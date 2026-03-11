Аэропорты Сочи и Краснодара не работают более 18 часов. Задержаны 126 рейсов

10 марта в 16:30 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты из-за объявленной угрозы атаки БПЛА. План «ковер» отменили в 22:35, однако в 23:20 снова ввели. По данным на 10:00 11 марта, полеты все еще ограничены.

За время ограничений на запасные аэродромы ушли 10 рейсов — в Махачкалу, Минеральные Воды, Нальчик и Владикавказ.

По данным онлайн-табло на 10:00 всего задерживаются 86 рейсов. Среди них 44 самолета на вылет в Москву, Краснодар, Санкт-Петербург, Стамбул, Казань, Пермь, Красноярск, Тбилиси, Уфу, Самару, Екатеринбург и другие города.

На прилет опаздывают 42 рейса из Москвы, Еревана, Минеральных Вод, Стамбула, Тюмени, Перми, Махачкалы, Уфы, Нальчика, Новосибирск, Санкт-Петербурга и других городов.

Отметим, что многие рейсы на вылет и прилет были перенесены с 10 на 11 марта, поэтому время задержек может достигать почти сутки.