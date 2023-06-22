В «Атамани» пройдет день окрошки. Холодным супом угостят всех гостей
В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 24 июня пройдёт день окрошки
В рамках гастрономического фестиваля расскажут, в чем секрет традиционного кубанского холодного супа, угостят всех гостей этим блюдом и разыграют набор для приготовления окрошки по старинному казачьему рецепту. И все это под выступления фольклорных ансамблей.
Также в программе выставка народных промыслов, экскурсии, конкурсы и другие развлечения.
Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.
17 июня в станице «Атамань» прошёл фестиваль «Навары, мылая». Для гостей приготовили 10 тыс. вареников.
В этом сезоне посетителей ожидают и другие гастрономические фестивали:
- рыбы и черноморских морепродуктов 1 июля;
- блюд из картофеля и лука 22 июля;
- шашлыка 29 июля;
- индюшки 5 августа;
- борща 12 августа;
- риса 9 сентября;
- каши 30 сентября;
- сала 7 октября;
- разносолов 21 октября.
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