Два ресторана из Краснодара вошли в шорт-лист лучших в России в 2026 году

В шорт-лист премии WhereToEat лучших ресторанов России вошли 12 заведений из Краснодарского края и четыре из Ростова

10 марта национальная премия WhereToEat опубликовала шорт-лист лучших заведений России в 2026 году. Всего в список попали 133 ресторана со всей страны. 

Из Краснодара в шорт-лист вошли заведения Ryotei в Японском саду и «Угли-Угли» на улице Тургенева, 126/1. Отметим, что рестораны также попали в топ-10 лучших на юге в 2025 году.

Из Сочи в список вошли восемь ресторанов:

  • «Альпинисты»;
  • «Баран-Рапан»;
  • «Мясной синдикат»;
  • «Яблоки Печем»;
  • Co-Co Chalet;
  • Mamai-Cale;
  • NN.8;
  • Red Fox.

Пирожковая «Печка» и бар «Бирюльки»:

Также в шорт-лист попали винодельня с ресторанным комплексом Chateau De Talu в Геленджике и комплекс «Винотеррия» в Новороссийске.

Из Ростова-на-Дону вошли четыре заведения: La Fabbrica, LEO Wine & Kitchen, «Печи и Истории» и «ОнегинДача». 

WhereToEat — это независимая ресторанная премия, учрежденная в 2013 году российскими гастрономическими журналистами. В голосовании участвуют профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители специализированных СМИ. Каждый год они выбирают лучшие заведения Москвы, Санкт-Петербурга, юга России, Татарстана, Урала и Дальнего Востока.

Как писали Юга.ру, в феврале краснодарский хоровод-бар «Бирюльки» номинировали на международную премию дизайна заведений.

