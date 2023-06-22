Горошек побеждает кукурузу. Какую консервацию больше всего любят россияне?

Торговая сеть «Пятёрочка» проанализировала спрос на консервированную продукцию в своих магазинах и определила ключевые предпочтения покупателей.

За год в магазинах по всей стране было продано более 220 млн банок овощных консервов собственных торговых марок «Пятёрочки» — это практически 80% от всех продаж в категории «Овощная консервация».

Традиционными фаворитами у покупателей среди овощных консервов являются горошек (24%) и кукуруза (20%). Далее следуют фасоль (14%), огурцы (8%) и томаты (4%). В основном, спрос на такую продукцию растет в преддверии праздников — в декабре перед Новым годом, а также весной перед 8 Марта и началом Великого поста.

При этом чаще всего покупатели останавливают свой выбор на консервированной продукции собственных торговых марок (СТМ) «Пятёрочки». К примеру, с мая 2022 года по май 2023-го россияне приобрели более 169 млн банок консервов марки Global Village. А за первые 5 месяцев текущего года продажи этой продукции выросли на 9% (год к году).

По данным ритейлера, в 2022 году овощные консервы Global Village попадали в каждый второй чек покупателей магазинов «Пятёрочка». В целом доля всех СТМ в розничном товарообороте сети выросла с 22,4% в 2021-м до 24,1% в 2022-м.

Популярнее всего из овощной консервации СТМ оказались зеленый горошек и кукуруза (более 95 млн банок), маслины и оливки (более 30 млн банок), а также огурцы (18 млн банок). Помимо классических овощных консервов покупателям нравятся и более экзотические варианты. Например, в прошлом году россияне купили в магазинах «Пятёрочка» порядка 3 млн банок перца халапеньо Global Village Selection и имбиря Global Village.

X5 Group в 2022 году возглавила топ крупнейших ритейлеров России с динамикой выручки +18,3%. В магазинах «Пятёрочка» средний чек составил 441,3 рубля, число покупателей — более 5,5 млрд.

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