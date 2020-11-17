«Казаки всегда стояли на страже рубежей Отечества». Интервью с потомственным кубанским казаком, переехавшим на Сахалин

Александр Агибалов — потомственный казак, на Кубани он занимался развитием системы образования и молодежной политики, возглавлял направление духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, а также руководил региональным молодежным движением, в состав которого входило более 100 тыс. участников. Чуть больше месяца назад Александр решил круто изменить свою жизнь и переехал на Сахалин. В интервью ИА PrimaMedia он рассказал о воспитании сахалинской молодежи, о традициях, заповедях и миссии казаков, о схожих чертах менталитета жителей Кубани и Сахалина, а также о перспективах развития казачества на островах. — Как вы решились на такой радикальный шаг — переехать из Краснодарского края на Сахалин? — Еще весной этого года я увидел в инстаграме анонс проведения форума «ОстроVа 2020» в Сахалинской области и решил попасть на это мероприятие. Особенно меня заинтересовало несколько блоков — направление «Острова Впечатлений», где планировалось определить основной вектор для развития внутреннего молодежного туризма в России, а также направление «Острова Победы», где должны были рассматриваться направления сохранения богатого исторического прошлого и подниматься вопросы о создании новых форматов для диалога о Великой Победе с молодежью. И это те направления, которые мне особенно близки. Интерес к спортивным единоборствам, системе военно-патриотического воспитания и занятиям горным туризмом мне передался от отца. И в те редкие выходные дни, которые у меня были, я старался проводить открытые тренировки для молодежи по самообороне либо отправляться в поход исследовать новые маршруты.

Тяжелые испытания во время восхождения на вершину хорошо тренируют силу воли, в походных условиях учишься довольствоваться малым и видеть красоту во всем, невзирая на усталость и погодные условия. Поэтому год назад я запланировал, что во время отпуска в 2020 году осуществлю давнюю мечту — восхождение на Эльбрус, самую высокою горную вершину России и Европы. В течение года прошел альпинистскую подготовку, оплатил связанные с восхождением расходы, прошел все медкомиссии и получил заветный допуск. Но в конце июня стало известно, что запланированное на начало месяца восхождение из-за пандемии переносится на конец августа, поэтому мне придется делать выбор между форумом и восхождением. В августе в Краснодарский край приехала делегация с Сахалина, которую интересовал вопрос реализации регионального компонента в системе образования и опыт развития казачества на Кубани. И поделиться с делегацией кубанским опытом работы было поручено именно мне. В процессе общения я рассказал, что еще с самого начала лета планировал попасть на форум «ОстроVа», но оказался перед непростым выбором. На что сахалинцы по-доброму посоветовали хорошо все взвесить и принять верное решение. В итоге я поехал на Сахалин. Было интересно посмотреть на активную молодежь со всей России. Особенно порадовал их интерес к сектору военно-патриотического воспитания. Я обзавелся новыми контактами. Со своей стороны я почувствовал, что у меня есть багаж опыта и знаний, который может здесь пригодиться. Поэтому решил в кратчайшие сроки собрать вещи и попробовать свои силы на островах. — Вот так внезапно! Сахалин вас очаровал? — Мне понравились климат, уникальная природа, интересные люди. И настрой команды губернатора: «Ни шагу назад». Многие мои знакомые до сих пор звонят, приглашают на какие-то мероприятия и очень удивляются, что я уже месяц как переехал на Сахалин.

Но казаки всегда были первооткрывателями и первопроходцами. История казачества полна славных и героических страниц. Благодаря усилиям казаков осваивались и заселялись новые земли, расширялась территория Российского государства. Казаки всегда стояли на страже рубежей Отечества, укрепляли государственность, заботились о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. — Как ваши близкие и друзья отнеслись к такому решению? — Первый вопрос был: «Насколько это твое решение»? Я из многодетной семьи: папа, мама и две младшие сестры-близняшки остались на Кубани, также растет любимая племянница полутора лет. Но все в любом случае поддерживают мое начинание. В казачьей семье всегда так было. Независимо от места службы казак все делает так, чтобы не было стыдно перед родной станицей и родителями. — Когда вы принимали решение о переезде, вы уже видели свой дальнейший профессиональный путь в Сахалинской области? — Конечно. Есть несколько направлений, в которых я себя вижу. Это в первую очередь военно-патриотическое воспитание (далее ВПВ) подрастающего поколения. Здесь уже и проектная деятельность в молодежном правительстве, и объединение общественных организаций.

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На юге России нам удалось создать уникальное в своем роде молодежное движение, в которое вошло более 100 тыс. участников. Оно активно взаимодействует с другими общественными организациями, проводится множество замечательных мероприятий: молодежные смены форума «Регион-93», различные образовательные площадки, социальное проектирование. Молодежь везде активная — не желает оставаться в стороне, участвует в поисковых движениях, юнармейских, военно-патриотических клубах. На Сахалине богатая история. Это очень интересный регион с культурной, исторической и духовной точки зрения. Уверен, здесь у молодежного движения большое будущее.

— Вы состоите в молодежном правительстве. Как можете оценить активность сахалинской молодежи? И как, по-вашему, надо работать с новым поколением? — Я хотел бы привнести свой опыт в реализацию многих проектов. Нужно прежде всего исходить из возможностей, местного менталитета и ресурсов. Меня поразила дружная и сплоченная команда молодежного правительства, желание участвовать в разных направлениях деятельности. Сегодня особым блоком идет направление грантовой поддержки проектов молодежного сообщества. Наша задача — создать площадку и комфортные условия для реализации потенциала, и ключевая позиция состоит в том, чтобы консолидировать усилия. Крайне важно, чтобы молодежь получала необходимый жизненный опыт, создавала и развивала новые проекты, а опытные эксперты помогали бы в этом. — Какие опорные точки видите для развития ВПВ? Вы говорили, что разным организациям, занимающимся патриотическим воспитанием, нужно объединять усилия. Скажите, зачем движениям нужна консолидация? — Я вижу в первую очередь необходимость объединить возможности. У нас очень много военно-патриотических секций, клубов, организаций, которые занимаются воспитанием молодежи. Они из года в год сосредоточены на своих направлениях. Нужно создать единую площадку, благодаря которой молодые люди смогли бы попробовать свои силы в разных сферах, найти интересное именно им занятие. Конечно, хорошо, когда у подростка есть сформированная позиция и он знает, чем хочет заниматься. Но в большинстве случаев молодежь не знает, что выбрать. Именно здесь и пригодится единая площадка. Или, как сегодня модно говорить, «инкубатор», который помог бы активной молодежи ориентироваться, выбирать свой путь, общаться с опытными экспертами, наставниками, получать необходимый опыт и всесторонне развиваться. — Вы уже познакомились с сахалинскими казаками? — Да, конечно. Хочу сказать, что знакомство произошло намного раньше — в 2015 году в Санкт-Петербурге в рамках Евразийского форума. Кроме того, сахалинские казаки ежегодно участвуют в соревнованиях, которые проводятся в Тамани, и занимают призовые места. В этом году именно сахалинские казачата увезли кубок атамана Кубанского казачьего войска. — Что объединяет казаков на разных концах страны? Как вы поддерживаете связь? Прежде всего в культурном и духовном смысле? — В 2019 году основано Всероссийское казачье войско, которое объединило все реестровые войска. Указом президента Российской Федерации был утвержден атаман — им стал казачий генерал Николай Александрович Долуда. Сегодня на всех уровнях проводится большое количество межрегиональных мероприятий для молодежи и казаков, в рамках которых мы также имеем возможность общаться. В октябре месяце на Кубани провели форум для молодежи, и в его рамках казаки со всей страны обучались грантовому проектированию. Знаю, что делегация от Уссурийского войска также приняла участие.

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Сегодня создаются все условия, чтобы казаки общались, обменивались лучшим опытом в рамках уставной деятельности. Также проводятся мероприятия по линии РПЦ, которое едино с казачеством. Сегодня очень важно развивать не только военно-патриотическое воспитание молодежи, но и духовно-нравственное. Чтобы молодые люди чувствовали себя наследниками богатой культуры, которую им завещали предки, и ценили ее. И чтобы понимали, что они ответственны за дальнейшую судьбу и развитие всего государства. — Какой вы видите миссию казаков на Дальнем Востоке? — Эта миссия не противоречит внутренним убеждениям казака. Казаки всегда были на рубежах Российского государства, укрепляя его. И Дальний Восток осваивался атаманами и казаками: Хабаровым, Дежневым, Москвитиным и многими другими. Прослеживается непосредственная роль казачества в освоении Дальнего Востока. Казачество и сегодня несет благую миссию — воспитание подрастающего поколения, сохранение культурно-исторического наследия, духовно-нравственных ценностей. Также у нас есть определенный ряд целей и задач в уставной деятельности: несение государственной службы, содействие охране общественного порядка. В этих рамках казачье общество может себя сегодня реализовать.

Сахалинская область — необыкновенно интересная земля! Со своей богатой культурой, историей, традициями, духовным наследием. Острова вдохновляют на новые открытия, здесь прекрасное место, чтобы развиваться, строить свое будущее Александр Агибалов

— Тяжело ли сохранять на дальних рубежах Родины какие-то свои традиции, уклад жизни, которые присущи именно казакам? — По численности казачьих обществ на ДВ показатели ниже, чем в регионах Кубани, Терека, Дона. Но чем меньше и компактнее поселение, тем крепче держатся люди. — Для вас лично что значит быть казаком? Как это влияет на повседневную жизнь? — Быть казаком — значит жить по казачьим заповедям. Это целая система норм и ценностей, особая система воинского воспитания. Мальчишек всегда воспитывал отец. При этом особая роль отводилась крестным родителям. Прежде всего, казак должен помнить, что по нему будут судить обо всем его народе. Плюс ко всему вышесказанному — дополнительная ответственность, черты характера настоящего воина-защитника, человека слова. Нужно быть везде первым и примером для подрастающего поколения.

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Сама система казачьего образования и быта — многовековая, с богатой историей, традициями, своей культурой. Это и особое уважение к старшим, Родине, своим корням. Именно исторические корни определяют нашу сущность, ценностные ориентиры — мы сохраняем от предков их культуру и традиции, которые передаются из поколения в поколение. — Обязательно человеку быть из казачьей семьи, чтобы вступить в казачье общество? — Я бы сказал, что казаком мало родиться, казаком нужно стать, казаком нужно быть. По линии реестрового казачества согласно уставу, членом казачьего общества может стать гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет, прошедший испытательный срок и принятый казачьим сбором. — А как вы принимаете в общество? — Есть прописанный в уставе порядок принятия в казачье общество. Кандидат подает прошение, и ему назначают испытательный срок — около полугода. Он участвует в мероприятиях, а казаки к нему присматриваются. После успешного прохождения испытательного срока назначается сбор, на котором рассматривается вопрос о принятии в казачье общество.