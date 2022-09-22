В сообщении пресс-службы уточнялось, что Бакулин совершил преступление в июне 2020 года, когда работал главным специалистом в отделе озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса мэрии Краснодара. Он обследовал трассу прокладки электрокабеля по объекту строительства и заметил ряд зеленых насаждений в охранной зоне на пути работ. Чиновник должен был составить акт и рассчитать плату за компенсационное озеленение, а затем оформить порубочный билет.

Вместо этого Бакулин сообщил подрядчику, что плата за компенсационное озеленение составит 1 млн 250 тыс. рублей и предложил уменьшить эту сумму за награду в 500 тыс. рублей. Для этого ему понадобилось бы исказить сведения о количестве, видах и качестве растений. Подрядчик согласился, но обратился в правоохранительные органы, и Бакулина задержали после получения взятки.

Суд осудил его на 7 лет колонии строгого режима и на 3 года лишил права работать на госслужбе и в органах местного самоуправления. Апелляцию рассмотрели в Краснодарском краевом суде. Его судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для изменения приговора, и он вступил в законную силу.