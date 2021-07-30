Бананы, лук и яйца. «Пятёрочка» рассказала о предпочтениях своих покупателей
Два года назад торговая сеть «Пятёрочка» запустила собственную экспресс-доставку продуктов.
За это время сервис выполнил порядка 9 млн заказов общим весом более 92 тыс. тонн. За все время работы приложения курьеры сервиса проделали путь почти в 17 млн км, что можно сравнить с 460 кругосветными путешествиями. Подробнее о предпочтениях покупателей и бонусах — в материале портала Юга.ру.
Покупатели любят бананы...
В топе самых популярных продуктов доставки — овощи и фрукты. Сейчас доля товаров из категории «фреш» в «Пятёрочке Доставке» составляет порядка 62%. Лидируют в заказах бананы: за последние два года их заказывали более 2 млн раз. Репчатый лук присутствовал в каждом восьмом заказе, а общий вес заказов картофеля превысил 2 тыс. тонн.
Выше уровень — больше кешбэка:
Самым популярным продуктом собственной торговой марки у клиентов сервиса оказались куриные яйца «Красная цена»: их заказывали по меньшей мере 550 тыс. раз, а общее количество доставленных упаковок превысило 780 тыс. штук.
...и заботятся о кошках
Кроме того, клиенты заботились и о своих домашних питомцах. За все время было доставлено более 1,6 млн заказов кормов и лакомств для кошек и более 109 тыс. заказов — для собак. В топе непродовольственных товаров в доставке — наполнитель для кошачьих туалетов (порядка 130 тыс. упаковок). А еще спички — их заказывали 32 тыс. раз.
Илья Салтанов, директор сервиса «Пятёрочка Доставка»: — «Пятёрочка Доставка» продолжает развиваться и совершенствоваться. За два года из небольшого пилота в Москве мы выросли в сервис, которым регулярно пользуются свыше 300 тыс. клиентов. Доставка из магазинов торговой сети сейчас доступна не только жителям мегаполисов, но и миллионам россиян, проживающих в небольших городах. Сегодня им уже не нужно тратить время на походы в магазин — все самое необходимое, свежее и вкусное мы привозим прямо до двери.
Двойные баллы и промокод
На данный момент сервис «Пятёрочка Доставка» выполняет около 25 тыс. заказов в день, а количество установок мобильного приложения доставки превысило 4,5 млн. Сервис работает в 23 городах на базе 780 магазинов и 13 дарксторов (складов, где хранят товары и собирают онлайн-заказы). В Краснодаре доставку продуктов из магазинов «Пятёрочка» запустили 26 мая 2020 года.
Приложение «Пятёрочка Доставка» доступно для скачивания в App Store и Google Play. Сделать заказ можно в любой день с 9:00 до 21:00. Курьеры доставляют товары до двери за 45 минут и бесконтактно, а значит и безопасно, передают их получателям. На товары в приложении действуют такие же акции и скидки, как и в магазинах сети. Кроме того, пользователи экспресс-доставки получают двойные баллы на «Выручай-карту».
Чтобы оформить заказ, необходимо:
- скачать и установить приложение «Пятёрочка Доставка»,
- авторизоваться в приложении и ввести данные «Выручай-карты»,
- выбрать товары и сделать заказ.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране для льготных категорий граждан (пенсионеры, люди с ограниченными возможностями) вновь действует специальный промокод ZABOTA для бесплатной доставки.