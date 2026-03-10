Книжный рынок Краснодара объявил сбор ненужной литературы

  • Книжный рынок в Чистяковской роще © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру
В Краснодаре проходит акция «Книга в добрые руки». Издания можно привозить на рынок в Чистяковской роще

9 марта телеграм-канал краснодарской «Книжной ярмарки» сообщил о проведении благотворительной акции «Книга в добрые руки». Желающие могут принести ненужные книги, чтобы они обрели нового владельца и получили вторую жизнь. 

Можно отдать:

  • художественную литературу разных жанров и направлений;
  • научно-популярные книги, учебники и энциклопедии;
  • детские сказки, познавательные издания и учебные пособия;
  • периодические журналы и газеты.

Издания принимают ежедневно с 9:00 до 16:00 на улице имени 40-летия Победы, 11. До какого числа пройдет акция не сообщается. Для уточнения деталей можно позвонить по телефону: +7 (861) 252-02-86.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет фестиваль любительских изданий. Заявки на участие принимаются до 15 марта.

