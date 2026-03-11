Аэропорты Сочи и Краснодара не работают более 18 часов. Задержаны 126 рейсов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Аэропорты Сочи и Краснодара закрыты больше 18 часов из-за угрозы атаки БПЛА

10 марта в 16:30 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты из-за объявленной угрозы атаки БПЛА. План «ковер» отменили в 22:35, однако в 23:20 снова ввели. По данным на 10:00 11 марта, полеты все еще ограничены. 

За время ограничений на запасные аэродромы ушли 10 рейсов — в Махачкалу, Минеральные Воды, Нальчик и Владикавказ. 

По данным онлайн-табло на 10:00 всего задерживаются 86 рейсов. Среди них 44 самолета на вылет в Москву, Краснодар, Санкт-Петербург, Стамбул, Казань, Пермь, Красноярск, Тбилиси, Уфу, Самару, Екатеринбург и другие города. 

На прилет опаздывают 42 рейса из Москвы, Еревана, Минеральных Вод, Стамбула, Тюмени, Перми, Махачкалы, Уфы, Нальчика, Новосибирск, Санкт-Петербурга и других городов. 

Отметим, что многие рейсы на вылет и прилет были перенесены с 10 на 11 марта, поэтому время задержек может достигать почти сутки. 

В нескольких районах Сочи обнаружили обломки БПЛА:

Пресс-служба аэропорта сообщила, что в терминале обстановка спокойная, работают менеджеры по гостеприимному сервису. Ответственность за предоставление еды, напитков и размещение в гостиницах несут авиакомпании. 

Также 10 марта в 14:10 пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила об ограничении на полеты. На 10:00 11 марта они до сих пор действуют. 

По данным онлайн-табло на 10:00, всего задерживаются 40 рейсов. На вылет задерживаются 25 самолетов в Москву, Сургут, Новосибирск, Шарм-Эль-Шейх, Уфу, Стамбул, Казань, Ташкент и другие города. На прилет опаздывают 15 рейсов из Тбилиси, Батуми, Сочи, Ташкента, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Шарм-Эль-Шейха. 

Многие рейсы были перенесены с утра 10 марта на 11 марта, поэтому время некоторых задержек составляет около суток. 

Как писали Юга.ру, 8 марта в Армавире в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза.

Авиация Аэропорты Безопасность Краснодар СВО Сочи

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком хоррор-фэнтези «Убийство священного оленя»
Медуз Азовского моря хотят перерабатывать в коллаген. Ранее ученые предлагали делать из них крекеры и чипсы
Новый театр кукол Краснодара приглашает на премьеру спектакля «Леди Мекбет Мценского уезда»
«Почему нет сирен?» В Краснодаре у жилой многоэтажки нашли обломки БПЛА
Сирены, пострадавший и удаленка в вузах. Рассказываем об одной из самых долгих атак БПЛА на Сочи
В Анапе обломки БПЛА попали в многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали

Лента новостей

В Краснодаре второй день подряд не работает мобильный интернет
Сегодня, 14:35
В Краснодаре второй день подряд не работает мобильный интернет
Сбоят даже сервисы из «белого списка», есть жалобы и на сотовую связь
Сирены, пострадавший и удаленка в вузах
Сегодня, 16:51
Сирены, пострадавший и удаленка в вузах
Рассказываем об одной из самых долгих атак БПЛА на Сочи
«Ходить невозможно»
Вчера, 14:09
«Ходить невозможно»
Краснодарцы пожаловались на опасный подземный переход

Реклама на сайте