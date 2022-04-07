В Сочи начал работать сервис доставки покупок из «Пятёрочки»

Заказывать продукты из «Пятёрочки» с доставкой на дом максимально просто. Для этого надо:

Заказы принимаются с 9:00 до 21:00, их собирают непосредственно в торговых залах магазинов «Пятёрочка». При сборке заказов сотрудники выбирают продукты с максимальным сроком годности и самые свежие фрукты и овощи. Покупки оплачиваются удобным и безопасным способом — сразу в мобильном приложении. Курьеры доставляют заказы прямо до двери в течение 60 минут, а стоимость доставки составляет всего 99 рублей.

На товары в приложении доставки действуют такие же акции и скидки, как и в магазинах сети.

Как рассказала менеджер направления сервиса экспресс-доставки торговой сети «Пятёрочка» Марина Слинько, сервис «Пятёрочка Доставка» — это не только быстрый, но и безопасный способ приобрести качественные товары из любимых магазинов «Пятёрочка», который к тому же помогает существенно сэкономить время и деньги:



«Теперь оценить преимущества услуги смогут жители Сочи и гости города, что особенно актуально в преддверии высокого туристического сезона. Мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы отдых миллионов россиян в курортной столице страны этим летом был комфортным. В нашем ассортименте, помимо прочего, представлен большой выбор готовых решений на завтрак, обед и ужин, а также свежие и вкусные южные фрукты и овощи. Мы соблюдаем высокие стандарты качества сборки заказов, тщательно выбирая продукты «как себе», чтобы каждый наш клиент оставался доволен».

Уже к лету воспользоваться сервисом можно будет из любой точки города.

На сегодняшний день сервис «Пятёрочка Доставка» действует в 153 населенных пунктах 38 регионов России.