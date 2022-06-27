В Краснодарском крае вынудили уволиться машиниста, который выступал за мир и защищал права рабочих
В Кропоткине многодетный отец, который не захотел водить локомотив с буквами V и Z, выступал за мир и защищал права коллег, уволился из-за давления руководства
Правозащитный проект «ОВД-Инфо»* сообщил, что в Кропоткине машиниста Александра Шабанова вынудили уволиться из-за его политической позиции и общественной деятельности.
Шабанов подтвердил увольнение журналистке Юга.ру. Машинист объяснил, что руководство и коллеги давили на него, чтобы он изменил свои политические взгляды. По словам Александра, он чувствовал опасность для себя и своей семьи и даже побоялся приезжать на работу для увольнения — отправил заявление почтой 24 июня.
«Разумеется, руководство точило на меня зубы. Много раз пытались подставить, а тут такой подарок судьбы, что можно спокойно устроить политическое преследование», — рассказал Шабанов «ОВД-Инфо»*.
За 12 лет работы к машинисту не применяли дисциплинарных взысканий и даже не лишали его премии за нарушения. Об этом говорит характеристика от профсоюза, которая есть в распоряжении редакции. Однако, начальство было настроено против мужчины, потому что он боролся за трудовые права и вне работы занимался политическим активизмом. Весной 2022 года он также отказался водить локомотивы с символами Z и V.
«Всё, что сейчас происходит в Украине, происходит от имени моей Тани, а я хочу сказать, что это не так»:
19 апреля полиция приехала за Шабановым прямо на работу по донесению сотрудников депо. 8 июня суд оштрафовал его за «дискредитацию армии РФ» в видеороликах на 35 тыс. рублей. Мужчина планирует оспаривать приговор.
Что делать после увольнения, Александр не знает. Он заботится о трех детях, и теперь вся семья осталась без главного источника дохода.
*Минюст признал «ОВД-Инфо» иностранным агентом 29 сентября 2021 года. Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сайт проекта на территории РФ