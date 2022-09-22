Бывшего чиновника по озеленению Краснодара признали виновным в получении взятки в 500 тыс. рублей
22 сентября стало известно, что суд признал виновным в получении взятки специалиста отдела озеленения из департамента городского хозяйства Краснодара
Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Ленинский районный суд признал Виктора Бакулина виновным в п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере должностным лицом за незаконные действия).
В сообщении пресс-службы уточнялось, что Бакулин совершил преступление в июне 2020 года, когда работал главным специалистом в отделе озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса мэрии Краснодара. Он обследовал трассу прокладки электрокабеля по объекту строительства и заметил ряд зеленых насаждений в охранной зоне на пути работ. Чиновник должен был составить акт и рассчитать плату за компенсационное озеленение, а затем оформить порубочный билет.
Формовочная или санитарная:
Вместо этого Бакулин сообщил подрядчику, что плата за компенсационное озеленение составит 1 млн 250 тыс. рублей и предложил уменьшить эту сумму за награду в 500 тыс. рублей. Для этого ему понадобилось бы исказить сведения о количестве, видах и качестве растений. Подрядчик согласился, но обратился в правоохранительные органы, и Бакулина задержали после получения взятки.
Суд осудил его на 7 лет колонии строгого режима и на 3 года лишил права работать на госслужбе и в органах местного самоуправления. Апелляцию рассмотрели в Краснодарском краевом суде. Его судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для изменения приговора, и он вступил в законную силу.
Юга.ру сообщали, что по данным муниципального «Центра озеленения и экологии», в 2019-2020 годах в Краснодаре вырубили более 33 тыс. «аварийных» деревьев, компенсировав их 2183 деревьями и 1340 кустарниками. При этом в 2021 году средств на компенсационное озеленение город не нашел.
В 2022 году «Роскосмос» посчитал зеленые зоны по спутниковым снимкам в 16 городах-миллионниках РФ. Краснодар оказался на последнем месте.