Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом

С 1 по 5 июня 2022 года торговая сеть «Пятёрочка» будет бесплатно показывать жителям Краснодара мультипликационные фильмы. Подробнее о проекте «КиноПятёрочка», приуроченном к Международному дню защиты детей, рассказывают Юга.ру. «КиноПятёрочка» — это временный летний кинотеатр под открытым небом, который будет работать 1–5 июня с 19:00 до 21:30 рядом с магазином торговой сети по адресу: ул. Героев-Разведчиков, д. 8, стр. 2 . Пришедшие на показ зрители увидят мультипликационные фильмы «Три кота» и «Царевны» от телеканала «СТС». Для комфортного просмотра можно будет разместиться на мягких ковриках и пуфиках, а также при необходимости воспользоваться зарядной станцией для гаджетов.

Помимо этого каждый желающий сможет получить подарки* от торговой сети и ее партнеров. Так, при покупке горячего кофе зрители «КиноПятёрочки» получат в подарок свежую выпечку. За покупку от 150 рублей предусмотрен подарок в виде сувенирной продукции мультфильмов, которые будут показывать в летнем кинотеатре. А за покупку от 600 рублей производитель «Хлебцы Молодцы» вручит целую коробку полезных хлебцев. *Все акции с подарками проводятся в магазине «Пятёрочка» рядом с площадкой летнего кинотеатра.