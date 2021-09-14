В Краснодаре разделят Прикубанский округ

Краснодарский край

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Власти Краснодара объявили об активной работе по созданию нового (пятого!) городского округа. Придумывать ему название будут вместе с краснодарцами

О создании новых внутригородских округов мэр Краснодара Евгений Первышов говорил еще в декабре 2020 года. Он заявил, что нужно провести реформу и разделить Прикубанский округ на два, создав из Калининского сельского округа городской.

Кроме того, мэр говорил, что в отдельный округ нужно выделить территорию поселков Знаменского и Новознаменского. Нынешний Карасунский городской округ Первышов также назвал «огромным».

Сейчас в Краснодаре четыре административных округа: Западный, Центральный, Прикубанский и Карасунский. В последние два входят сельские округа. В Карасунском — два сельских округа (Пашковский и Старокорсунский), в Прикубанском — три (Березовский, Елизаветинский, Калининский). В свою очередь, в сельских округах по несколько поселков, хуторов либо станиц.

Накануне вице-мэр Краснодара Антон Смертин сообщил в своем телеграме, что депутаты городской думы рассмотрят вопрос о выделении нового городского округа из Прикубанского. Его хотят создать на базе Калининского сельского поселения.

14 сентября в пресс-службе мэрии Краснодара уточнили, что создадут специальную рабочую группу, которая займется вопросами образования нового округа.

Сейчас площадь Прикубанского округа — 474 кв. км. Это больше, чем Центральный, Карасунский и Западный округа вместе взятые. В округе проживают 700 тыс. краснодарцев, что больше населения любого из городов или районов Кубани.

Планируется, что в новом округе будет жить около 350 тыс. горожан. Мнение краснодарцев власти пообещали учитывать при принятии решений, а также вынести на обсуждение вопрос о названии округа.

Город Краснодар

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