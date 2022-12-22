С 2023 года в Краснодарском крае семьи будут получать новое единое пособие на детей

С 1 января 2023 года на территории РФ вводится ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка — единое пособие. Оно объединит 6 уже действующих мер соцподдержки и будет предоставляться на каждого ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

Кому положено пособие:



— беременной женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;

— одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет.



Условия:



— заявители и их дети являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории государства;

— размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания;

— при определении права на пособие учитываются: наличие у заявителя и членов семьи движимого и недвижимого имущества; процентных доходов по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях; причины отсутствия доходов у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за исключением несовершеннолетних детей).



Подробнее о том, как оценивается нуждаемость семьи, можно узнать здесь.



Размер пособия



будет зависеть от дохода семьи и составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка. В настоящее время размер прожиточного минимума в Краснодарском крае — 13 363 рубля.