Аэропорты Сочи и Краснодара не работают более 18 часов. Задержаны 126 рейсов

Аэропорты Сочи и Краснодара закрыты больше 18 часов из-за угрозы атаки БПЛА
10 марта в 16:30 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты из-за объявленной угрозы атаки БПЛА. План «ковер» отменили в 22:35, однако в 23:20 снова ввели. По данным на 10:00 11 марта, полеты все еще ограничены.
За время ограничений на запасные аэродромы ушли 10 рейсов — в Махачкалу, Минеральные Воды, Нальчик и Владикавказ.
По данным онлайн-табло на 10:00 всего задерживаются 86 рейсов. Среди них 44 самолета на вылет в Москву, Краснодар, Санкт-Петербург, Стамбул, Казань, Пермь, Красноярск, Тбилиси, Уфу, Самару, Екатеринбург и другие города.
На прилет опаздывают 42 рейса из Москвы, Еревана, Минеральных Вод, Стамбула, Тюмени, Перми, Махачкалы, Уфы, Нальчика, Новосибирск, Санкт-Петербурга и других городов.
Отметим, что многие рейсы на вылет и прилет были перенесены с 10 на 11 марта, поэтому время задержек может достигать почти сутки.
В нескольких районах Сочи обнаружили обломки БПЛА:
Пресс-служба аэропорта сообщила, что в терминале обстановка спокойная, работают менеджеры по гостеприимному сервису. Ответственность за предоставление еды, напитков и размещение в гостиницах несут авиакомпании.
Также 10 марта в 14:10 пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила об ограничении на полеты. На 10:00 11 марта они до сих пор действуют.
По данным онлайн-табло на 10:00, всего задерживаются 40 рейсов. На вылет задерживаются 25 самолетов в Москву, Сургут, Новосибирск, Шарм-Эль-Шейх, Уфу, Стамбул, Казань, Ташкент и другие города. На прилет опаздывают 15 рейсов из Тбилиси, Батуми, Сочи, Ташкента, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Шарм-Эль-Шейха.
Многие рейсы были перенесены с утра 10 марта на 11 марта, поэтому время некоторых задержек составляет около суток.
Как писали Юга.ру, 8 марта в Армавире в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза.
