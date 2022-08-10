В Краснодарском крае пройдет «Ночь кино». Рассказываем, куда можно будет сходить
«Ночь кино» пройдет в Краснодарском крае в последнюю субботу августа на 330 площадках
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Краснодарском крае 27 августа. К участию присоединятся 330 площадок по всему региону, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
В Краснодаре на улице Красной с 18:00 до 20:00 будут работать девять тематических кинолокаций.Там расскажут о фильмах, съемки которых проходили на Кубани, а также зрители смогут попробовать себя в качестве актеров, нарисовать мультфильм и посмотреть его на экране. А с 20:00 до 1:30 состоятся бесплатные кинопоказы.
В Краснодаре задействуют следующие площадки::
- Сквер Жукова;
- Пушкинская площадь;
- Сквер И.Е. Репина у Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко;
- Площадь у Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых;
- Площадки у Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств;
- Площадка у Краснодарского краевого театра кукол;
В Сочи конопоказы будут расположены в следующих местах:
- площадь Южного мола;
- площадка перед кинотеатром «Сочи»;
- площадка перед кинотеатром «Комсомолец»;
- площадка перед арт-медиа центром «Родина»;
- площадка перед Домом культуры;
- площадка перед Домом культуры «Восход».
Также локации буду в Анапе, Геленджике, Тамани, Славянске-на-Кубани и других городах. Полный список локаций и программу каждой из них можно посмотреть по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре кинопоказы проходят еженедельно в амфитеатре парка «Краснодар». 11 и 12 августа там покажут фильмы Гая Ричи и Николя Ванье.