Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом
С 1 по 5 июня 2022 года торговая сеть «Пятёрочка» будет бесплатно показывать жителям Краснодара мультипликационные фильмы.
Подробнее о проекте «КиноПятёрочка», приуроченном к Международному дню защиты детей, рассказывают Юга.ру.
«КиноПятёрочка» — это временный летний кинотеатр под открытым небом, который будет работать 1–5 июня с 19:00 до 21:30 рядом с магазином торговой сети по адресу: ул. Героев-Разведчиков, д. 8, стр. 2. Пришедшие на показ зрители увидят мультипликационные фильмы «Три кота» и «Царевны» от телеканала «СТС». Для комфортного просмотра можно будет разместиться на мягких ковриках и пуфиках, а также при необходимости воспользоваться зарядной станцией для гаджетов.
Помимо этого каждый желающий сможет получить подарки* от торговой сети и ее партнеров. Так, при покупке горячего кофе зрители «КиноПятёрочки» получат в подарок свежую выпечку. За покупку от 150 рублей предусмотрен подарок в виде сувенирной продукции мультфильмов, которые будут показывать в летнем кинотеатре. А за покупку от 600 рублей производитель «Хлебцы Молодцы» вручит целую коробку полезных хлебцев.
*Все акции с подарками проводятся в магазине «Пятёрочка» рядом с площадкой летнего кинотеатра.
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Также «Пятёрочка» организовала на площадке брендированную фотозону и игровую зону для взрослых и детей с различными играми: «борьбой» с вредными бургерами, скоростными пятнашками, развивающей игрой «Мемори» и большим стендом-раскраской. Самым активным гостям подарят мини-раскраски за участие в интерактивах. Развлекательные зоны будут работать с 19:00 до 20:00, время киносеанса — с 20:00 до 21:30.
А еще 1 июня все желающие смогут сделать доброе дело. На площадке открытого кинотеатра «Пятёрочка» совместно с благотворительной организацией «Синяя птица» проведет сбор необходимых товаров для семей с детьми в паллиативном состоянии и детей, находящихся в онкологических и гематологических отделениях больниц Краснодарского края. Для малышей нужны подгузники с 4-го по 7-й размер, детское питание, средства личной гигиены, для подростков — канцелярские товары, конструкторы, машинки, куклы и другие игрушки из пластика. Чтобы принять участие в благотворительной акции, надо заранее приобрести любой товар из списка и оставить его у волонтеров «Синей птицы» — по окончании сбора они передадут все подарки подопечным организации.
Ранее Юга.ру писали о том, что в Сочи начал работать сервис доставки покупок из «Пятёрочки», а в парке у стадиона ФК «Краснодар» с 27 мая возобновят вечерние киносеансы — фильмы будут показывать в амфитеатре парка с 19:30.