В Сочи начал работать сервис доставки покупок из «Пятёрочки»

Краснодарский край

Распечатать

  • Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила сервис экспресс-доставки покупок в Сочи. Услуга уже доступна для жителей центральных, северных, северо-восточных и восточных микрорайонов города.

Заказывать продукты из «Пятёрочки» с доставкой на дом максимально просто. Для этого надо:

  • скачать и установить приложение «Пятёрочка Доставка»,
  • авторизоваться в приложении и ввести данные «Выручай-карты»,
  • выбрать товары и сделать заказ.

Приложение «Пятёрочка Доставка» доступно для скачивания в App Store или Google Play.

Читайте также:

Заказы принимаются с 9:00 до 21:00, их собирают непосредственно в торговых залах магазинов «Пятёрочка». При сборке заказов сотрудники выбирают продукты с максимальным сроком годности и самые свежие фрукты и овощи. Покупки оплачиваются удобным и безопасным способом — сразу в мобильном приложении. Курьеры доставляют заказы прямо до двери в течение 60 минут, а стоимость доставки составляет всего 99 рублей.

На товары в приложении доставки действуют такие же акции и скидки, как и в магазинах сети.

Как рассказала менеджер направления сервиса экспресс-доставки торговой сети «Пятёрочка» Марина Слинько, сервис «Пятёрочка Доставка» — это не только быстрый, но и безопасный способ приобрести качественные товары из любимых магазинов «Пятёрочка», который к тому же помогает существенно сэкономить время и деньги:

«Теперь оценить преимущества услуги смогут жители Сочи и гости города, что особенно актуально в преддверии высокого туристического сезона. Мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы отдых миллионов россиян в курортной столице страны этим летом был комфортным. В нашем ассортименте, помимо прочего, представлен большой выбор готовых решений на завтрак, обед и ужин, а также свежие и вкусные южные фрукты и овощи. Мы соблюдаем высокие стандарты качества сборки заказов, тщательно выбирая продукты «как себе», чтобы каждый наш клиент оставался доволен».

Уже к лету воспользоваться сервисом можно будет из любой точки города.

На сегодняшний день сервис «Пятёрочка Доставка» действует в 153 населенных пунктах 38 регионов России.

Доставка и курьеры Еда Продукты питания Сочи

Новости

В Туапсинском районе восстановят туристические маршруты времен СССР
Экологи обследовали особо охраняемый Остров Масленицы в Краснодаре. Оказалось, он не особо и охраняется
В Анапе выставили на торги курортный городок за 479 млн рублей
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 7 апреля
Во время «военной спецоперации» в Украине погиб кубанский летчик Олег Доля
Бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир сообщила, что единственное в городе окно Люксфера законсервировали

Лента новостей

Жалуйтесь онлайн, пожалуйста
5 апреля, 17:01
Жалуйтесь онлайн, пожалуйста
Рассказываем, куда и с какими проблемами можно обратиться сознательным краснодарцам
Четырехлетний Марк из Краснодара получил лекарство от СМА
Вчера, 20:01
Четырехлетний Марк из Краснодара получил лекарство от СМА
В Сочи начал работать сервис доставки покупок из «Пятёрочки»
Сегодня, 12:51
В Сочи начал работать сервис доставки покупок из «Пятёрочки»

Реклама на сайте