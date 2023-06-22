В «Атамани» пройдет день окрошки. Холодным супом угостят всех гостей

Краснодарский край

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  • © Изображение timolina, Freepik.com
    © Изображение timolina, Freepik.com

В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 24 июня пройдёт день окрошки

В рамках гастрономического фестиваля расскажут, в чем секрет традиционного кубанского холодного супа, угостят всех гостей этим блюдом и разыграют набор для приготовления окрошки по старинному казачьему рецепту. И все это под выступления фольклорных ансамблей.

Также в программе выставка народных промыслов, экскурсии, конкурсы и другие развлечения.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

17 июня в станице «Атамань» прошёл фестиваль «Навары, мылая». Для гостей приготовили 10 тыс. вареников.

В этом сезоне посетителей ожидают и другие гастрономические фестивали:

  • рыбы и черноморских морепродуктов 1 июля;
  • блюд из картофеля и лука 22 июля;
  • шашлыка 29 июля;
  • индюшки 5 августа;
  • борща 12 августа;
  • риса 9 сентября;
  • каши 30 сентября;
  • сала 7 октября;
  • разносолов 21 октября.

Ранее Юга.ру писали про 11 летних фестивалей в Краснодарском крае на любой вкус.

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