Скорая продовольственная помощь. Где заказать готовую еду с доставкой 31 декабря?
Мы знаем, вы хотели сделать всё заранее. Но то ли завал на работе вмешался, то ли злой рок — и вот, 31 декабря вы снова морально готовитесь запрыгнуть в последний вагон предновогоднего кулинарного марафона.
Собрали для вас экстренную продовольственную помощь — готовые блюда, которые можно заказать в один клик с быстрой доставкой до двери.
К новогоднему столу
Если многочасовые кулинарные подвиги вы с удовольствием променяете на отдых с близкими под любимые комедии, даём наводку: заказать традиционный, сытный и простой стол из всеми любимых блюд можно онлайн в «Яндекс Маркете 15».
Вот что подойдёт для праздничного меню:
- оливье с ветчиной или курицей — XL-порция (полкило) бессменного новогоднего хита;
- крабовый салат — также 500 гр;
- сельдь под шубой или салат «Мимоза» с тунцом;
- сэндвич-роллы с лососем — блюда с красной рыбой, как правило съедаются первыми;
- буженина домашняя в нарезке — мясо и ничего лишего;
- баклажаны пармиджано — легкая и очень ароматная закуска с грецкими орехами, кинзой и чесноком;
- онигири с креветкой, лососем, сливочным сыром — те же роллы, только в треугольниках;
- салат из свёклы с сыром и чесноком или из сурими и корейской моркови — простые и лёгкие, как будто сделали сами;
- печёночный торт;
- уже готовые сырные и мясные нарезки;
- сладкая выпечка — торты, пирожные, бельгийские вафли, эклеры, круассаны, трубочки со сгущенкой.
Если готовы приложить немного усилий и нарезать традиционные бутерброды, то не забудьте про:
- икру и рыбу;
- батон;
- масло или творожный сыр.
В новогодние праздники «Яндекс Маркет 15» выручит, даже когда в городе закроется большинство супермаркетов, магазинов и сервисов доставки. Краснодарцы смогут сделать заказ 31 декабря до 22:00, продукты привезут прямо к новогоднему столу. А 1 января сервис начнёт работать уже с 11 утра.
На позднее утро 1 января
Или 2-го. Согласны, доедать вчерашний оливье — краеугольная составляющая новогодних каникул. Но чтобы быстрее восстановить режим питания, позаботиться о первых блюдах лучше ещё до наступления 2023-го. Вот что вы, скорее всего, с удовольствием съедите на поздний завтрак.
Сытное и наваристое первое:
- суп с фрикадельками или суп-крем куриный;
- лагман с говядиной;
- том-ям с креветками;
- солянка мясная;
Второе:
- каша рисовая с тыквой;
- сырники со сметаной;
- блинчики — с вареной сгущенкой, с бананом и шоколадом, с брынзой и зеленью или с ветчиной и сыром;
- мексиканская шаурма;
- бургер с куриной котлетой или чизбургер.
Пригодится для киномарафона на диване:
- мандарины или любые другие фрукты;
- снеки — орешки, попкорн, чипсы.
Все блюда герметично упаковывают, так что в первое утро нового года, во сколько бы оно не настало, вам вам останется только разогреть их.
Бонус: кое-что интересное к Старому Новому году
К празднику «Яндекс Маркет 15» готовит кое-что необычное — вареники с сюрпризом (начинка — картофель с грибами).
Вареничное гадание в староновогоднюю ночь — давняя и увлекательная традиция. Внутри нескольких вареников, помимо обычной начинки, спрятан секретный ингредиент — острый перец, морковка, горошек, много соли. У каждого сюрприза своё значение — к острой жизни, к путешествию, к замужеству и так далее. Интерпретировать предсказания поможет инструкция с расшифровками внутри коробки.
Заказать пророческие вареники можно будет с 12 января.
Чем заняться на длинных новогодних выходных в Краснодаре, Юга.ру рассказывали здесь. А если вы не планируете переходить в вертикальное положение, пройдите тест, который покажет подборку фильмов или сериалов на вечер.