Конец лета. Скоро краснодарцы вернутся из отпусков, дети снова пойдут в школу, а город встанет в ежедневных пробках. Ритм жизни меняется сезонно, но потребность в скорой медицинской помощи (СМП) есть всегда. Как проходят будни в скорой? Как ее сотрудники справляются со стрессом и с какими сложностями сталкиваются? Врачи скорой помощи Клиники Екатерининская посвятили порталу Юга.ру одну пересменку, чтобы рассказать о закулисье профессии. Через сколько времени после вызова должна приехать скорая помощь?

Дмитрий Дурнев врач высшей категории, руководит СМП Клиники Екатерининская, в скорой 23 года

— На каждый вызов бригада старается приехать как можно раньше. Время прибытия скорой прописано в приказе Минздрава, но оно зависит прежде всего от состояния пациента — если есть непосредственная угроза жизни, то у бригады есть максимум 20 минут. Такой вызов считается «экстренным». Реализовать этот принцип непросто. Стоит учитывать и загруженность трафика, и погоду, и расстояние. В чем разница между экстренной помощью и неотложной? — Разделение экстренной и неотложной служб произошло не так давно, примерно с 2010 года, но путаница до сих пор не исчезла. Любая медицинская помощь может быть оказана как в экстренной, так и в неотложной форме. По сути разница только во времени прибытия бригады скорой помощи. Экстренная медицинская помощь оказывается в случае развития состояния, угрожающего жизни, — острого возникшего заболевания, травмы или обострения хронического заболевания, и в этом случае скорая должна прибыть на вызов в течение 20 минут. В неотложной помощи нуждаются люди, состояние которых угрожает здоровью, но не угрожает жизни. Ответить четко на вопрос, в каких случаях нужна неотложка, а в каких — экстренная помощь, затруднительно. В законодательстве нет четкой классификации состояний, по которой можно определить вид помощи. Даже травма, полученная в аварии, может не представлять угрозу для жизни, а порез, в результате которого была задета артерия, — это уже риск летального исхода. Чтобы дистанционно ориентировочно оценить состояние пациента, при оформлении вызова диспетчер задает определенные вопросы и передает полученные данные нам. Но все же точно определить, экстренная или неотложная помощь требуется, мы можем только при непосредственном осмотре. Поэтому в нашем отделении мы выезжаем на любой вызов и на основании результатов осмотра и обследования оказываем помощь пациенту — как экстренную, так и неотложную.

Дмитрий Волошин В СМП 10 лет. Первые 3 года — санитар, потом фельдшер. До 2016-го работал в Кропоткине, затем — в Краснодаре

— Определить состояние можно только после непосредственного осмотра по прибытии бригады. Но до этого диспетчер службы СМП уточняет характер жалоб, которые передает бригаде, — по этой информации мы предполагаем предстоящую работу. Также бригаде СМП передаются данные о точном месте вызова, окружающие ориентиры, если пациент не знает точного адреса, информация о присутствии родственников или иных лиц, если пациент без сознания. Важной информацией является и то, в каком положении и где именно находится человек, так как периодически приходится работать с МЧС для получения доступа к пациенту. Как успевать на вызов в постоянных пробках? Дмитрий Дурнев: Мы выезжаем на вызовы в любой точке города, поэтому у наших машин скорой помощи нет закрепленной территории: они могут находиться в любом районе в зависимости от потребности. Иногда мы помогаем и за пределами Краснодара. Быстро прибыть на вызов нам помогают наши квалифицированные водители, которые, в отличие от пилотов «Формулы-1», обязаны не только быстро ездить, но и прогнозировать ситуацию в потоке, предугадывать движения водителей соседних авто в разнообразных ситуациях и хорошо ориентироваться для поиска кратчайшего маршрута. Как экстренная служба, скорая помощь оборудована специальными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. У скорой свои ПДД, но они подразумевают безопасность всех участников движения. Водителями скорой не рождаются, а становятся через многолетний стаж и приемные стажировки. У большинства наших водителей есть стаж работы в других экстренных службах, например, в МЧС.

Приезжает ли частная скорая помощь к людям с неизлечимыми заболеваниями? — Конечно. У пациентов с неизлечимыми заболеваниями тоже могут возникнуть острые состояния, требующие экстренной медпомощи. Так что каждому пациенту оказывается полный спектр медпомощи согласно условиям догоспитального уровня. Но надо понимать, что задача скорой — купировать острое состояние, снять симптомы и устранить угрозу для жизни, а дальнейшее лечение — задача поликлиник или больниц. В чем суть правила «золотого часа»?

Карина Чумаченко В СМП работает 7 лет, до этого столько же — медсестрой в ожоговой реанимации и в реанимации новорождённых

— «Золотой час» — это условный термин, который обозначает окно возможностей для помощи пациенту. Считается, что любая медпомощь, оказанная в течение первого часа после получения травмы, может значительно облегчить последствия повреждений. В идеале, за час с момента происшествия пациент уже должен быть доставлен в больницу. Конечно, когда мы говорим об инсульте, то здесь время меряется не часом, а секундами. Аналогичная ситуация и с такими серьезными повреждениями, как разрыв аневризмы аорты. Кровопотеря настолько быстрая, что жизнь угасает за минуты. Так что правило «золотого часа» работает далеко не всегда. Чем оснащена карета скорой помощи? Дмитрий Дурнев: Мы работаем на автомобилях скорой помощи класса B — это универсальный вариант комплектации, который позволяет нам оказывать разноплановую медпомощь пациентам еще до госпитализации. Оснащение машины четко прописано Минздравом. У нас есть общепрофильный комплект, в СМП это называется укладкой. Он включает материалы, оборудование и лекарства для оказания всевозможной неотложной помощи. Есть и специализированные комплекты: акушерский набор, оборудование для реанимации вне стационара, аппараты искусственной вентиляции легких, наборы для оказания помощи при травмах разной сложности, наборы для иммобилизации в виде шин и вакуумных матрасов, средства экстренной эвакуации пациента — тележки-каталки, плащевые мягкие носилки, щиты спинальные иммобилизационные.

У вас тяжелая сумка с медикаментами. Сколько она весит? И что у вас всегда с собой? Карина Чумаченко: Наш чемоданчик может весить 5–6 кг, иногда и больше. Он помогает держать тело в тонусе, когда не остается времени и сил на тренировки. В чемоданчик из машины мы загружаем то, что потребуется на вызове для оказания помощи в полном объеме. Это может быть и общепрофильная укладка, в которой собраны препараты для купирования экстренных состояний, плюс электрокардиограф, по необходимости кислородные баллоны, нередко — инфузионная укладка с набором растворов для капельниц, средство иммобилизации при травмах, ну и средства эвакуации пациента по необходимости. Так как задачи у нас самые разные, то и оснащение может варьироваться. Расскажите о тех стрессовых ситуациях, которые мало кто выдержал бы, но сотрудники скорых к ним привычны? Дмитрий Волошин: В любой профессии своя специфика. Для меня был бы огромный стресс работать монтажником-высотником — высоты боюсь, так что не скажу, что у нас в СМП сверхстрессы, которых нет у других. Конечно, ответственность за жизнь другого человека увеличивает дозу адреналина. Сама работа в подобной сфере подразумевает стрессовые ситуации. Люди не обращаются в скорую, когда все хорошо. Поэтому если ты остался в СМП, значит, к стрессам готов и все сможешь. Мои учителя говорили, что брезгливость и лень — главные враги в данной работе, поэтому ты просто идешь и делаешь то, что должен, то, чему тебя учили, то, что от тебя ждут.

Карина Чумаченко: Врач скорой ответственен не только за физическое состояние пациента, но и за эмоциональное. Часто приходится включать психолога и успокаивать еще и близких. Нам также приходится привыкать к отсутствию полноценного сна. Я стараюсь восполнить его в выходные. Герои «Аритмии» после смены заглушали нервы алкоголем. Как эмоциональную нагрузку снимаете вы? — Вместо алкоголя мы употребляем мелатонин, чтобы нормализовать сон, насколько это возможно. Еще надо уметь отключать мысли о работе — совсем, иначе не получится переключиться на досуг и отдохнуть. И, да, очень помогает чередование активного и пассивного отдыха. Например, тренировки или танцы дают гормоны, отвечающие за удовольствие. Еще в свободное время читаю, катаюсь на роликах и лыжах, путешествую. Дмитрий Волошин: Мне кажется, большинство медработников не смотрит подобные фильмы, хотя у меня есть любимый — «Клиника» 2001 года. В такой комедии нет медицинской достоверности, но хорошо показано становление студента в полноценного медика. И вот в этом сериале не было алкоголя. Друзья, коллеги и любимое хобби вполне его заменяют. Я, например, увлекаюсь экстремальным отдыхом. Часто ли приходится перевозить пациентов на дальние расстояния? Карина Чумаченко: Не часто, но регулярно. Мы можем доставить пациента из дома в больницу или клинику на обследование, из одной больницы в другую, и не только по городу — по всему краю. Оснащение наших машин и подготовка команды позволяют безопасно перевозить и лежачих пациентов, и пациентов, нуждающихся в ИВЛ. Получая запрос на транспортировку пациента, мы учитываем его состояние, характер основного заболевания, расстояние и рассчитываем необходимость медицинских манипуляций в дороге, всегда исходя из наихудших прогнозов, чтобы минимизировать опасность. Так выстраиваем алгоритм действий. Когда мы выбираем оснащение для транспортировки на дальние расстояния, следуем принципу «лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь».