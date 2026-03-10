Книжный рынок Краснодара объявил сбор ненужной литературы

В Краснодаре проходит акция «Книга в добрые руки». Издания можно привозить на рынок в Чистяковской роще

9 марта телеграм-канал краснодарской «Книжной ярмарки» сообщил о проведении благотворительной акции «Книга в добрые руки». Желающие могут принести ненужные книги, чтобы они обрели нового владельца и получили вторую жизнь. Можно отдать: художественную литературу разных жанров и направлений;

научно-популярные книги, учебники и энциклопедии;

детские сказки, познавательные издания и учебные пособия;

периодические журналы и газеты.

Издания принимают ежедневно с 9:00 до 16:00 на улице имени 40-летия Победы, 11. До какого числа пройдет акция не сообщается. Для уточнения деталей можно позвонить по телефону: +7 (861) 252-02-86.