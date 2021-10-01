«Яндекс» запустил сервис аренды самокатов в Краснодаре

1 октября на улицах Краснодара появилось больше тысячи электросамокатов «Яндекс Go»

Узнаваемые ярко-желтые самокаты «Яндекса» уже можно забронировать в приложении Яндекс Go и забрать на городских парковках в Центральном и Западном округах, в части Прикубанского округа.

В парке сервиса представлены модели самокатов Ninebot Max Plus, их заряда хватает примерно на 5 часов и 90 км активной поездки. Команда техников «Яндекс Go» следит за исправностью самокатов и меняет батареи, своевременно подзаряжая их на складах по всему Краснодару. «Яндекс» позаботился о безопасности: самокаты не могут набрать скорость выше 20 км/ч и плавно снижают ее до 15 км/ч в зонах, где много людей, — например, на улице Красной по выходным. «Медленные зоны» выделили на основе технологий «Яндекса» для безопасных поездок. Они учитывают плотность пешеходного потока, его среднюю скорость, близость школ, детских садов и площадок.

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Кататься можно с 18 лет. Жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей застрахованы на время поездки. При желании страховку можно расширить. Перед первой поездкой пользователи обязательно смотрят видеоинструкцию в приложении «Яндекс Go»: там расскажут, как безопасно передвигаться на электросамокатах. Вернуться к инструкции можно и позже. В простых и понятных видеороликах снялся блогер Калинкин, который поддержал идею «Яндекса» развивать культуру безопасного катания. Самокаты стали частью транспортной экосистемы «Яндекса», поэтому заказать их можно в привычном приложении «Яндекс Go», знакомом многим по вызову такси или доставке продуктов. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить приложение до последней версии и нажать кнопку «Самокаты» на главном экране.