Выше уровень — больше кешбэка. В «Пятёрочке» изменились условия программы лояльности

Подробнее о том, как теперь будет начисляться кешбэк за покупки и что можно сделать, чтобы повысить его размер, — в материале портала Юга.ру.

Кешбэк на новом уровне

В рамках обновленной программы лояльности «Пятёрочки» каждому участнику будут присваивать тот или иной уровень — в зависимости от суммы покупок за предыдущий календарный месяц. Также покупатели получили возможность самостоятельно выбирать категории для начисления повышенного кешбэка.

Новая программа имеет пять уровней, и присвоение каждого из них зависит от объема покупок, совершенных в предыдущем месяце:

1-й уровень — при сумме покупок до 999 рублей,

2-й уровень — при сумме покупок до 2999 рублей,

3-й уровень — при сумме покупок до 4999 рублей,

4-й уровень — при сумме покупок до 9999 рублей,

5-й уровень — при сумме покупок свыше 10 000 рублей.

В соответствии с уровнем покупателя на «Выручай-карту» будет начисляться кешбэк за покупки в виде баллов. Базовое начисление для всех уровней составляет 0,5% от стоимости товаров. При этом для получения повышенного кешбэка в 10% покупатель любого уровня также может выбрать одну категорию товаров из четырех предложенных.

Курс конвертации баллов в рубли остается прежним: 10 баллов = 1 рубль. Присвоенный уровень действует один календарный месяц.

Кроме того, начиная со второго уровня участники смогут выбрать еще одну или несколько категорий товаров с кешбэком от 2% до 5%. При этом процент кешбэка и количество категорий, которые можно выбрать, также зависят от уровня (ранее начисление баллов зависело от суммы покупки и составляло от 0,5% до 1%). Например, на втором уровне можно будет выбрать дополнительную категорию из восьми предложенных, и кешбэк на нее составит 2%. А на пятом уровне будет доступен выбор четырех дополнительных категорий с кешбэком в 5%.