«Пятёрочка» дарит подарки и призы к Новому году

За каждые 600 рублей в одном чеке покупатели гарантированно получают на кассе скретч-карту. Под защитным слоем будет указан промокод — скидка на покупку в магазине или в приложении онлайн-доставки, подписку на сервис «Пакет» , дающий возможность получать увеличенный кешбэк баллами на карту лояльности, а также подарки от партнеров.

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила предновогоднюю акцию со слоганом «У нас подарки и призы — подарим их от всей души!».

Кроме того, каждый покупатель получит шанс выиграть цифровую или бытовую технику: смартфон, смарт-часы, наушники, пылесос, мясорубку, кофеварку, хлебопечку, утюг и прочее — в розыгрыше участвует свыше 20 различных наименований призов, и большинство из них разыгрываются ежедневно. Также предусмотрены еженедельные розыгрыши за покупки товаров-партнеров акции или в доставке. Всего торговая сеть «Пятёрочка» разыграет порядка 5000 призов.

Чтобы принять участие в розыгрыше, надо зарегистрировать свой чек на сумму от 600 рублей на сайте actions.5ka.ru. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 15 января 2023 года.

Как рассказала руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Надежда Сидорова, в преддверии новогодних праздников покупатели смогут не только приобрести свежие вкусные продукты по низким ценам, но и поднять себе настроение, получив подарки от «Пятёрочки»: «Новый год — время приятной суеты, когда каждый старается порадовать своих родных и близких. Поэтому «Пятёрочка» подготовила новую акцию, чтобы у каждого гостя появился шанс стать счастливым обладателем новой бытовой и цифровой техники, а также получить скидку на покупки в наших магазинах по всей стране и другие ценные призы. Благодаря новой акции подготовка к праздничному застолью станет еще более увлекательной, а покупки — выгодными».

Все подробности о розыгрыше, условиях участия, порядке проведения и выдаче призов можно узнать на сайте акции.

Ранее Юга.ру писали о том, что торговая сеть «Пятёрочка» совместно с банком еды «Русь» запустила традиционную новогоднюю акцию «Ёлка желаний»: жители Краснодара и других городов России могут исполнить новогодние желания детей-инвалидов и детей из малоимущих семей.