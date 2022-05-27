В парке у стадиона ФК «Краснодар» с 27 мая возобновят вечерние кинопоказы

27, 28 и 29 мая в амфитеатре парка «Краснодар» покажут три фильма. Кинопоказы начнутся с 19:30

В официальной группе «ВКонтакте» парка «Краснодар» сообщили о возобновлении вечерних кинопоказов по пятницам и выходным дням. Там опубликовали афишу фильмов, которые покажут с 27 по 29 мая.

27 мая. Фильм «Гражданин Кейн» 1941 года — драма о газетном магнате, прототипом которого стал Уильям Херст;

28 мая. В нуаре «Незнакомцы в поезде» 1951 года начинающему теннисисту предлагают помочь с убийством отца возлюбленной;

29 мая. Фильм «Мусоргский» 1950 года о русском композиторе.

Фильмы будут показывать в амфитеатре парка с 19:30. Ознакомиться с правилами посещения парка можно здесь.