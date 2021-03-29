К годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина

31 марта прошлого года в Краснодарском крае ввели карантин, который сняли 21 июня, но многие ограничения продолжают действовать до сих пор. Поэтому 2020-й многим запомнится как кризисный — но не всем. Ведущий мероприятий Владислав Баркалов за это время не только не потерял свой бизнес, который крайне уязвим для карантинных ограничений, но и вывел его на новый уровень. Партнер материала — офтальмологическая клиника «Три-З» (3Z) — приготовил скидки для всех, кто готов увидеть новые возможности даже в трудные времена.

Работать нельзя отчаиваться — К марту 2020 года у меня было три вида бизнеса, — рассказывает Владислав. — Агентство детских праздников, организация частных и корпоративных событий, а также ведение этих событий в роли ведущего. Первые две недели карантина нам ежедневно звонили клиенты и отменяли мероприятия. Календарь сыпался. Наши менеджеры не успевали предлагать альтернативные варианты, и приходилось всем возвращать средства, внесенные в качестве предоплаты.

Тогда я и вправду испугался. Во-первых, мы не могли встречаться с командой лицом к лицу для обсуждения новых идей. Во-вторых, каждый член команды нуждался в деньгах. В-третьих, «свет в конце тоннеля» был практически не виден. Однако команда сплотилась в беде. Мы ежедневно — утром и вечером — выходили в Zoom, генерировали идеи и старались их реализовать. В итоге у нас получился первый пул онлайн-продуктов. Клиенты получили возможность заказать поздравление с днем рождения в онлайн-режиме, видеооткрытку, которую мы снимали и монтировали заранее с учетом всех пожеланий от родителей именинника, или квест смешанного формата для детей: мы привозим квест-бокс, родители его открывают, достают задания, выходят на связь с нашими аниматорами, и те дистанционно помогают детям проходить игру. Этот онлайн-продукт понравился нашим клиентам больше всего. Через фейсбук мы вышли на аудитории Америки, Канады, Чехии и Израиля с услугой онлайн-няни — 2–3 часа развлекать детей, пока их родители работают удаленно. Этот формат тоже зашел; скажу больше — по сей день нас регулярно заказывает семья из Израиля, да еще и рекомендует нас по «сарафанному радио».

Оказалось, что онлайн-форматы для традиционно живых активностей в принципе возможны, но зависят от региональных особенностей. Краснодар не был готов к онлайну отчасти потому, что не до конца верил в реальность карантинных мер. Но у нас получилось. Более того, мы сделали ребрендинг агентства детских праздников, зарегистрировали товарный знак, упаковались во франшизу и открыли филиал в Ростове-на-Дону. То, к чему я шел пять лет, осуществил за пять месяцев. Иногда, чтобы взлететь, надо остановиться. Наверное, этот принцип и сработал. Находясь в ежедневной операционке, в постоянных делах, встречах и событиях, сложно найти время для того, чтобы заняться саморазвитием и осмотреться вокруг. Карантин дал возможность замедлиться и даже остановиться. В офис мы вернулись в середине июня. Отдельное спасибо арендодателям, которые первые два месяца не брали с нас аренду, а потом согласились на часть стоимости, так как платить полную мы не могли.

А что со здоровьем? Все мои переживания в начале карантина были связаны с бизнесом, я достаточно скептично отнесся к пандемии как к угрозе здоровью. «Короной» переболел во время второй волны. А основной удар самоизоляционных будней приняли глаза. 2,5 месяца я проходил онлайн-курс для предпринимателей, итогом которого должно было стать открытие франшизы или открытие филиала. Я сделал и то и другое, но далось это непросто. Семинары, практика, конференции, разборы — и все это онлайн. Ноутбук держал меня в заложниках в среднем 8–10 часов в день. Суперзамотивированный, первое время я будто не замечал усталости глаз, однако спустя месяц стало очевидно — такими темпами я быстро посажу зрение, и глазки скажут «бай-бай!».

Обучение я не бросил; глазам давал отдыхать, увлажняя каплями. Но заметил, что «любименькие» очки для зрения уже не помогают... У жены был опыт коррекции зрения в клинике «Три-З» (3Z). А меня останавливала работа: новогодний период для ведущих — это возможность обеспечить семью на месяцы вперед, поэтому прищуренный ведущий продолжал бомбить корпоративы. Когда до конца года оставалась неделя, я подумал: «Да что там той операции? Пять минут делов — и поехали дальше». Тут же позвонил, записался на диагностику, получил техническое задание по подготовке и настроился. Коррекция зрения стала «вишенкой на торте» 2020-го: операция была проведена 29 декабря, перед Новым годом. На следующий день я уже вел корпоративный вечер. Уроки 2020-го

Ивент-сфера в Краснодарском крае пострадала меньше, чем, например, в Москве или в Ростовской области. Да, был период, когда не было работы. Но можно было найти другие возможности: мероприятия не отменялись, а переносились — либо по времени, либо из ресторанов или банкетных залов в частные загородные дома или на открытый воздух. В таком режиме мы с невестой, тоже работающей в event-индустрии, организовали собственную свадьбу — в частном доме у моих родителей. В ЗАГСе были в масках и перчатках, как и тысячи других молодоженов по всей стране. Так что главный урок 2020-го — нет ничего невозможного, если не сдаваться и видеть в ограничениях новые возможности.