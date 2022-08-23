Собственную коллекцию динозавров можно собрать в «Пятёрочке»
В торговой сети «Пятёрочка» стартовала акция «Завры» — ее участники могут собрать коллекцию миниатюрных игрушек-динозавров.
Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» с 23 августа по 3 октября 2022 года. А чтобы стать ее участником, достаточно просто совершать покупки в магазине торговой сети или пользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». Юга.ру делятся подробностями.
Коллекция «Завры» включает в себя 20 фигурок, среди которых две редкие — фирменные от «Пятёрочки» и от бренда Whiskas, а еще пять — со светящиеся в темноте и блестящие.
За каждые 555 рублей в чеке покупателю выдают одного завра — миниатюрную игрушку на присоске. Также завра можно получить за покупку товаров-партнеров акции или приобрести отдельно за 55 рублей. Кроме того, в продаже доступны четыре плюшевых динозавра за 399 рублей и альбом для коллекционирования «Завров» с настольной игрой за 299 рублей.
Как открыть свою «Пятёрочку»:
Также в мобильном приложении «Пятёрочка» появилась онлайн-игра, в которой можно выиграть реальные призы. Игроку нужно управлять динозаврами: преодолевать различные препятствия, стараться убежать от надвигающегося ледника, а по пути собирать монеты. Собранные монеты можно обменивать на бустеры (игровые предметы, которые помогают продвигаться в игре, ускоряют процесс развития персонажа). Игра разделена на несколько уровней, преодолевая которые можно получать призы — дополнительные бустеры, монетки и скидки от «Пятёрочки».
Получить дополнительные «жизни» игрок сможет благодаря совершению покупок в «Пятёрочке» на 555 рублей. Кроме того, за это пользователь будет получать еще и виртуальных завров. Самые активные игроки смогут поучаствовать в розыгрыше суперпризов, среди которых — сертификаты в магазин бытовой техники и электроники, сертификаты на путешествия, смартфоны, планшеты и умные колонки. Для этого необходимо собрать несколько виртуальных динозавров и набрать определенное количество очков в сумме за все забеги.
«Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. В прошлом году подобная акция стала у нас абсолютным лидером среди аналогичных по количеству игрушек, купленных за полную стоимость. Уверен, что «Завры» тоже понравятся покупателям, причем не только детям, но и их родителям — благодаря интересным предложениям за прохождение мобильной игры. А формат коллекционирования — это отличная возможность подарить ребенку новое хобби и заинтересовать его новыми знаниями об эволюции животного мира нашей планеты», — рассказал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.
Более подробную информацию об акции и правилах игры можно получить на сайте zavry.5ka.ru.