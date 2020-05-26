«Пятёрочка» запустила сервис экспресс-доставки в Краснодаре

Для заказа продуктов из «Пятёрочки» с доставкой домой надо установить мобильное приложение «Пятёрочка Доставка» (доступно в App Store или Google Play). Цены на продукты в нем равны ценам в магазинах сети. На товары распространяются все действующие акции и начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта». Заказы принимаются с 9 до 21 часов, их собирают непосредственно в магазинах «Пятёрочка» и доставляют с курьерами прямо до двери в течение 60 минут. Доставка стоит 99 рублей. Оплатить можно только в приложении с помощью банковской карты.

«Спрос на доставку продуктов домой в связи с пандемией остается высоким, и мы продолжаем разворачивать сервис, выходя в новые регионы. Сейчас мы ежедневно выполняем более 12 тыс. заказов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Приятно, что теперь безопасность и безусловное удобство этой услуги смогут оценить и мои земляки. Сервис быстрой доставки из магазинов должен способствовать снижению риска заражения», — сказал гендиректор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

Сейчас услуга работает на базе 11 магазинов в районах Покровка, РИП, Восточно-Кругликовский и в Фестивальном микрорайоне. К концу недели к сервису подключатся еще 9 универсамов, в результате доставка станет доступна в значительной части Западного, Центрального, Карасунского и Прикубанского округов.