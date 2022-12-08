В Новороссийске активисты через суд добились отмены общественных обсуждений по проекту реконструкции свалки

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В проекте множество нарушений, которые предстоит устранить до отправки на экспертизу

В Новороссийске суд признал незаконными общественные слушания, которые должны были пройти 8 декабря. На них планировали обсудить проект реконструкции мусорного полигона на горе Щелба.

После слушаний проект должны были доработать и отправить на госэкспертизу. Но в документе есть недочеты — депутат ЗСК Александр Карпенко нашел минимум 15. В таком виде проект не пройдет ни одну экспертизу, сообщает «Наша газета»

Кроме того, нарушения допустили в организации слушаний. Проект реконструкции разместили на сайте мэрии Новороссийска 25 ноября, а согласно законодательству, документ должны были опубликовать за месяц до общественных. 

Как писали Юга.ру, слушания были назначены на 8 декабря. Власти хотели обсудить с горожанами расширение свалки, однако местные жители настаивают на ее закрытии. Полигон находится между двух рек и выделяет фильтрат. Как люди живут по соседству с полигоном можно почитать здесь.

Также закрыть свалку просили экологи. По их словам, фильтрат попадает в реки и загрязняет воду. Кроме того, там регулярно происходят пожары из-за метана, образующегося в теле свалки.

Мусор Новороссийск Суд

Новости

На новогодних праздниках загрузка горнолыжных курортов Краснодарского края будет почти 100%
В Анапе поставили на учет и оштрафовали родителей подростков, которые осквернили Вечный огонь
Большинство россиян готовы потратить до 25 тыс. рублей на новогодний стол. А на подарки в 2 раза меньше
Жители Краснодарского края в этом году набрали потребкредитов на 70 млрд рублей
В Новороссийске активисты через суд добились отмены общественных обсуждений по проекту реконструкции свалки
В Краснодаре пройдёт неделя светских лекций

Лента новостей

Реклама на сайте