Краснодарцев приглашают на семейные кинопоказы под открытым небом

Торговая сеть «Пятёрочка» вновь запускает проект «КиноПятёрочка». На этот раз мероприятие приурочено к началу нового учебного года. Юга.ру — с подробностями.

В кинотеатре под открытым небом жители и гости Краснодара смогут бесплатно посмотреть мультипликационные фильмы «Три кота» и «Царевны» от телеканала «СТС». Сеансы будут проходить 9, 10 и 11 сентября с 19:00 до 21:30.

Временный открытый кинотеатр «КиноПятёрочка» будет работать все три дня рядом с магазином торговой сети по адресу: Краснодар, ул. Бульвар Платановый, д. 3/1 (на пересечении с ул. Бульвар Евскина) . Чтобы просмотр был комфортным, для размещения зрителей предусмотрены мягкие коврики и пуфики. При необходимости можно воспользоваться зарядной станцией для гаджетов.

На площадке проекта посетители смогут не только посмотреть кино, но и принять участие в самых разных активностях на свежем воздухе. Аниматоры в роли героев мультипликационного фильма «Три кота» пригласят гостей кинотеатра сделать яркие памятные фотографии в брендированной фотозоне «Завры», а также провести время в игровой зоне для взрослых и детей. За участие в интерактивах самые активные гости смогут получить в подарок мини-раскраски.

Ранее Юга.ру писали о том, что в предстоящие выходные в Краснодарском крае ожидается потепление до 31 °С, морские перевозки из Новороссийска в Геленджик и Сочи продлили до октября, а за покупки в «Пятёрочке» можно получать динозавров.