С 2023 года в Краснодарском крае семьи будут получать новое единое пособие на детей
22 декабря депутаты ЗСК приняли закон «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края»
С 1 января 2023 года на территории РФ вводится ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка — единое пособие. Оно объединит 6 уже действующих мер соцподдержки и будет предоставляться на каждого ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.
Кому положено пособие:
— беременной женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;
— одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет.
Условия:
— заявители и их дети являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории государства;
— размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания;
— при определении права на пособие учитываются: наличие у заявителя и членов семьи движимого и недвижимого имущества; процентных доходов по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях; причины отсутствия доходов у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за исключением несовершеннолетних детей).
Подробнее о том, как оценивается нуждаемость семьи, можно узнать здесь.
Размер пособия
будет зависеть от дохода семьи и составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка. В настоящее время размер прожиточного минимума в Краснодарском крае — 13 363 рубля.
Подать заявление на получение единого пособия с 1 января 2023 года можно через:
- госуслуги;
- МФЦ;
- управления Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
«Этим законом предлагается универсальный механизм поддержки населения. Под Новый год он станет хорошим подарком для кубанских семей, нуждающихся в дополнительной помощи и поддержке. Мы все хотим, чтобы дети Краснодарского края росли здоровыми и счастливыми. И если какая-то семья не имеет достаточного уровня доходов, на помощь должно прийти государство. Помощь материнству и детству — наш долг. Суммы пособий не глобальные, но какие-то насущные потребности находящихся в сложном положении семей они решить помогут», — прокомментировал принятый закон председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае сохранят меры соцподдержки многодетных семей в случае гибели детей в СВО.