Экологи Новороссийска просят закрыть свалку на горе Щелба. Они считают, что фильтрат от полигона загрязняет реку

В Новороссийске снова потемнела вода в реке Цемес. Экологи считают, что в воду попадает фильтрат

В Новороссийске экологи заметили, что вода в реке Цемес потемнела и стала источать неприятный запах. Пробы отправили на экспертизу. Активисты считают, что в реку попал фильтрат свалки.

Член общественного экологического Совета Новороссийска Сергей Стряпухин рассказал, что ситуация с загрязнением воды фильтратом от свалки тянется с 2019 года.

По его словам, свалку, которая выделяет фильтрат, открыли в 2012 году. Она была рассчитана на 20 лет эксплуатации с учетом передовых технологий мусоросортировки. Но полигон исчерпал свою вместимость в два раза быстрее. Теперь 40-метровую гору мусора видно из многих районов города. Кроме того, несколько лет назад закрыли мусорный полигон в Геленджике и часть отходов оттуда стали свозить в Новороссийск.

«Все это происходит на фоне имеющегося Соглашения между Администрацией и ООО «ТЕРРА-Н», в котором первая сторона обязуется построить отдельную дорогу на мусорный полигон. Я не знаю, чей «злой гений» решил организовать мусорный полигон на горе, (обдуваемой всеми ветрами) посередине между бассейнами двух крупнейших рек Новороссийска: Цемес и Озерейки, но он сделал это с иезуитской точностью», — написал Стряпухин.