Морские перевозки из Новороссийска в Геленджик и Сочи продлили до октября. Навигация в Сухум всё еще остановлена

Абхазия, Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org
    © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Билет на перевозки по Чёрному морю по маршруту Новороссийск — Геленджик – Сочи можно купить на восемь дней вперед. Рейсы из Сочи в Сухум так и не возобновили

На сайте компании перевозчика сообщается, что продажа билетов открывается ежедневно в 13:00 на восемь дней вперед. Навигацию планируют до конца сентября. Когда откроют сообщение Сочи — Сухум, не уточняется. Указано, что перевозки временно приостановлены. 

В мэрии Геленджика сообщили, что летом скоростными водными катамаранами воспользовались более 36 тысяч человек. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.  Рост трафика произошел из-за закрытия аэропортов в Краснодаре, Геленджике и Анапе.  

В августе по техническим причинах на Кубани и в Крыму останавливали морскую навигацию. Затем восстановили только рейсы в Сочи. В Крыму навигацию завершили. 8 сентября в республики продлили «желтый» уровень опасности. 

Ранее Юга.ру писали, что власти планируют построить дорогу, которая соединит курорты Архыз, Лагонаки и Красную Поляну.

Геленджик дорога на курорт Новороссийск Сочи Черное море

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Морские перевозки из Новороссийска в Геленджик и Сочи продлили до октября. Навигация в Сухум всё еще остановлена
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