные покупки.
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Что нужно делать, чтобы получить кешбэк на карту лояльности «Магнит»?
До 13 августа 2023 года оплачивать через СБП покупки в «Магните», предъявляя карту лояльности магазина на кассе (сам пластик или в приложении). Если у вас еще нет такой карты, ее можно оформить в магазине или в мобильном приложении «Магнит».
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Где нужно покупать?
На кассах в магазинах «Магнит» — можете зайти туда за покупками. Если оформить самовывоз в приложении «Магнит Доставка», вам тоже поступит кешбэк бонусами. Но только при определенных условиях, о них ниже.
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Как оплатить покупку через СБП? Три способа
Для этого нужен только смартфон с приложением банка (любого из более 200 участников СБП), сам пластик (банковская карта) для оплаты не требуется.
Вот как можно оплатить покупку:
- быстрее всего — в одно касание через приложение «СБПэй». Заранее установите сервис и привяжите к нему свой банковский счет. На кассе просто разблокируйте телефон и приложите его к NFC-табличке;
- через приложение банка. Откройте его, отсканируйте QR-код на NFC-табличке у кассы или на чеке, который распечатает кассир, и подтвердите оплату в приложении;
- в один клик с помощью мобильного приложения «Магнит: акции и скидки». Нужно показать карту лояльности «Магнит», сообщить кассиру о желании совершить покупку с помощью СБП в приложении и подтвердить оплату нажатием кнопки «Оплатить СБП» в приложении «Магнит».
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Сколько баллов можно получить?
5% кешбэк бонусами на карту лояльности магазина. Это почти в пять раз больше, чем по стандартной схеме начисления баллов (0,5% на чек до 5000 рублей, 1% — от 5000 до 10 000 тыс. рублей или покупке от 50 разных товаров, 2% — от 10 000 тыс. рублей или покупке от 100 разных товаров).
Максимальная сумма кешбэка на одного покупателя — 500 бонусов за весь период акции.
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На что их можно потратить?
Бонусами можно оплатить до 50% суммы следующих покупок. 1 бонус равен 1 рублю. Акция действует до 13 августа включительно во всех магазинах «Магнит».
Что продаётся в «Магнит «Моя цена» и можно ли в нём сэкономить:
«Мы видим, как растет спрос на оплату с помощью Системы быстрых платежей. По данным ЦБ, каждый четвертый россиянин оплачивает покупки через СБП. Мы работаем над тем, чтобы совершать платежи было не просто удобно, но и выгодно, особенно в такой популярной категории трат как продукты питания. Вместе с «Магнитом» мы запустили акцию для пользователей СБП, в рамках которой можно вернуть 5% от суммы чека на бонусный счет сети. Оплатить покупки и получить кешбэк можно любым удобным способом — с помощью QR-кода или приложения «СБПэй», — рассказывает Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП).