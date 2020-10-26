В поле зрения. Тест про глаза, солнце, морковь и коррекцию

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Глаз человека — хрупкий и сложный оптический прибор, который использует более 60% ресурсов нашего мозга. Чтобы этот канал информации о внешнем мире работал четко и без нареканий, нужно знать, как о нем заботиться и что делать в случае сбоя.

Портал Юга.ру вместе с клиникой «Три-З» собрал девять утверждений о зрении и правилах ухода за ним, но не все из них верные. Сможете определить, какие именно?

Спасибо, что прошли наш тест!

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Тест на отношение к своему зрению

Записаться в клинику «Три-З» можно здесь и по телефону 8 (861) 205–68–72

ООО «Три-З». Лицензия № ЛО-23-01-014124 от 2.12.2019
ОГРН 1032304158193

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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