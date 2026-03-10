СК РФ возбудил уголовные дела по изнасилованию и травле краснодарской девочки сыном священника

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Управления Следкома в Краснодарском крае и Московской области возбудили уголовные дела по фактам изнасилования и травли несовершеннолетней

Предыстория. В марте стало известно, что весной 2025 года 15-летний сын краснодарского настоятеля церкви ударил и изнасиловал 12-летнюю девочку. Произошедшее он снял на телефон и выложил в сеть. Девочка подверглась травле. 

В полиции дело не возбудили, а из материалов исчезли упоминания причинения физической боли потерпевшей. Семья девочки переехала в Московскую область, но там травля продолжилась. 

10 марта пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин осведомлен о произошедшей ситуации. 

По данным Следкома, уголовные дела возбуждены в Краснодарском крае и Московской области. По каким именно статьям, пока не уточняется: пресс-служба ведомства упомянула «преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки», публикацию видео и травлю, а избиение не упомянула.

Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений СК Андрею Маслову и Ярославу Яковлеву доложить о ходе и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. 

Как писали Юга.ру, в 2020 году за изнасилование 17-летней спортсменки в Анапе полицейских осудили на 2 и 4 года колонии-поселения.

