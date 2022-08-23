Собственную коллекцию динозавров можно собрать в «Пятёрочке»

В торговой сети «Пятёрочка» стартовала акция «Завры» — ее участники могут собрать коллекцию миниатюрных игрушек-динозавров.

Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» с 23 августа по 3 октября 2022 года. А чтобы стать ее участником, достаточно просто совершать покупки в магазине торговой сети или пользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». Юга.ру делятся подробностями.

Коллекция «Завры» включает в себя 20 фигурок, среди которых две редкие — фирменные от «Пятёрочки» и от бренда Whiskas, а еще пять — со светящиеся в темноте и блестящие.

За каждые 555 рублей в чеке покупателю выдают одного завра — миниатюрную игрушку на присоске. Также завра можно получить за покупку товаров-партнеров акции или приобрести отдельно за 55 рублей. Кроме того, в продаже доступны четыре плюшевых динозавра за 399 рублей и альбом для коллекционирования «Завров» с настольной игрой за 299 рублей.