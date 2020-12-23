Традиции, патриотизм, спорт: казаки Сахалина активно участвуют в воспитании молодежи

Казачье сообщество Сахалинской области принимает активное участие в воспитании подрастающего поколения. На острове действует много казачьих клубов, тематических объединений, творческих секций для детворы — их двери открыты не только для казачат, но и для всех желающих. Подробности — в материале ИА PrimaMedia. Победы сахалинских казачат Мальчиков обучают общей спортивной и строевой подготовке, умению обращаться с оружием, девочек — рукоделию и домоводству. Кроме того, ребят знакомят с историей России, казачьей культурой и традициями, прививают семейные ценности, любовь к Родине. Занятия в таких клубах бесплатные, детей обеспечивают снаряжением и формой.

Результаты работы на лицо: воспитанники сахалинских казачьих клубов — постоянные участники региональных и общероссийских соревнований. Уже несколько лет они принимают участие во всероссийском детском фестивале «Казачок Тамани», который проводится на Черноморском побережье. В 2019 году сахалинская команда заняла на этих состязаниях первое место, ребята стали лауреатами I степени в номинациях «Вокал», «Театр мод», «Моя малая Родина», «Я выбираю свободу» и «Выставка». В разных возрастных категориях пятеро юных сахалинцев стали лауреатами I степени в номинациях «Юный атаманец» и «Фланкировка».

Ежегодно в Сахалинской области проходит региональный этап военно-спортивной игры «Казачий сполох», которая является частью комплексной программы патриотического воспитания молодежи в России. На «Казачий сполох» съезжаются юные участники со всего региона, чтобы посостязаться в военно-прикладных видах спорта и казачьих дисциплинах, проявить свои физические, спортивные, творческие, интеллектуальные способности, коллективный дух и волю к победе. Программа военно-спортивной игры включает в себя 11 конкурсных испытаний: «Визитная карточка команды»,

конкурс казачьей песни «У казачьего костра»,

военно-историческая викторина «Ратные подвиги казаков России»,

«Строевая подготовка»,

конкурс на знание материальной части стрелкового оружия,

проверка на знание действий в экстремальных ситуациях,

кросс по пересеченной местности, «Огневая подготовка»,

преодоление казачьей полосы препятствий,

«Ориентирование на местности»,

военно-спортивная эстафета,

«Казачий боевой листок». Также на острове регулярно проходят региональные соревнования по общей военно-спортивной подготовке и традиционным казачьим дисциплинам. Например, в рамках одной из специализированных смен по патриотическому воспитанию детей и подростков, которую проводят сотрудники сахалинского оздоровительно-досугового центра «Юбилейный», состоялся I региональный этап всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи. Участники боролись за звание сильнейшего в таких дисциплинах, как строевая и огневая подготовка, гиревой спорт, бег на казачью версту, перетягивание каната, преодоление казачьей полосы препятствий, военно-спортивная эстафета и верховая езда. А региональный фестиваль «Казачок» позволяет островной молодежи погрузиться в самобытную культуру и посоревноваться в казачьей удали, поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, хореографии, вокалу, кулинарному мастерству, строевой подготовке и фланкировке — искусству владения оружием.

Спорт, традиции, патриотизм Как рассказал руководитель регионального отделения Всероссийского детско-юношеского патриотического движения «Юнармия» по Сахалинской области Дмитрий Минязев, важность работы с молодежью сложно переоценить. Он уверен, что необходимо вне зависимости от национальности и вероисповедания вносить свою лепту в воспитание подрастающего поколения, прививать любовь к родному краю. «Сегодня наше региональное отделение объединяет более 2 тыс. детей на территории всей Сахалинской области. Мы пытаемся оградить ребят от негативного влияния улицы и гаджетов, создать благоприятные условия для воспитания достойной и всесторонне развитой молодежи, объединенной общей идеей. Но это ни в коем случае не подразумевает, что все выпускники нашего движения обязательно должны стать военными. В «Юнармии» есть не только клубы военно-патриотической, военно-спортивной направленности, но и секции краеведения, истории, а также казачьи отряды, которые занимаются изучением культуры казачьего народа, участвуют в казачьих мероприятиях. Часть ребят также активно участвуют в работе поисковых клубов», — рассказал Дмитрий Минязев.

Еще один из известных молодежных казачьих клубов создан в Невельске при казачьем обществе «Станица Калмыковская», в котором на достаточно высоком уровне ведут воспитательную работу с юными казаками. Как рассказал атаман общества и руководитель клуба Владимир Высоцкий, направленность занятий с детьми в учреждении весьма разнообразна: — Все дети, которые к нам приходят, занимаются абсолютно бесплатно. Возрастная категория — от малышей и до 18-летних хлопцев призывного возраста. За время обучения мы знакомим воспитанников с историей казачества, культурой и традициями. Рассказываем о роли казаков в открытии и присоединении Дальнего Востока к России, о современной истории казачества и традиционной воинской культуре. Мы вкладываем те ценностные ориентиры, которые испокон веков прививались в казачьих семьях: уважение к старшим, любовь к своим родителям и Отечеству, особое отношение к женщине, бережливость в сохранении и передаче знаний потомкам, готовность встать на защиту семьи и страны, неприятие трусости и предательства, а также многое другое.

«С 9–10-летнего возраста мы знакомим детей с разновидностями казачьей справы, видами казачьего оружия и основами безопасного обращения с ним. По мере их взросления мы заботимся о том, чтобы все воспитанники получали и совершенствовали знания, умения и навыки. Кроме того, они с удовольствием изучают казачий фольклор и занимаются танцами. Не забываем про спортивную и общую физическую подготовку, конный спорт. С ребятами постарше занимаемся целенаправленной подготовкой к службе в армии», — рассказал атаман.

Из трудного подростка — в гордость области Особое внимание уделяется казачьим сообществом Сахалина воспитанию так называемых сложных подростков. В клубах от них никто не отказывается, более того, многие родители приводят своих отбившихся от рук чад к казакам с просьбой «воспитать», научить осознанности и ответственности, уберечь от ошибок. Например, Николай Кудым, потомственный казак, руководитель корсаковского клуба «Казачья застава», считает, что самый действенный способ «перевоспитать» хулигана — наделить его ответственностью. В «Казачьей заставе», которая базируется в одной из школ Корсакова, дети изучают историю, культуру и традиции казачества, осваивают казачьи боевые танцы, постигают казачье военное ремесло. «И параллельно идет воспитательный процесс. Для живого общения с ребятами всегда стараюсь приглашать интересных людей: казаков — ветеранов боевых действий, атаманов и действующих офицеров силовых структур, которые делятся жизненным опытом, рассказывают о современных подвигах, мужестве и героизме. Мы стараемся рассказывать о казачестве, прививать любовь к истории Родины. Сейчас этому очень мало уделяется внимания. А я считаю, что это одна из основ национального сознания мальчишек», — уверен казак.

По словам Николая Кудыма, в клубе «Казачья застава» на сегодняшний день занимается более 60 детей: «У нас два взвода. Первый — юнармейский, в нем занимаются ребята постарше, они участвуют в парадах ко Дню Победы, городских мероприятиях от «Юнармии». Во втором взводе детвора помладше — ученики 5–7 классов. Это казачий кадетский взвод, где ребята усиленно изучают казачью науку и готовятся к своему первому военно-полевому сбору, а также постоянно участвуют в казачьих мероприятиях».

Воспитание ответственностью Многие воспитанники клуба мечтают вернуться в него по окончании службы в рядах вооруженных сил — уже в качестве наставников. Один из них — командир роты корсаковского клуба «Казачья застава» Глеб Койнов. Парень пришел в клуб в 15 лет по совету друзей, а остался по зову сердца. «Мне очень понравилось. В клубе не только ведут занятия по строевой подготовке, разборке-сборке автомата, но и рассказывают про историю нашей страны, Великую Отечественную войну. Сейчас я командир роты, у меня в подчинении несколько десятков человек. Случается, что к нам попадают сложные ребята, хулиганистые, из неблагополучных семей, приходится их заинтересовывать. Уверен, в жизни мне пригодятся полученные здесь навыки. «Казачья застава» привила мне дисциплину, помогла осознать важность семейных ценностей. Я учусь в 11 классе. Хотелось бы после армии вернуться и преподавать в каком-нибудь казачьем клубе», — строит планы парень.

Сейчас Глеб Койнов — гордость клуба, принимает активное участие в соревнованиях. Например, недавно он представлял клуб на военно-спортивных состязаниях для допризывной молодежи. Участники боролись за первенство в отжимании, метании гранат, разборке-сборке автомата, строевой подготовке, стрельбе — команда «Казачьей заставы» заняла почетное четвертое место среди десяти команд Сахалина. Также у Глеба есть две медали от министерства обороны: «За участие в военном Параде Победы в 2019 году» и «За участие в военном Параде в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Как одному из лучших представителей детско-юношеского движения ему было доверено участвовать в торжественных мероприятиях в составе сводного юнармейского парадного расчета территориального гарнизона Сахалинской области. Один из «вчерашних хулиганов», Станислав Саяпов, рассказал, что именно пример казаков и занятия в клубе помогли ему измениться. Сейчас парень — комендант корсаковского клуба «Казачья застава». «Меня в клуб привела мама — из-за проблем с поведением, решила меня таким образом перевоспитать. Далее принял кадетскую присягу: мне выдали форму, и я начал обучаться строевой, физической и огневой подготовке. Через год после того, как стал кадетом, записался в юнармейское движение. Занятия в клубе прививают чувство ответственности и дисциплины, систему ценностных ориентиров, воспитывают самосознание и казачий дух. Я сильно изменился, перестал хулиганить, на меня больше не поступает жалоб. У Николая Яковлевича есть свой подход — он наделяет «проблемных» детей серьезной ответственностью, благодаря которой можно стать серьезнее. Со мной так и получилось. Он сделал меня заместителем командира второго взвода — кадетов. И до меня дошло. В мои обязанности также входит уход за оружием и казачьей справой», — рассказал молодой человек, добавив, что теперь чувствует, что должен отлично владеть оружием, чтобы помогать ребятам из своего клуба, быть для них образцом.