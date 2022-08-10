В Краснодарском крае пройдет «Ночь кино». Рассказываем, куда можно будет сходить

«Ночь кино» пройдет в Краснодарском крае в последнюю субботу августа на 330 площадках

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Краснодарском крае 27 августа. К участию присоединятся 330 площадок по всему региону, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

В Краснодаре на улице Красной с 18:00 до 20:00 будут работать девять тематических кинолокаций.Там расскажут о фильмах, съемки которых проходили на Кубани, а также зрители смогут попробовать себя в качестве актеров, нарисовать мультфильм и посмотреть его на экране. А с 20:00 до 1:30 состоятся бесплатные кинопоказы.

В Краснодаре задействуют следующие площадки::

Сквер Жукова;

Пушкинская площадь;

Сквер И.Е. Репина у Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко;

Площадь у Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых;

Площадки у Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств;

Площадка у Краснодарского краевого театра кукол;

В Сочи конопоказы будут расположены в следующих местах:

площадь Южного мола;

площадка перед кинотеатром «Сочи»;

площадка перед кинотеатром «Комсомолец»;

площадка перед арт-медиа центром «Родина»;

площадка перед Домом культуры;

площадка перед Домом культуры «Восход».

Также локации буду в Анапе, Геленджике, Тамани, Славянске-на-Кубани и других городах. Полный список локаций и программу каждой из них можно посмотреть по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре кинопоказы проходят еженедельно в амфитеатре парка «Краснодар». 11 и 12 августа там покажут фильмы Гая Ричи и Николя Ванье.