Выше уровень — больше кешбэка. В «Пятёрочке» изменились условия программы лояльности
Торговая сеть «Пятёрочка» перезапустила программу лояльности для своих покупателей.
Подробнее о том, как теперь будет начисляться кешбэк за покупки и что можно сделать, чтобы повысить его размер, — в материале портала Юга.ру.
«Говорите — сделаем!»:
Кешбэк на новом уровне
В рамках обновленной программы лояльности «Пятёрочки» каждому участнику будут присваивать тот или иной уровень — в зависимости от суммы покупок за предыдущий календарный месяц. Также покупатели получили возможность самостоятельно выбирать категории для начисления повышенного кешбэка.
Новая программа имеет пять уровней, и присвоение каждого из них зависит от объема покупок, совершенных в предыдущем месяце:
- 1-й уровень — при сумме покупок до 999 рублей,
- 2-й уровень — при сумме покупок до 2999 рублей,
- 3-й уровень — при сумме покупок до 4999 рублей,
- 4-й уровень — при сумме покупок до 9999 рублей,
- 5-й уровень — при сумме покупок свыше 10 000 рублей.
В соответствии с уровнем покупателя на «Выручай-карту» будет начисляться кешбэк за покупки в виде баллов. Базовое начисление для всех уровней составляет 0,5% от стоимости товаров. При этом для получения повышенного кешбэка в 10% покупатель любого уровня также может выбрать одну категорию товаров из четырех предложенных.
Курс конвертации баллов в рубли остается прежним: 10 баллов = 1 рубль. Присвоенный уровень действует один календарный месяц.
Кроме того, начиная со второго уровня участники смогут выбрать еще одну или несколько категорий товаров с кешбэком от 2% до 5%. При этом процент кешбэка и количество категорий, которые можно выбрать, также зависят от уровня (ранее начисление баллов зависело от суммы покупки и составляло от 0,5% до 1%). Например, на втором уровне можно будет выбрать дополнительную категорию из восьми предложенных, и кешбэк на нее составит 2%. А на пятом уровне будет доступен выбор четырех дополнительных категорий с кешбэком в 5%.
В интересах покупателя
Перечень категорий для повышенного кешбэка формируется индивидуально для всех обладателей «Выручай-карты» на основе smart-аналитики. Если покупатель забыл или не успел сделать свой выбор категорий для повышенного кешбэка с 25 числа текущего месяца по 5 число будущего месяца, система выберет категории самостоятельно, но с учетом покупательских предпочтений пользователя.
Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»: — Мы рады представить обновленную программу лояльности, которая позволит приобретать любимые продукты в «Пятёрочке» с еще большей выгодой. Теперь мы адаптируем наше предложение под покупательскую активность и фокусируемся на индивидуальных предпочтениях гостей, предоставляя им возможность управлять уровнем кешбэка и получать до 10% от суммы покупок.
Носить пластик:
Также Михаил Ярцев отметил, что новые условия программы лояльности торговой сети отвечают современным трендам, более гибкие и учитывают в первую очередь интересы покупателя, который сам может выбирать то, что ему нужно: «Всё это удобно и интуитивно понятно реализовано в интерфейсе нашего мобильного приложения. Надеюсь, что с новыми условиями покупки в «Пятёрочке» станут еще более приятными и мы порадуем наших гостей, помогая им экономить каждый день».
Все действующие владельцы «Выручай-карт» переводятся на новую программу лояльности автоматически. Чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо установить бесплатное мобильное приложение торговой сети «Пятёрочка» или приобрести «Выручай-карту» на кассе в магазине.
Узнать свой уровень в программе или выбрать категорию повышенного кешбэка можно в мобильном приложении сети или в контактном центре «Пятёрочки» по тел. 8 (800) 555–55–05.
Все подробности об условиях новой программы лояльности можно узнать на сайте 5ka.ru.