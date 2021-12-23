В Ростовской области «Ростелеком» запустил систему «Безопасный город»

Единая система обеспечения безопасности граждан стала первой в Южном федеральном и Северо-Кавказском федеральном округах. Она прошла тестирование и введена в полноценную эксплуатацию во всех 55 муниципальных образованиях региона.



«АПК «Безопасный город» выступает частью платформы цифрового региона. Он повышает уровень общественной безопасности и обеспечения правопорядка на территории за счет улучшения координации различных служб и ведомств с помощью цифровых решений. При возникновении любой нештатной ситуации системное решение объединяет современные технологии и профессионализм людей для сохранения жизни и здоровья граждан», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

В единое целое объединяются автоматизированные системы безопасности муниципального, регионального и федерального уровней, в том числе программы мониторинга и анализа окружающей обстановки, состояния инженерных сооружений, системы вызова экстренных служб, видеонаблюдение и др. Система охватывает около 5 тыс. датчиков пожарного и радиационного мониторинга, 335 устройств оповещения и информирования населения, 63 поста мониторинга метео- и гидрологической обстановки, более 1,5 тыс. автотранспортных средств и т. д. Главное преимущество — интеграция интеллектуальной платформы видеонаблюдения «Нетрис», к которой подключается много видеокамер. Также благодаря подсистеме «Росгидромет» соответствующие службы могут прогнозировать стихийные явления.



«Международные аналитики отмечают, что чем выше уровень жизни в том или ином регионе, тем активнее там идут цифровые преобразования. АПК «Безопасный город» в этом смысле стал драйвером для дальнейшей цифровизации всей Ростовской области. Сегодня к этой системе присоединяются все новые камеры видеонаблюдения объектов социальной сферы и крупных торговых центров, расширяется функционал использования навигационной системы ГЛОНАСС. Система уже успешно работает и приносит региону пользу. Мы продолжим развитие и совершенствование комплекса в 2022 году», — прокомментировал вице-президент макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

«Ростовская область первая на юге внедрила АПК «Безопасный город» на всей территории. Комплексная информационная система безопасности помогает обеспечивать правопорядок на Дону. Мы намерены и дальше развивать «Безопасный город», интегрируя в него новые информационные системы», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Внедрение АПК «Безопасный город» началось в 2018 году с постепенным охватом новых муниципалитетов. За время работы в текущем году по единому номеру 112 поступило более 4 млн вызовов в службы экстренного реагирования. С помощью камер видеонаблюдения выявлено 133 и раскрыто 140 преступлений. На ранней стадии было ликвидировано около 1,5 тыс. возгораний, включая лесные пожары.



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Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» презентовал сервис для автоматизации служб поддержки.