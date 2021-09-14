В Краснодаре разделят Прикубанский округ

Власти Краснодара объявили об активной работе по созданию нового (пятого!) городского округа. Придумывать ему название будут вместе с краснодарцами

О создании новых внутригородских округов мэр Краснодара Евгений Первышов говорил еще в декабре 2020 года. Он заявил, что нужно провести реформу и разделить Прикубанский округ на два, создав из Калининского сельского округа городской.

Кроме того, мэр говорил, что в отдельный округ нужно выделить территорию поселков Знаменского и Новознаменского. Нынешний Карасунский городской округ Первышов также назвал «огромным».

Сейчас в Краснодаре четыре административных округа: Западный, Центральный, Прикубанский и Карасунский. В последние два входят сельские округа. В Карасунском — два сельских округа (Пашковский и Старокорсунский), в Прикубанском — три (Березовский, Елизаветинский, Калининский). В свою очередь, в сельских округах по несколько поселков, хуторов либо станиц.