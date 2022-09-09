Морские перевозки из Новороссийска в Геленджик и Сочи продлили до октября. Навигация в Сухум всё еще остановлена

Билет на перевозки по Чёрному морю по маршруту Новороссийск — Геленджик – Сочи можно купить на восемь дней вперед. Рейсы из Сочи в Сухум так и не возобновили

На сайте компании перевозчика сообщается, что продажа билетов открывается ежедневно в 13:00 на восемь дней вперед. Навигацию планируют до конца сентября. Когда откроют сообщение Сочи — Сухум, не уточняется. Указано, что перевозки временно приостановлены.

В мэрии Геленджика сообщили, что летом скоростными водными катамаранами воспользовались более 36 тысяч человек. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Рост трафика произошел из-за закрытия аэропортов в Краснодаре, Геленджике и Анапе.

В августе по техническим причинах на Кубани и в Крыму останавливали морскую навигацию. Затем восстановили только рейсы в Сочи. В Крыму навигацию завершили. 8 сентября в республики продлили «желтый» уровень опасности.

Ранее Юга.ру писали, что власти планируют построить дорогу, которая соединит курорты Архыз, Лагонаки и Красную Поляну.