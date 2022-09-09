В Краснодарском крае ожидается потепление до 31 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде 9-11 сентября в Краснодарском крае

В Краснодаре 9 сентября температура воздуха прогреется до 23-25 °С. Будет солнечно и без осадков. Порывы ветра составят 4-9 м/с.

По краю синоптики Краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность. Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с. Днем потеплеет до 22-27 °С. Осадков не ожидается.

На Черноморском побережье будет 22-27 °С и ветер 6-11 м/с. На участке от Анапы до Геленджика порывы составят 15-18 м/с. Дождей в пятницу на побережье не будет.

На выходных 10-11 сентября в Краснодаре ожидается переменная облачность. В субботу в краевой столице потеплеет до 26 °С, а воскресенье до 30 °С. Ночью температура опустится до 11-12 °С. Ветер восточный с порыва 2-5 м/с.

В крае тоже ожидается потепление. В субботу воздух прогреется до 23-28 °С и будет дуть восточный ветер 5-10 м/с. Местами порывы достигнут 12-14 м/с. В воскресенье ожидается до 29 °С, на Черноморском побережье температура поднимется до 31 °С.

Как писали Юга.ру, в Черном и Азовском морях резко стала остывать вода. За два дня ее температура опустилась на 5 °С. Самое теплое море сейчас в Сочи — 24 °С.

Азовское море Погода Черное море

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