«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста». Интервью с главным архитектором Анапы Кариной Бронниковой

В конце января в Анапе представили нового главного архитектора. Им стала выпускница КубГУ Карина Бронникова. В 2018 году ее включили в список 100 лучших молодых архитекторов России. Спустя два года Карина Бронникова заняла пост главного архитектора города-курорта.

В интервью порталу Юга.ру Карина Бронникова рассказала об архитектурном будущем Анапы, гендерных стереотипах, профессиональном сообществе и собственных источниках вдохновения.

Новые смыслы

Согласитесь, вы не похожи на важного чиновника, образ которого возникает в сознании обывателей, слышащих словосочетание «главный архитектор города-курорта Анапа». Как правило, после этих слов представляется мужчина средних лет.

— Мне кажется, что действительно в сознании людей существует некий образ чиновника-мужчины, так же как и существует образ архитектора-мужчины. Когда я публикую свои проекты в интернете, иногда мне пишут, что девушка не могла такое сама спроектировать. Но я не вижу ничего общего между тем, как работает мозг человека, особенно творческого, и полом. И знаю много прекрасных женщин как архитекторов, так и чиновников.

Когда я публикую свои проекты в интернете, иногда мне пишут, что девушка не могла такое сама спроектировать. Но я не вижу ничего общего между тем, как работает мозг человека, особенно творческого, и полом...

Думаю, дело в первую очередь в трудолюбии, старании и — в случае архитектора — в творческой стороне личности. Опыт здесь, считаю, не в годах, а в объеме той работы, которую успел проделать. У меня опыт работы — десять лет и за плечами почти 70 проектов, в работе над которыми я принимала участие или выполняла сама. Большинство из них довольно масштабные, и ни разу моей работе не мешал гендерный вопрос.

Кажется, что архитектор в коммерческой фирме может заработать больше, чем чиновник в администрации небольшого города. Чем успешного специалиста привлекла работа в Анапе?

— Меня привлекли задачи, связанные с преобразованием городской среды и туристической инфраструктуры. Приоритеты в развитии Анапы, которые обозначил мэр курорта Василий Швец, — прежде всего создание комфортной среды для жителей и туристов. Главная задача, которая сегодня стоит перед всей нашей командой, — сделать Анапу современным курортом с уникальными достопримечательностями и развитой городской и туристической инфраструктурой.

Восемь лет назад я писала магистерскую диссертацию на эту тему, когда термин «общественные пространства» в профессиональном сообществе еще мало кто слышал. И доказать тогда, что городу они нужны, было непросто. Сегодня все иначе. И в новой, кстати, тоже достаточно молодой, команде города я нахожу абсолютное понимание того, что это необычайно важно — чтобы среда была комфортной и привносила в жизнь людей новые смыслы, которые сегодня нужны, с учетом изменившегося в последние десятилетия стиля жизни.

У людей появились время и возможность проводить досуг вне дома, и городское пространство и архитектура могут давать людям эту возможность. И тогда вы не просто проводите время на улице по пути на работу и обратно, но также играете в шахматы в парке, или водите ребенка в веревочный парк, или слушаете лекцию в амфитеатре на открытом воздухе.

Расскажите подробнее о задачах, связанных с туризмом.

— Анапа — город-курорт. Я, в свою очередь, давно интересуюсь не только общественными пространствами, но и туристической инфраструктурой и ее архитектурной составляющей. Считаю, что в России также большой потенциал по ее организации на природных территориях и что современному человеку совершенно необходимо заново познакомиться с миром, который существует за пределами городов.

Посредством такой инфраструктуры мы можем решить сразу ряд задач — сформировать экологическую осознанность у людей, создать туристические точки притяжения, что, в свою очередь, способствует созданию рабочих мест в малых городах и небольших населенных пунктах.

В 2019 году я проводила исследовательскую поездку по Норвегии и изучала ее опыт, который считается одним из передовых в мире. С 1994 года в стране действует государственная программа The Norway Scenic Routes, направленная на создание туристической инфраструктуры на природных территориях. Исследования, проведенные в середине и ближе к концу действия программы, наглядно показывают, как положительно влияет программа на экономику муниципалитетов и всей страны.

Анапа — как раз прекрасное место для создания туристической инфраструктуры на природе, здесь есть уникальная Бугазская коса, песчаные дюны, прекрасные береговые клифы — высокие берега, которые спускаются вниз к воде. Здесь же начинается Кавказский хребет. Потенциал огромный, и, более того, туризм здесь уже достаточно развит. В основном он пляжный, но с развитием инфраструктуры могут появиться и другие виды туризма. Это значительно разнообразит жизнь курорта.

Менять наши города

Есть какой-то город за рубежом, который вы рассматриваете как точный прототип идеальной Анапы будущего?

— Я не рассматриваю ни проекты, ни города как точные, «идеальные» прототипы, потому что в этой системе очень много вводных данных. Можно изучить опыт той же Норвегии, но применить его со стопроцентной точностью нельзя. Везде имеется своя специфика — климатическая, культурная, экономическая. Но, безусловно, необходимо иметь высокую «насмотренность» и знание предмета, чтобы уже для новой локации, с одной стороны, создать уникальное решение, с другой — применить уже имеющийся ценный опыт по работе со сходными задачами.

Главного архитектора Краснодарского края Илью Позднякова, главного архитектора Краснодара Наталью Машталир и вас объединяет не только то, что вам всем меньше 35 лет, но и то, что вы прошли через программу «Архитекторы.рф». Расскажите о ней.

— Это программа для архитекторов, которую организовал Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Она осуществляется при поддержке Правительства РФ, Дом.рф и Министерства строительства. Я училась в этой программе в 2018—2019 годах. Из полутора тысяч претендентов организаторы отобрали сто, по их мнению, лучших молодых архитекторов, которые и проходили четыре образовательных модуля. В рамках этих модулей мы познакомились со множеством проектов в России и за границей, общались с людьми, причастными к их реализации, узнавали о проблемах, которые сегодня существуют у разных городов, и о способах их решения.

Но ценнейшая составляющая этой истории для меня заключается в людях. Потому что результатом программы стало формирование архитектурного сообщества единомышленников, которые готовы сегодня помогать друг другу менять наши города к лучшему. Мы теперь в едином информационном поле, и это ценно.

Кстати, в рамках программы моим финальным проектом был как раз проект, посвященный созданию туристической инфраструктуры на природных территориях, несмотря на то что в целом тема работы определялась как «города будущего». Но я решила выйти за рамки городов, так как считаю тему крайне актуальной сегодня. И в итоге, несмотря на отступление от темы, мой проект вошел в топ-10 проектов выпускников. В очередной раз убедилась, как важно делать то, что считаешь важным и ценным.

Какая главная архитектурная задача в самом городе Анапе?

— В Анапе, на мой взгляд, сегодня не хватает качественных разнообразных общественных пространств. А на основные приходится высокая нагрузка, особенно в летний период, так как в Анапе очень выраженная туристическая сезонность.

Поэтому одна из основных задач — создать альтернативные общественные пространства, чтобы повысить комфорт пребывания в городе как туристов, так и жителей. С появлением таких пространств туристам должно становиться комфортно в городе не только летом. Например, и зимой люди могут приехать из другого города на благоустроенную набережную или зимний пляж, чтобы прогуляться и посмотреть на море. Также городская среда должна стать стилистически более единой, менее стихийной.

Среда для людей

Как ваше руководство будет понимать, что вы идете в правильном направлении? Все-таки это работа без мгновенной отдачи.

— Здесь есть накопительный эффект, и естественно, что любое внесение изменений в документы, любое проектирование, да и в целом архитектура — это история про будущее и перспективу. Поэтому надо просто постоянно работать, и спустя время этот накопительный эффект сработает. Главный показатель в том, что город должен меняться в лучшую сторону. Как только это начнет происходить, я пойму, что работаю не зря.

Не боитесь скептиков, которые не верят в молодых специалистов?

— Я предпочитаю не концентрироваться на том, что кто-то склонен считать, что молодой архитектор не может обладать достаточными компетенциями для работы над задачами, которые мы обсуждали выше. Уже давно я публикую все свои работы на личном сайте и в социальных сетях специально для того, чтобы люди могли своими глазами увидеть мой опыт и компетенции. Проекты и сейчас там.

Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста, потому что люблю работать, а когда любишь свое дело и веришь в него, тебя трудно сбить тебя с намеченного пути. Если вместе с новой командой мы создадим качественные хорошие проекты для жителей и гостей города, это будет главный результат.

Можете рассказать о вашем любимом проекте из тех, что вы сделали? Который до сих пор греет душу, когда вы вспоминаете о нем?

— Я думаю, что это один из моих последних — проект психоневрологического интерната в Крыму. Это была уникальная задача — создание среды для людей, которые нуждаются совершенно в ином стиле и порядке жизни, нежели мы привыкли. С одной стороны, многие из них пребывают в закрытом пространстве почти все свое время. С другой, они особенно сильно нуждаются в реабилитации и самореализации. Я применяла принципы салютогенного проектирования — при этих принципах создается среда, которая оздоравливает.

Доказанный наукой факт — что вид из окна на природу помогает улучшить мыслительную деятельность на 10—25% и повысить производительность труда на 18%. Прогулка же на свежем воздухе может сравниться по эффективности с антидепрессантами и положительно влияет на когнитивные способности, улучшая память и внимательность.

Поэтому в какой-то мере проект можно назвать экспериментальным. Правильная ориентация по сторонам света, создание больших общественных зон, большой парк и зоны рекреации и, наконец, пространства для различной деятельности — от театра до огорода и компьютерного класса — все это должно создать тот самый эффект спокойной самостоятельной жизни, которая проходит в движении и деятельности, на фоне природы и моря.