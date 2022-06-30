Все о самокатах Яндекс Go в Краснодаре. Отвечаем на самые частые вопросы

Краснодар стал одним из первых городов в России, где появились сервисы аренды самокатов. Этих легких «лошадок» все чаще используют и для прогулок, и для того, чтобы добраться в нужную точку города по делам. Вместе с экспертами Яндекс Go расскажем обо всех нюансах аренды самокатов для тех, кто ни разу не катался или хочет быть в курсе новостей.

Как забронировать самокат? Желтые электросамокаты можно найти и забронировать в приложении Яндекс Go, нажав на кнопку «Самокаты», которая находится рядом с иконками других сервисов — Такси, Еды, Доставки и Маркета.

Через один аккаунт Яндекс Go можно забронировать до трёх самокатов — идеально для поездок с родными или друзьями. Арендовать несколько самокатов можно двумя способами: либо через кнопку «Взять ещё один самокат», которая появится в приложении после брони первого самоката, либо с помощью QR-кода на руле.

© Фото пресс-службы Яндекс Go

Как выбрать самокат? Какой самокат лучше выбрать, подсказывает подсветка. Например, свободный и полностью заряженный самокат сверху подсвечен белым, а снизу переливается разными цветами. Подсвеченный жёлтым самокат уже кем-то забронирован или находится в режиме ожидания.

Сколько может проехать самокат на одной зарядке? В парке сервиса представлены свежие самокаты модели Ninebot Max Plus 2022 года выпуска. Они могут проехать около 90 км на одной зарядке — это 5 часов активной поездки. Когда самокат будет близок к разрядке, пользователя об этом предупредит Алиса. Голосовой помощник даст и другие подсказки по ходу поездки, например, во время блокировки и разблокировки самоката.

Где его искать? Самокаты можно забронировать и забрать на городских парковках Краснодара. Вот полная карта районов, где они доступны. Дальше остается только дойти до самоката и отсканировать QR-код на руле. Также в приложении Яндекс Go можно нажать кнопку «Где самокат», и Алиса подскажет, куда именно идти.

© Скриншот с сайта go.yandex.ru

Как платить за аренду? Большинство самокатов можно арендовать по поминутному тарифу, но в случае желтых самокатов в этом году появилось обновление — тариф Фикс. Выбирая его, необходимо указать точку отправления и точку окончания маршрута. После этого сервис сразу определит общую стоимость поездки, которая не изменится в ходе катания, как в такси. В этом тарифе есть возможность построить маршрут по Яндекс Картам. Сервис автоматически корректирует его так, чтобы двигаться только по тротуарам или велосипедным дорожкам и по возможности избегать лестниц. При этом в помимутном тарифе поездка стоит 30 рублей за бронь, далее — от 5 рублей в минуту. Подписчикам Яндекс Плюса сервис вернёт 5% кешбэка баллами за каждую поездку.

© Фото пресс-службы Яндекс Go

Есть ли льготы на поездки? Да, в первую очередь для курьеров, выполняющих заказы Яндекс Еды, которые часто используют этот вид транспорта. Для них действует специальный тариф: старт поездки — бесплатный, а одна минута поездки стоит 1 рубль. Особые бонусы есть также у подписчиков Яндекс Плюса. Они могут получить абонемент на самокаты. Первый месяц аренда по нему будет бесплатной, а стоимость второго сервис вернет кешбэком. При этом для подписчиков Плюса старт в любом тарифе будет бесплатным, как и 15 минут бесплатного ожидания в поездке, чтобы попить кофе или передохнуть.

© Фото пресс-службы Яндекс Go

Как обеспечивается безопасность в поездке? Яндекс предусматривает несколько мер безопасности для пользователей электросамокатов. В парках и в других людных зонах они автоматически плавно снижают скорость до 15, 10 или 6 км/ч. Обычно «медленные зоны» находятся вблизи школ, детских садов, площадок и мест с особенно плотным пешеходным потоком.