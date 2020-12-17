Казаки Сахалина: «Наши двери открыты для близких по духу людей»

Сегодня на Сахалине действуют 16 казачьих сообществ, включая станицы и отдельные семьи, — в общей сложности островное казачество насчитывает около 500 человек. Казаки Сахалина активно растят достойную смену и приветствуют вступление в свои ряды новых членов. Но есть условие: решение должно быть хорошо обдуманным, а претендент — способным пройти предусмотренные уставом испытания. О том, как сахалинское казачество сохраняет традиции и преемственность поколений, а также ведет работу по вовлечению в свои ряды людей, разделяющих ценности сообщества, — в материале ИА PrimaMedia. «Казаком нужно родиться, казаком нужно стать и казаком нужно быть» Как рассказал атаман Приморского отдела Уссурийского казачьего войска, заместитель верховного атамана Союза казаков-воинов России и зарубежья по ДФО Игорь Доценко, самый простой и понятный путь вступления в казаки — родиться в казачьей семье, впитать традиции, быт и культуру с младенчества. Но эти двери открыты и человеку «со стороны»: чтобы стать казаком, потребуются воля, определенные усилия и крепкий дух. Понадобятся они и потомственным казакам, утратившим корни и желающим вернуться в свою культуру, — им также придется пройти этапы воссоединения с казацким обществом.

«Это длительный, ответственный процесс, а не просто «пришел-записался-вступил». Мы испокон веков культивируем идею о том, что казаком нужно родиться, казаком нужно стать и казаком нужно быть. Когда ты прошел все три ипостаси, тогда ты казак. Но в целом, если по духу человеку близки традиции казачества и он проявляет целеустремленность вступить в наши ряды, ему будет легко», — уверен атаман.

Первый шаг — написать заявление на имя атамана с формулировкой «Хочу возглавить род казаков». Сделать это может любой православный россиянин, достигший 18-летнего возраста. После этого претенденту нужно пройти испытания, которые приведут его к верстанию — обряду посвящения. Игорь Доценко отметил, что точного перечня испытаний не существует — общие положения регулируются Российским казачьим обществом и Федеральным законом «О государственной службе российского казачества», однако в разных станицах существуют собственные уклады, обряды, традиции. Варьируется и период испытательного срока — от года до трех лет. «Конечно, законом предусматривается три месяца на рассмотрение заявления о принятии претендента в казачье общество. Формально его даже могут принять, но до верстания все равно должен пройти год и более», — добавил казак и подчеркнул, что в каждом конкретном случае решение о принятии в свои ряды нового казака принимает непосредственно община.

Доценко также отметил, что желающему приобщиться к казачьему движению важно быть верующим человеком, потому что для казака вера имеет основополагающее значение: «Казак без веры не казак, человек должен быть православным. Ведь казачество — это своего рода самопожертвование. Нужно тратить силы, средства, время на службу отечеству. Поэтому когда ко мне приходят разные люди и спрашивают, можно ли записаться в казаки, я часто отвечаю отказом. Человеку для начала важно ответить самому себе на вопросы: «Зачем мне казачество, что я хочу найти?». Люди здесь сначала много отдают. И только потом, на следующем этапе, находят — мужское братство, поддержку братьев по духу».

Дать обещание не только людям Согласен с Игорем Доценко и атаман Невельского городского казачьего общества «Станица Калмыковская» Владимир Высоцкий. Он также считает, что казачество подходит лишь для того, кому его идеалы близки по духу: «Наши двери открыты для всех. Но мы сначала выясняем, для чего человек стремится стать казаком. И если слышим вопрос: «А сколько платят?», сразу прощаемся. Казачество не работа. Это дух, быт, понимание, вера — всё вместе. Люди к нам приходят разные: кто-то общался с казаками, жил в казачьей среде, у кого-то предки были казаками. Вроде как он родовой казак, а корни утеряны. Пытаемся вернуть. Но есть и те, кто уходит. Кто-то, например, переезжает на материк — в этом случае я даю верительную грамоту, которая позволит казаку встать в реестр на новом месте. Грубо говоря, в этом случае просто меняется место службы. Это очень приветствуется». Поделился атаман Высоцкий и традициями посвящения в казаки, сложившимися в его станице: «Мы бережно храним казачьи традиции. Например, атамана у нас верстает атаманство. Батюшка читает молитву, рисует претенденту крест на спине, бьет его легонько нагайкой — этот ритуал символизирует, что человек поставлен с божьей помощью для охраны веры и государства. Раньше каждый казак обязательно должен был быть крещеным, так как, грубо говоря, мы все — воины божьи. Сейчас есть небольшие отступления. Но у меня в станице принимают присягу в церкви перед алтарем, то есть дают обещание не только людям, но и Богу, что будут хорошими казаками».

Говоря о служении отечеству, которому обязан посвятить свою жизнь каждый казак, атаман Уссурийского казачьего войска Игорь Доценко рассказал, что форма его может быть различной. Законом предусмотрено, что российское казачество может оказывать содействие государственным органам в организации и ведении воинского учета членов казачьих обществ, организовывать военно-патриотическое воспитание призывников, их подготовку к военной службе и вневойсковую подготовку членов казачьих обществ в запасе. Также казаки принимают участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях. Задействованы они и в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной безопасности, защите государственной границы Российской Федерации и борьбе с терроризмом. «Казаки могут быть реестровыми, служить в дружинах, которые охраняют правопорядок или дежурят на границе. А можно стать казаком-общественником — заниматься воспитанием подрастающего поколения, организовывать клубы, где взрослые и дети могут приобщаться к традиционному казацкому творчеству», — объяснил Доценко.

Традиции, передаваемые по наследству Воспитанию подрастающего поколения казачество Сахалина уделяет особое внимание, активно приобщая детвору к культуре и традициям сообщества. В своих станицах казаки организуют детские клубы по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию островной молодежи, проводят массовые спортивные и культурные мероприятия. А также ведут просветительскую и наставническую деятельность среди подрастающего поколения. Детям рассказывают об истории казачества, прививают им благородные казачьи ценности. Мальчиков учат управляться с шашкой и нагайкой, сажают на коня. Девочек обучают домоводству и казачьему искусству.

Об одном из таких клубов рассказал атаман станицы Калмыковской Владимир Высоцкий. По его словам, клуб буквально «вырос» из его собственной многодетной семьи. Сначала он занимался со своей малышней, но вскоре к нему стали обращаться соседи с просьбой позаниматься и с их детьми. Сейчас, через пять лет работы клуба, его двери открыты не только для казачат, а для всех желающих до 18 лет. Улучшилось и материальное оснащение детского учреждения — организаторы участвуют в грантах, на деньги которых закупается амуниция и костюмы для выступлений. «Если человеку интересно, он приводит детей в наш клуб, или детвора сама к нам обращается. Сначала мы рассказываем воспитанникам об истории казачества: когда и где зародилось, как попало на Дальний Восток, Сахалин. Следующим блоком идет военно-патриотическое воспитание: изучаем, в каких битвах участвовали казаки. А когда дети подрастают до 9–10 лет, учим их пользоваться нагайкой, шашкой, шестом. Есть спортивная составляющая: бег, бег с препятствиями, конный спорт, а также культурная — танцы, пение. У воспитанников постарше начинается подготовка к армии. Сейчас у нас в клубе в Невельске занимаются 12 ребят от 8 до 12 лет и 8 подростков, которые уже заканчивают школу. Есть еще один филиал в Горнозаводске, где с детьми занимается наш казак, преподаватель в школе. У него целый класс воспитанников — дети регулярно ездят на выступления, конкурсы», — рассказал атаман.