В Новороссийске активисты через суд добились отмены общественных обсуждений по проекту реконструкции свалки

В проекте множество нарушений, которые предстоит устранить до отправки на экспертизу

В Новороссийске суд признал незаконными общественные слушания, которые должны были пройти 8 декабря. На них планировали обсудить проект реконструкции мусорного полигона на горе Щелба.

После слушаний проект должны были доработать и отправить на госэкспертизу. Но в документе есть недочеты — депутат ЗСК Александр Карпенко нашел минимум 15. В таком виде проект не пройдет ни одну экспертизу, сообщает «Наша газета».

Кроме того, нарушения допустили в организации слушаний. Проект реконструкции разместили на сайте мэрии Новороссийска 25 ноября, а согласно законодательству, документ должны были опубликовать за месяц до общественных.

Как писали Юга.ру, слушания были назначены на 8 декабря. Власти хотели обсудить с горожанами расширение свалки, однако местные жители настаивают на ее закрытии. Полигон находится между двух рек и выделяет фильтрат. Как люди живут по соседству с полигоном можно почитать здесь.

Также закрыть свалку просили экологи. По их словам, фильтрат попадает в реки и загрязняет воду. Кроме того, там регулярно происходят пожары из-за метана, образующегося в теле свалки.