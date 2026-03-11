Два ресторана из Краснодара вошли в шорт-лист лучших в России в 2026 году
В шорт-лист премии WhereToEat лучших ресторанов России вошли 12 заведений из Краснодарского края и четыре из Ростова
10 марта национальная премия WhereToEat опубликовала шорт-лист лучших заведений России в 2026 году. Всего в список попали 133 ресторана со всей страны.
Из Краснодара в шорт-лист вошли заведения Ryotei в Японском саду и «Угли-Угли» на улице Тургенева, 126/1. Отметим, что рестораны также попали в топ-10 лучших на юге в 2025 году.
Из Сочи в список вошли восемь ресторанов:
- «Альпинисты»;
- «Баран-Рапан»;
- «Мясной синдикат»;
- «Яблоки Печем»;
- Co-Co Chalet;
- Mamai-Cale;
- NN.8;
- Red Fox.
Пирожковая «Печка» и бар «Бирюльки»:
Также в шорт-лист попали винодельня с ресторанным комплексом Chateau De Talu в Геленджике и комплекс «Винотеррия» в Новороссийске.
Из Ростова-на-Дону вошли четыре заведения: La Fabbrica, LEO Wine & Kitchen, «Печи и Истории» и «ОнегинДача».
WhereToEat — это независимая ресторанная премия, учрежденная в 2013 году российскими гастрономическими журналистами. В голосовании участвуют профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители специализированных СМИ. Каждый год они выбирают лучшие заведения Москвы, Санкт-Петербурга, юга России, Татарстана, Урала и Дальнего Востока.
Как писали Юга.ру, в феврале краснодарский хоровод-бар «Бирюльки» номинировали на международную премию дизайна заведений.