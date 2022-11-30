Краснодарцы могут исполнить новогодние желания детей из малоимущих семей

Более 1450 детей с ограниченными возможностями по здоровью, ребята из малоимущих и многодетных семей, получат подарки к Новому году. Акция проводится до 20 декабря 2022 года в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Барнауле, Самаре, Липецке, Новосибирске, Омске, Кемерове и Тюмени.

В Краснодаре «Ёлку желаний» можно найти в 19 «Пятёрочках»*: в магазинах установлены новогодние деревья, украшенные открытками, и в каждой такой открытке — письмо ребёнка Деду Морозу с его самым заветным желанием. Для его исполнения надо просто выбрать одну или несколько открыток на ёлке и купить указанный там подарок: детские игрушки, наборы для творчества, сладости и прочее. Всё это необходимо передать сотрудникам магазинов «Пятёрочка», участвующих в акции. У них же можно уточнить подробности акции и получить ответы на вопросы.

По итогам акции волонтеры банка еды «Русь» передадут все подарки своим подопечным — детям до 12 лет.

«В преддверии Нового года все ждут чуда и исполнения заветных желаний. Особенно сильно волшебства ждут дети. И у каждого из наших гостей есть возможность ненадолго стать волшебником, совершив добрый поступок и исполнив мечту ребёнка, который в этом нуждается. Мы не первый год проводим акцию «Ёлка желаний», и очень рады тому, что к ней всегда присоединяется множество людей. Все вместе мы делаем важное и доброе дело!» — подчеркнула руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.

* Адреса краснодарских магазинов, где проходит акция:

ул. им. 40-летия Победы, 178

ул. им. Героя Николая Шевелева, 3/1, пом. 49-54

ул. Героев-Разведчиков, 15

ул. Героев-Разведчиков, 8, стр. 2

ул. им. Жлобы, 137

ул. Баварская, 8 з/у (вго Прикубанский)

ул. Карасунская, 86

ул. Красная-Горького, 81-96/1

ул. Сормовская, 208, стр. 1, пом. 1, 4, 5

ул. Селезнева, 132

ул. Валерия Гассия, 2А

ул. Невкипелого, 18, корп. 2, пом. 281-302

ул. Ставропольская, 97

пр-кт Писателя Знаменского, 7/2

ул. Дмитрия Благоева, 31, стр. 1

ул. Краевая, 10 (Пашковский ЖМ)

ул. Домбайская, 4/1, пом. 1/5, 2

ул. им. Героя Аверкиева, 28

ул. Домбайская, 59.

Детские письма с новогодними желаниями также размещены на сайте банка еды «Русь».

Ранее Юга.ру писали о том, как сейчас живут дети, которым благотворители помогли получить экстренное лечение, а также о новогодних мероприятиях, которые проведут для детей в Краснодаре.