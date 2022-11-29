Экологи Новороссийска просят закрыть свалку на горе Щелба. Они считают, что фильтрат от полигона загрязняет реку
В Новороссийске снова потемнела вода в реке Цемес. Экологи считают, что в воду попадает фильтрат
В Новороссийске экологи заметили, что вода в реке Цемес потемнела и стала источать неприятный запах. Пробы отправили на экспертизу. Активисты считают, что в реку попал фильтрат свалки.
Член общественного экологического Совета Новороссийска Сергей Стряпухин рассказал, что ситуация с загрязнением воды фильтратом от свалки тянется с 2019 года.
По его словам, свалку, которая выделяет фильтрат, открыли в 2012 году. Она была рассчитана на 20 лет эксплуатации с учетом передовых технологий мусоросортировки. Но полигон исчерпал свою вместимость в два раза быстрее. Теперь 40-метровую гору мусора видно из многих районов города. Кроме того, несколько лет назад закрыли мусорный полигон в Геленджике и часть отходов оттуда стали свозить в Новороссийск.
«Все это происходит на фоне имеющегося Соглашения между Администрацией и ООО «ТЕРРА-Н», в котором первая сторона обязуется построить отдельную дорогу на мусорный полигон. Я не знаю, чей «злой гений» решил организовать мусорный полигон на горе, (обдуваемой всеми ветрами) посередине между бассейнами двух крупнейших рек Новороссийска: Цемес и Озерейки, но он сделал это с иезуитской точностью», — написал Стряпухин.
В Новороссийске почти сутки тлеет и горит мусор на свалке:
Он отметил, что в январе 2022 года Росприроднадзор подтвердил факт загрязнения рек фильтратом от свалки. Также по его словам, сотрудники Минприроды Кубани брали пробы воды из реки еще три года назад, но ситуация не изменилась.
Стряпухин добавил, что согласно схеме реконструкции, предоставленной ООО «ТЕРРА-Н», мусорный полигон граничит с пресными подземными водами реки Цемес.
Стряпухин вместе с экологом Татьяной Трибрат 14 ноября зафиксировали попадание темной жидкости с неприятным запахом в исток реки Цемес. Стряпухин отметил, что по всем органолептическим показателям жидкость похожа на фильтрат. После этого экологи составили письма и направили их в краевые Минприроды и прокуратуру.
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«Помимо того, что река Цемес впадает в Черное море, она еще проходит примерно на участке в 1 км по границе территории памятника природы Цемесская роща, где также есть водозабор, снабжающий питьевой водой частный сектор. Казалось бы существует миллион причин остановить попадание фильтрата в реку, найти и наказать виновных, завести уголовное дело в конце концов», — написал Стряпухин.
Природоохранная прокуратура направила обращение экологов главе Новороссийска Андрею Кравченко.
Эколог добавил, что мусорный полигон необходимо реконструировать для снижения экологического ущерба, а в дальнейшем закрыть и рекультивировать.
Как писали Юга.ру, несколько дней назад в Новороссийске прошел одиночный пикет около городской администрации. Жители села Борисовка требуют закрыть мусорный полигон «Терра-Н» на горе Щелба.