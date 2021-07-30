Бананы, лук и яйца. «Пятёрочка» рассказала о предпочтениях своих покупателей

Два года назад торговая сеть «Пятёрочка» запустила собственную экспресс-доставку продуктов. За это время сервис выполнил порядка 9 млн заказов общим весом более 92 тыс. тонн. За все время работы приложения курьеры сервиса проделали путь почти в 17 млн км, что можно сравнить с 460 кругосветными путешествиями. Подробнее о предпочтениях покупателей и бонусах — в материале портала Юга.ру. Покупатели любят бананы... В топе самых популярных продуктов доставки — овощи и фрукты. Сейчас доля товаров из категории «фреш» в «Пятёрочке Доставке» составляет порядка 62%. Лидируют в заказах бананы: за последние два года их заказывали более 2 млн раз. Репчатый лук присутствовал в каждом восьмом заказе, а общий вес заказов картофеля превысил 2 тыс. тонн.

Выше уровень — больше кешбэка: В «Пятёрочке» изменились условия программы лояльности

Самым популярным продуктом собственной торговой марки у клиентов сервиса оказались куриные яйца «Красная цена»: их заказывали по меньшей мере 550 тыс. раз, а общее количество доставленных упаковок превысило 780 тыс. штук. ...и заботятся о кошках Кроме того, клиенты заботились и о своих домашних питомцах. За все время было доставлено более 1,6 млн заказов кормов и лакомств для кошек и более 109 тыс. заказов — для собак. В топе непродовольственных товаров в доставке — наполнитель для кошачьих туалетов (порядка 130 тыс. упаковок). А еще спички — их заказывали 32 тыс. раз.