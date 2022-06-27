В Кропоткине многодетный отец, который не захотел водить локомотив с буквами V и Z, выступал за мир и защищал права коллег, уволился из-за давления руководства

Правозащитный проект «ОВД-Инфо»* сообщил, что в Кропоткине машиниста Александра Шабанова вынудили уволиться из-за его политической позиции и общественной деятельности.

Шабанов подтвердил увольнение журналистке Юга.ру. Машинист объяснил, что руководство и коллеги давили на него, чтобы он изменил свои политические взгляды. По словам Александра, он чувствовал опасность для себя и своей семьи и даже побоялся приезжать на работу для увольнения — отправил заявление почтой 24 июня.

«Разумеется, руководство точило на меня зубы. Много раз пытались подставить, а тут такой подарок судьбы, что можно спокойно устроить политическое преследование», — рассказал Шабанов «ОВД-Инфо»*.

За 12 лет работы к машинисту не применяли дисциплинарных взысканий и даже не лишали его премии за нарушения. Об этом говорит характеристика от профсоюза, которая есть в распоряжении редакции. Однако, начальство было настроено против мужчины, потому что он боролся за трудовые права и вне работы занимался политическим активизмом. Весной 2022 года он также отказался водить локомотивы с символами Z и V.