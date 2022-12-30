Скорая продовольственная помощь. Где заказать готовую еду с доставкой 31 декабря?

Мы знаем, вы хотели сделать всё заранее. Но то ли завал на работе вмешался, то ли злой рок — и вот, 31 декабря вы снова морально готовитесь запрыгнуть в последний вагон предновогоднего кулинарного марафона. Собрали для вас экстренную продовольственную помощь — готовые блюда, которые можно заказать в один клик с быстрой доставкой до двери.

К новогоднему столу Если многочасовые кулинарные подвиги вы с удовольствием променяете на отдых с близкими под любимые комедии, даём наводку: заказать традиционный, сытный и простой стол из всеми любимых блюд можно онлайн в «Яндекс Маркете 15». Вот что подойдёт для праздничного меню: оливье с ветчиной или курицей — XL-порция (полкило) бессменного новогоднего хита;

крабовый салат — также 500 гр;

сельдь под шубой или салат «Мимоза» с тунцом;

сэндвич-роллы с лососем — блюда с красной рыбой, как правило съедаются первыми;

буженина домашняя в нарезке — мясо и ничего лишего;

баклажаны пармиджано — легкая и очень ароматная закуска с грецкими орехами, кинзой и чесноком;

онигири с креветкой, лососем, сливочным сыром — те же роллы, только в треугольниках;

салат из свёклы с сыром и чесноком или из сурими и корейской моркови — простые и лёгкие, как будто сделали сами;

печёночный торт;

уже готовые сырные и мясные нарезки;

сладкая выпечка — торты, пирожные, бельгийские вафли, эклеры, круассаны, трубочки со сгущенкой. Если готовы приложить немного усилий и нарезать традиционные бутерброды, то не забудьте про: икру и рыбу;

батон;

масло или творожный сыр.

В новогодние праздники «Яндекс Маркет 15» выручит, даже когда в городе закроется большинство супермаркетов, магазинов и сервисов доставки. Краснодарцы смогут сделать заказ 31 декабря до 22:00, продукты привезут прямо к новогоднему столу. А 1 января сервис начнёт работать уже с 11 утра.

© Фото fxquadro, freepik.com

На позднее утро 1 января Или 2-го. Согласны, доедать вчерашний оливье — краеугольная составляющая новогодних каникул. Но чтобы быстрее восстановить режим питания, позаботиться о первых блюдах лучше ещё до наступления 2023-го. Вот что вы, скорее всего, с удовольствием съедите на поздний завтрак. Сытное и наваристое первое: суп с фрикадельками или суп-крем куриный;

лагман с говядиной;

том-ям с креветками;

солянка мясная; Второе: каша рисовая с тыквой;

сырники со сметаной;

блинчики — с вареной сгущенкой, с бананом и шоколадом, с брынзой и зеленью или с ветчиной и сыром;

мексиканская шаурма;

бургер с куриной котлетой или чизбургер. Пригодится для киномарафона на диване: мандарины или любые другие фрукты;

снеки — орешки, попкорн, чипсы.

Все блюда герметично упаковывают, так что в первое утро нового года, во сколько бы оно не настало, вам вам останется только разогреть их.

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Бонус: кое-что интересное к Старому Новому году К празднику «Яндекс Маркет 15» готовит кое-что необычное — вареники с сюрпризом (начинка — картофель с грибами). Вареничное гадание в староновогоднюю ночь — давняя и увлекательная традиция. Внутри нескольких вареников, помимо обычной начинки, спрятан секретный ингредиент — острый перец, морковка, горошек, много соли. У каждого сюрприза своё значение — к острой жизни, к путешествию, к замужеству и так далее. Интерпретировать предсказания поможет инструкция с расшифровками внутри коробки. Заказать пророческие вареники можно будет с 12 января.