Скорая продовольственная помощь. Где заказать готовую еду с доставкой 31 декабря?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Мы знаем, вы хотели сделать всё заранее. Но то ли завал на работе вмешался, то ли злой рок — и вот,  31 декабря вы снова морально готовитесь запрыгнуть в последний вагон предновогоднего кулинарного марафона.

Собрали для вас экстренную продовольственную помощь — готовые блюда, которые можно заказать в один клик с быстрой доставкой до двери.

К новогоднему столу

Если многочасовые кулинарные подвиги вы с удовольствием променяете на отдых с близкими под любимые комедии, даём наводку: заказать традиционный, сытный и простой стол из всеми любимых блюд можно онлайн в «Яндекс Маркете 15».

Вот что подойдёт для праздничного меню:

  • оливье с ветчиной или курицей — XL-порция (полкило) бессменного новогоднего хита;
  • крабовый салат — также 500 гр;
  • сельдь под шубой или салат «Мимоза» с тунцом;
  • сэндвич-роллы с лососем — блюда с красной рыбой, как правило съедаются первыми;
  • буженина домашняя в нарезке — мясо и ничего лишего;
  • баклажаны пармиджано — легкая и очень ароматная закуска с грецкими орехами, кинзой и чесноком;
  • онигири с креветкой, лососем, сливочным сыром — те же роллы, только в треугольниках;
  • салат из свёклы с сыром и чесноком или из сурими и корейской моркови — простые и лёгкие, как будто сделали сами;
  • печёночный торт;
  • уже готовые сырные и мясные нарезки;
  • сладкая выпечка — торты, пирожные, бельгийские вафли, эклеры, круассаны, трубочки со сгущенкой.

Если готовы приложить немного усилий и нарезать традиционные бутерброды, то не забудьте про:

В новогодние праздники «Яндекс Маркет 15» выручит, даже когда в городе закроется большинство супермаркетов, магазинов и сервисов доставки. Краснодарцы смогут сделать заказ 31 декабря до 22:00, продукты привезут прямо к новогоднему столу. А 1 января сервис начнёт работать уже с 11 утра.

  • © Фото fxquadro, freepik.com
    © Фото fxquadro, freepik.com

На позднее утро 1 января

Или 2-го. Согласны, доедать вчерашний оливье — краеугольная составляющая новогодних каникул. Но чтобы быстрее восстановить режим питания, позаботиться о первых блюдах лучше ещё до наступления 2023-го. Вот что вы, скорее всего, с удовольствием съедите на поздний завтрак.

Сытное и наваристое первое:

  • суп с фрикадельками или суп-крем куриный;
  • лагман с говядиной;
  • том-ям с креветками;
  • солянка мясная;

Второе:

  • каша рисовая с тыквой;
  • сырники со сметаной;
  • блинчики — с вареной сгущенкой, с бананом и шоколадом, с брынзой и зеленью или с ветчиной и сыром;
  • мексиканская шаурма;
  • бургер с куриной котлетой или чизбургер.

Пригодится для киномарафона на диване:

  • мандарины или любые другие фрукты;
  • снеки — орешки, попкорн, чипсы.

Все блюда герметично упаковывают, так что в первое утро нового года, во сколько бы оно не настало, вам вам останется только разогреть их.

Заказать продукты и готовые блюда к Новому году

  • © Фото garetsvisual, freepik.com
    © Фото garetsvisual, freepik.com

Бонус: кое-что интересное к Старому Новому году

К празднику «Яндекс Маркет 15» готовит кое-что необычное — вареники с сюрпризом (начинка — картофель с грибами). 

Вареничное гадание в староновогоднюю ночь — давняя и увлекательная традиция. Внутри нескольких вареников, помимо обычной начинки, спрятан секретный ингредиент — острый перец, морковка, горошек, много соли. У каждого сюрприза своё значение — к острой жизни, к путешествию, к замужеству и так далее. Интерпретировать предсказания поможет инструкция с расшифровками внутри коробки.

Заказать пророческие вареники можно будет с 12 января.

Чем заняться на длинных новогодних выходных в Краснодаре, Юга.ру рассказывали здесь. А если вы не планируете переходить в вертикальное положение, пройдите тест, который покажет подборку фильмов или сериалов на вечер.

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