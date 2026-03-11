Два ресторана из Краснодара вошли в шорт-лист лучших в России в 2026 году

В шорт-лист премии WhereToEat лучших ресторанов России вошли 12 заведений из Краснодарского края и четыре из Ростова

10 марта национальная премия WhereToEat опубликовала шорт-лист лучших заведений России в 2026 году. Всего в список попали 133 ресторана со всей страны. Из Краснодара в шорт-лист вошли заведения Ryotei в Японском саду и «Угли-Угли» на улице Тургенева, 126/1. Отметим, что рестораны также попали в топ-10 лучших на юге в 2025 году. Из Сочи в список вошли восемь ресторанов: «Альпинисты»;

«Баран-Рапан»;

«Мясной синдикат»;

«Яблоки Печем»;

Co-Co Chalet;

Mamai-Cale;

NN.8;

Red Fox.

Также в шорт-лист попали винодельня с ресторанным комплексом Chateau De Talu в Геленджике и комплекс «Винотеррия» в Новороссийске. Из Ростова-на-Дону вошли четыре заведения: La Fabbrica, LEO Wine & Kitchen, «Печи и Истории» и «ОнегинДача». WhereToEat — это независимая ресторанная премия, учрежденная в 2013 году российскими гастрономическими журналистами. В голосовании участвуют профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители специализированных СМИ. Каждый год они выбирают лучшие заведения Москвы, Санкт-Петербурга, юга России, Татарстана, Урала и Дальнего Востока.