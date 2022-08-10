В Краснодарском крае пройдет «Ночь кино». Рассказываем, куда можно будет сходить

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

«Ночь кино» пройдет в Краснодарском крае в последнюю субботу августа на 330 площадках

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Краснодарском крае 27 августа. К участию присоединятся 330 площадок по всему региону, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

В Краснодаре на улице Красной с 18:00 до 20:00 будут работать девять тематических кинолокаций.Там расскажут о фильмах, съемки которых проходили на Кубани, а также зрители смогут попробовать себя в качестве актеров, нарисовать мультфильм и посмотреть его на экране. А с 20:00 до 1:30 состоятся бесплатные кинопоказы.

В Краснодаре задействуют следующие площадки::

  • Сквер Жукова;
  • Пушкинская площадь;
  • Сквер И.Е. Репина у Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко;
  • Площадь у Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых;
  • Площадки у Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств;
  • Площадка у Краснодарского краевого театра кукол;

В Сочи конопоказы будут расположены в следующих местах:

  • площадь Южного мола;
  • площадка перед кинотеатром «Сочи»;
  • площадка перед кинотеатром «Комсомолец»;
  • площадка перед арт-медиа центром «Родина»;
  • площадка перед Домом культуры;
  • площадка перед Домом культуры «Восход».

Также локации буду в Анапе, Геленджике, Тамани, Славянске-на-Кубани и других городах. Полный список локаций и программу каждой из них можно посмотреть по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре кинопоказы проходят еженедельно в амфитеатре парка «Краснодар». 11 и 12 августа там покажут фильмы Гая Ричи и Николя Ванье.

Афиша Кино Краснодар Сочи

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