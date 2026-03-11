«Отомстили» за сладкие букеты. Школьники Ставрополя подарили одноклассницам губки для мытья посуды на 8 Марта

Ученицам 8 класса одной из школ Ставрополя одноклассники подарили губку для мытья посуды и зеркальце, потому что им не понравились подарки на День защитника отечества

7 марта жительница Ставрополя Дарья опубликовала ролик в Инстаграм*, в котором показала, что подарили ее дочери-восьмикласснице и другим девочкам одноклассники на 8 Марта — губку для мытья посуды и зеркало. Школьница рассказала, что такие презенты были сделаны в попытке «отомстить» за подарки на День защитника отечества — девочки преподнесли мальчикам букеты, которые состояли из сладостей, чипсов и других снэков. Одноклассникам презент показался недостаточно мужественным, но при этом букеты они приняли, а содержимое съели.

«Никому [из девочек] не понравился подарок. Девочки спрашивали: «Зачем мы старались, собирали?» А мальчики ответили, что им не понравилось и что «в следующий раз будете думать головой, прежде чем дарить», — рассказала восьмиклассница. Также мама девочки рассказала, что в выборе подарка одноклассников поддержали их родители. В комментариях пользователи поддержали восьмиклассниц: «В следующий раз когда в больнице или госучреждении вам понадобится помощь и вы увидите женщину — не забудьте дать ей губку, чтобы пошла мыть посуду, а не заниматься вашей проблемой». «На день, посвященный эмансипации и равенству полов, подарить губку! Я бы настояла, чтобы мальчикам провели урок, что означает день 8 Марта». «Если мой сын когда-то соберется подарить со своими дружками подобные подарки — это будет позорище и серьезный разговор». Отметим, что подобные «необычные» подарки получили не только школьницы Ставрополя, но и, например, Екатеринбурга. 6 марта пользователь TikTok выложил ролик, в котором показал, что вместе с одноклассниками решил подарить девочкам бутылку геля для мытья посуды и губку, украшенные лентой и бантиком.

© Скриншоты видео пользователя TikTok hockey_disezov19

