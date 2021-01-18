Хорошая девочка и с чем ее едят

Журналист и редактор Юга.ру Сабина Бабаева о том, как при помощи общественного мнения можно бороться с проявлениями средневековья и почему в России это мало кому нужно.

В Москве появился ресторан под названием «Хорошая девочка». И вызвал немало негативных комментариев в соцсетях. Заведение открыл владелец сети кафе «Тануки» Александр Орлов. В меню ресторана — фразы «Хорошие девочки любят сидеть на коленках, а плохие — стоять», «Есть такая черта мужского характера, которую все женщины терпеть не могут. Это безденежье». А в инстаграме заведения — например, «Умелая женщина даже из того, что плохо лежит, быстро сделает то, что хорошо стоит». Или «Хочется простого женского не знаю чего». В соцсетях ресторатора обвинили в сексизме и объективации женщин — не в первый раз: в 2019 году сеть «Тануки» отметилась бодишеймингом и сексизмом, а в 2020-м, на фоне протестов в США и движения BLM, — еще и расизмом. Кажется, произойди пара-тройка таких случаев в Америке, лавочку уже прикрыли бы, а владельца всенародно заклеймили бы даже без участия в деле старого халата. Но в столице нашей родины заведеньице не только существует, а приносит доход предпринимателю, который даже после карантина и его экономических последствий открывает новое. И — бац! — со столь удачным названием.

Вы спросите, где Москва и где мы. А я отвечу — в России. И продолжу: в стране, в которой каждый год перед 8 Марта определенная уполномоченная по правам человека призывает женщин рожать, потому что в этом «их предназначение». Что считают своим предназначением сами женщины и вообще используют ли это слово при каждом удобном случае — например, когда государству требуются подданные, которых прежде надо родить, — уполномоченные по правам (и обязанностям) не спрашивают. Предназначение — и всё, хоть ты тресни, хоть сгори на костре как ведьма, которой никто не указ.

Мы живем в стране, в которой «сама виновата», «а чего юбка такая короткая», «а когда за вторым?». В которой — сестры Хачатурян и что с ними делает государство. В которой, когда активистка «с лишним весом» посмела пересесть с иглы мужского одобрения на что-то не столь важное, все набросились на нее — а почему? — потому что внешность не соответствует стандартам; напиши то же самое обычная модель, никто бы и инстаграмом не повел. Мы живем в стране, в которой даже умные вроде бы мужчины, высмеивая феминисток, апеллируют всё к тому же застрявшему уже в зубах доводу «как будто женщины в наше время еще не обрели равные права с мужчинами». Нет-с, господа, не обрели. У мужчин такие же шансы стать отцами, как у женщин — мамами. Но разве хоть одна уполномоченная с гнездом на голове и жемчугом за триста тысяч рублей на шее призывает парней к ответу? Хоть на 23 Февраля, хоть на 8 Марта. Разве хоть один ресторатор, пытаясь привлечь «гостей» (так почему-то рестораны называют людей, которые приходят поесть и выпить далеко не бесплатно) эпатажными приемчиками, использует для этого объективацию мужчин? Конечно нет, ее же не существует.