Подземные ходы, «золотой чемодан» и могила атамана. Городские легенды Краснодара — 5

В прошлых выпусках рубрики мы рассказывали про крокодилов в Шуховской башне, краснодарское метро, чекистскую мясорубку, проклятый трамвай и другие таинственные истории. Каждый раз мы получаем множество откликов, подтверждений, сомнений и дополнений к описанным нами случаям. Пришло время продолжить и рассказать новые захватывающие истории. Что в них правда, а что вымысел — определить сложно, а порой уже невозможно. Юга.ру вспоминают самые таинственные городские легенды Краснодара.

Подземные ходы Екатеринодара

Существует легенда, что много лет назад казаки в Екатеринодаре строили не только красивые особняки и храмы, но и прокладывали сети тайных подземных ходов. Слухи о настоящем подземном городе, расположенном под центральной частью кубанской столицы, начали ходить еще во второй половине XIX века и продолжают распространяться до сегодняшних дней.

В 1999 году в «Кубанских новостях» вышла статья, в которой журналист Антонов рассказывал, что «в восьмидесятые годы в районе Сенного рынка ушла под землю часть улицы Буденного. Образовался провал, открывший округлый (около 3 метров в диаметре), выложенный кирпичной кладкой тоннель. Городские власти отреагировали удивительно быстро. Обнесли место высоким забором, а любопытным объяснили, что проход является всего-навсего канализацией сталинских времен. Кто-то из жителей вспомнил, что в шестьдесят втором году при строительстве театра кукол тоже была обнаружена подобная «сталинская канализация». Поиски привели к очень интересному выводу: под центральной частью Краснодара существует разветвленная сеть подземных ходов».

Многие истории и свидетельства о наличии подземелий в центре Краснодара так или иначе связаны со сквером имени Жукова, расположенным напротив краевой администрации на улице Красной. Когда-то на этом месте располагался главный православный храм всей Кубани — войсковой Александро-Невский собор. После революции храм был взорван — от него остался только фундамент и огромный подвал, от которого, по легенде, и были прорыты несколько подземных ходов. Рассказывали, что один из тоннелей, расположенный под улицей Красной, был настолько большим, что по нему мог проехать казак верхом на лошади с шашкой над головой.

Старожилы вспоминали, как в детстве ходили по подземным лабиринтам, натыкались на тяжелые дубовые сундуки и массивные двери с огромными замками. Рассказывают, что один из ходов прямо из собора вел к Свято-Екатерининскому храму на улице Мира, а оттуда продолжался до самой Кубани. Третий проход соединял собор с Троицким храмом, расположенным на улице Фрунзе. Далее из подвалов Троицкой церкви подземный ход шел к берегу Кубани и упирался в него. Впоследствии этот ход был засыпан практически до основания.

В февральском номере 1991 года газеты «Вечерний Краснодар» журналист М. Иркутов, подтверждая вышесказанное, писал, как он с коллегами собрал экспедицию и спустился в подземелья собора, когда-то стоявшего на месте сквера Жукова: «... проходили по подвалам в сторону Кубани на расстояние около полукилометра, дальше был завал».

Кубанский историк Виталий Бондарь рассказывал порталу Юга.ру, как в начале 90‑х, будучи студентом, он вместе с товарищами исследовал подземные ходы между старинными зданиями в центре города: «Я могу сказать только, что мы там видели. А видели мы разветвленный коридор, укладку из кирпича-железняка, сумки, обувь, монеты советского периода. Подтверждаю наличие бункера под фонтаном в сквере напротив администрации Краснодарского края, ходы оттуда ведут в здание администрации, но они перекрыты бетонной стеной».

Судя по всему, когда-то давно весь периметр между улицами Горького — Седина — Пушкина и Октябрьской был испещрен подземными ходами. Тайные лабиринты соединяли Свято-Екатерининский и Александро-Невский соборы, Троицкую церковь, Епархиальное училище (здание современной Медакадемии) и берег Кубани.

По слухам, в 30-е годы подвалы и подземелья использовались работниками НКВД, которые проводили там допросы. Во время Великой Отечественной войны в катакомбах прятались подпольщики и красноармейцы, не успевшие покинуть город во время отступления советских войск.

Рассказывают, что в 1947 году одесский инженер Илья Михайлович Кожушнер, приехавший в Краснодар по специальному заданию столичного военного ведомства, работал над составлением карты-схемы дореволюционных подземных ходов. Кожушнер в личных разговорах с местными жителями по секрету упоминал, что от сквера с фонтаном на улице Красной идет огромный тоннель до железнодорожного вокзала.

Старые екатеринодарцы уверяли, что подземные ходы из центра вели также в парк Горького и имели выход на Всесвятском кладбище. Упоминались свидетельства человека, переносившего церковную утварь из Свято-Георгиевского храма на улице Северной прямиком в центр города по подземному переходу. Существовал тайный подземный ход, который шел ко дворцу наказного атамана — сейчас по адресу: Красноармейская, 2 стоит лицей № 48. Подземный ход, судя по всему, давно уже засыпан, а от самого дворца осталась только обветшалая каменная стена.

Очень большая и хорошо развитая сеть подземелий, похоже, существовала в районе улиц Мира и Седина. Остатки некоторых коммуникаций сохранились и используются до сих пор. Подвал Екатерининского собора со свечными цехами заканчивается далеко во дворе расположенного через дорогу Краснодарского технического колледжа. Рассказывают и об огромном подвале с замурованными ходами, расположенном под зданием Молодежного театра.

Одним из мест притяжения исследователей краснодарских подземелий является старинное здание солодовни на улице Ленина. Это сооружение осталось от известной в Екатеринодаре пивоварни Людкевича. Современных диггеров привлекали огромные подвалы, в которых в свое время хранились тонны зерна. По словам Виталия Бондаря, никаких тайных ходов в этом подвале он в свое время не обнаружил. Зато рукотворные подземные коммуникации были обнаружены совсем в другой части города: «Мы с товарищами обследовали и подвалы, и чердаки, — рассказал порталу Юга.ру Бондарь. — Могу достоверно сказать, и в этом не будет тайны, что подземные ходы есть в Первомайской роще — в ее северо-восточной части».

В народе говорят, что под Чистяковской рощей когда-то располагался подземный бункер, являвшийся «ставкой Буденного». При этом никто не знает, что именно маршал делал в Краснодаре и когда это было. Одно можно сказать точно: бомбоубежище там действительно существует.

В советское время многие подземелья на случай всевозможных чрезвычайных ситуаций были переоборудованы в бомбоубежища, а ходы и ответвления в них просто замуровывались. Историки и нелегальные исследователи подземелий говорят, что большинство подземных лабиринтов сейчас замурованы кирпичной кладкой, а некоторые ходы заблокированы металлическими заграждениями и даже бетонными заглушками. Возможно, часть подземных переходов используется и сейчас, но все это находится под полным контролем государства. Вероятно, у специальных служб есть и карты старинных подземелий — тайны которых теперь хранят даже строже, чем сто лет назад.

Приключения «Золотого чемодана»

Эта история началась почти сто лет назад, когда в 1926 году в деревне Марфовка, расположенной в 40 км от Керчи, крестьянин Семен Нешев наткнулся на богатое захоронение — как потом установили специалисты, датируемое III–V вв. н. э. Судя по золотым подвескам и драгоценным украшениям, это была могила знатной женщины, принадлежавшей к племени готов. Главной же находкой стала золотая диадема, украшенная драгоценными камнями. Найденные ценности были переданы Керченскому историко-археологическому музею, где они успешно выставлялись вплоть до начала Великой Отечественной войны.

В сентябре 1941 года, когда немецкие части подступали к Крымскому полуострову, было принято решение об эвакуации ценной экспозиции. Директор музея Юлий Марти принес из дома большой фанерный чемодан, обитый черным дермантином, и поместил в него не только так называемый марфовский клад, состоящий из украшений готской царицы, но и сотни золотых и серебряных изделий, извлеченных в свое время в этих краях. Понтийские и боспорские монеты, золотые бляшки, браслеты, кольца, бусы, пояса и множество других изделий из драгоценных металлов. В общей сложности в чемодан поместилось 719 предметов из золота и серебра. Примерная стоимость драгоценностей исчислялась десятками миллионов долларов. Чемодан весом около 80 кг был закрыт на несколько замков, обвязан ремнями и запечатан сургучной печатью Керченского горкома ВКП (б).

26 сентября 1941 года директор музея вместе с «золотым чемоданом» и парой верных помощников отправился в Краснодар. Сначала на катере они преодолели Керченский пролив, а затем на грузовом автомобиле, чудом избегая немецких бомбежек, за несколько дней достигли кубанской столицы. По прибытии была проведена опись с участием понятых — все 719 предметов были на месте. Ценный груз был размещен в подвале местного краеведческого музея. Во время начавшейся через несколько месяцев немецкой оккупации Краснодара множество ценностей отсюда было конфисковано «именем штаба Розенберга», который занимался вывозом наиболее ценных экспонатов и библиотек с оккупированных территорий в Германию.

Особенно немцев интересовали предметы, принадлежавшие готским племенам. Поиски ценных артефактов вела мистическая фашистская организация «Аненербе», занимавшаяся изучением германской истории и поиском «наследия предков». Одним из ценных артефактов, интересовавших фашистских оккультистов, являлась диадема, принадлежавшая царице готов Федее. Считалось, что именно этой правительнице принадлежит содержимое фанерного чемодана, хранившегося в подвале краснодарского музея.

Но в руки фашистов «золотой запас» так и не попал. Незадолго до их прихода в город чемодан вывезли в Армавир, где он какое-то время оставался в здании местного горисполкома. Когда немецкие войска вошли в Армавир, сотруднице горисполкома в последний момент удалось вывезти чемодан в станицу Спокойную Отрадненского района. Там она передала ценный груз начальнику местного отделения Госбанка Якову Лободе, который вскоре также покинул родную станицу, вместе с чемоданом ушел в лес и присоединился к партизанскому отряду.

В поисках готского золота немцы обыскали весь край, но так и не смогли найти следы чемодана. Когда зимой 1942 года партизанский отряд, в котором находился Яков Лобода, был практически разгромлен, было принято решение спрятать сокровища в надежное место. О точном местоположении тайника знали всего два человека, одним из которых был сам Яков Маркович, расстрелянный гестаповцами в 1943 году. Информацию о местонахождении чемодана он не выдал.

После изгнания немцев с кубанской земли были предприняты попытки советских властей отыскать несметные сокровища из Керченского музея, но все, что удалось найти на месте стоянки партизан неподалеку от станицы Спокойной, это большой фанерный чемодан, обитый черным дермантином. Золота внутри него не было. Ни допросы пленных немцев, ни аресты бывших участников партизанского отряда ни к чему не привели — следы «золотого чемодана» оказались потеряны навсегда...

По версии журналиста и искусствоведа Евграфа Кончина, написавшего в июле 1982 года в журнале «Вокруг Света» о своих попытках найти «золотой чемодан», сокровища могут быть спрятаны в лесу у станицы Бесстрашной — в 20-25 км от Спокойной. Об этом исследователю рассказал один из участников партизанского отряда, лично зарывавший в землю какие-то ящики. Точное места тайника он, конечно, не помнил — оно было отмечено командиром отряда Петром Соколовым на карте. Но сам Соколов вскоре был убит в бою, а судьба его личных вещей и карты так и осталась неизвестной.

Уже после войны в лесу неподалеку от станицы мальчишки нашли золотую пряжку. Находку изъяли милиционеры, отправили в местное отделение Госбанка. Но никаких следов клада больше найдено не было. Куда подевались 80 кг бесценных артефактов древности, неизвестно до сих пор. Основная гипотеза говорит о том, что содержимое чемодана по-прежнему находится в тайнике где-то в лесах Отрадненского района. Однако существует версия, что часть клада не доехала до Армавира и осталась в оккупированном немцами Краснодаре, где была спрятана в подвале одного из старых купеческих домов в центре города. Рассказывают, что когда в конце 90-х в Краснодар приезжали гости из Карлсруэ, в составе немецкой делегации присутствовал пожилой мужчина, все время интересовавшийся старинными зданиями и искавший дом со львом, в котором, по его словам, его родственники полвека назад оставили какой-то чемодан...

Тайна могилы основателя города

Захарий Чепига — атаман Черноморского казачьего войска, участник многочисленных русско-турецких войн, человек, основавший Екатеринодар в далеком 1793 году. Могилу легендарного атамана на территории современного Краснодара долгое время считали утерянной.

Чепига умер 14 января 1797 года и спустя два дня был похоронен в екатеринодарской крепости — в месте, предназначенном для строительства войскового собора. По воспоминаниям войскового писаря Тимофея Котляревского, гроб атамана везли на колеснице, запряженной шестью вороными лошадьми. По обеим сторонам шли по шестеро старшин с зажженными свечами. Впереди несли крышку, на которой крестообразно лежали сабли, подаренные императрицей Екатериной II и князем Потемкиным. Рядом вели двух любимых верховых лошадей Чепиги и на подушечках из тонкого зеленого сукна несли его награды. Двенадцать раз процессия останавливалась, и двенадцать раз войсковой священник читал Евангелие, после чего пешие и конные казаки салютовали из ружей. Под пушечный салют гроб был опущен в могилу.

Спустя три года на этом месте был заложен войсковой Воскресенский собор. В октябре 1802 года деревянный храм был достроен и освящен. Это было грандиозное сооружение, поражавшее современников своими размерами и величественностью. Из-за того, что храм не имел каменного фундамента, через несколько десятилетий здание обветшало и зимой 1879 года было разобрано. На его месте решили построить новый, но уже каменный храм.

В июле 1887 года при рытье фундамента новой церкви на месте старого деревянного собора были обнаружены шесть захоронений, одно из которых принадлежало атаману Чепиге — идентифицировать его останки удалось по генеральскому мундиру. 14 августа 1887 года прах основателя Екатеринодара был перезахоронен под трапезной строящейся церкви. Вместе с Чепигой там же были похоронены атаман Тимофей Котляревский, протоиерей Роман Порохня и полковник Алексей Высочин. Уже после Революции, летом 1930 года, когда каменный Воскресенский храм был уничтожен большевиками, захоронение атамана Чепиги оказалось потерянным на долгие годы.

Несколько лет назад местоположение могилы смог установить краснодарский историк Александр Селиверстов. Это стало возможным благодаря немецкому аэрофотоснимку Краснодара времен войны. На нем хорошо видно основание разрушенного храма в виде креста. Исторический снимок удалось наложить на современную карту и получить точные координаты храма и трапезной, под которой и должна находиться могила. Знает Селиверстов и ответ на еще одну загадку — как определить, в какой из четырех могил находятся останки Чепиги. «Сохранились свидетельства, что его хоронили в кафтане со стеклянными пуговицами, — объяснил историк изданию «АиФ-Юг». — А любой археолог знает, что стекло сохраняется под землей неограниченное количество времени».