Некубанское казачество, или Как сахалинские казаки развивают традиции

Казачьи сообщества Сахалинской области ведут активную работу по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию островной молодежи, а также бережно хранят свои традиции, культуру и семейный уклад. Подробности — в материале, подготовленном ИА PrimaMedia. Казаки на островах На Сахалине казачество как общественное движение заявило о себе в начале девяностых годов XX века. Оно развивается по сей день и хранит память о казаках-первопроходцах, осваивавших Дальний Восток: Семене Дежневе, Ерофее Хабарове, первооткрывателе Сахалина Иване Москвитине. На сегодняшний день в регионе действуют 16 казачьих обществ, включая станицы и отдельные казачьи семьи общей численностью около 500 человек, живущие в традиционном быте. Казаки принимают активное участие в жизни островов: создают подразделения добровольной пожарной охраны, защищают государственную границу, участвуют в охране общественного порядка, входят в составы призывных комиссий, организуют детские конкурсы. Шестой год на острове работает отдел военно-патриотического казачьего воспитания, проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

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В сентябре на Сахалине прошла спартакиада казачьей допризывной молодежи, участники которой состязались в мастерстве триатлона, рубки лозы шашками, огневой подготовки и верховой езды. А в начале октября близ села Огоньки Анивского района состоялся первый фестиваль казачьей культуры «Казачья горка», который собрал коллективы из восьми районов области и приглашенных артистов из Краснодара. Мероприятие началось с молебна, который возглавил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий, после чего был проведен обряд посажения на коня — ритуал посвящения мальчиков в казаки. По казачьим законам Дмитрий Менязев — потомственный кубанский казак, родился в поселке Прохоровка Краснодарского края. На Сахалин попал в 1997 году после призыва в армию, решил остаться на острове. Сейчас работает руководителем регионального отделения Всероссийского детско-юношеского патриотического движения «Юнармия» по Сахалинской области. Жить по казачьим законам, по его мнению, означает быть полезным своей стране, краю, городу: «Причем для этого не обязательно состоять в каком-то казачьем обществе. Я, например, на посту руководителя регионального штаба «Юнармии» посвятил себя патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Под моим началом 2140 детей по всей Сахалинской области. Задача «Юнармии» — забрать детей с улицы, занять их благородным, полезным делом, научить любви к своему родному краю, стране в целом».

Активист подчеркнул, что быть казаком лично для него означает, в первую очередь, чтить традиции, обычаи, жить по казачьим законам и, по возможности, развивать казачество в области. «Кубань, Дон, Терек — исконно казачьи земли, там практически 90% семей живут по казачьему укладу. Готовы в любой момент встать на защиту родины. А на Сахалине эти традиции нужно развивать. Например, я вырос в традиционной многодетной казачьей семье. В таких семьях до шести лет казачатами занимаются женщины, учат их правильному обращению к женщине — к матери, бабушке, сестре. До 11 лет воспитанием, укреплением духа и тела занимаются крестные родители и отцы. Еще три-четыре года казачат учат боевому искусству, самообороне — чтобы могли постоять за себя. А в 15–18 лет они проходят настоящую боевую подготовку, осваивают оружие. Так повелось исторически. После того как казак завершает службу отечеству, он возвращается в родную станицу, чтобы воспитывать подрастающее поколение, которое придет ему на замену. Сейчас, к сожалению, не так просто сохранять такие традиции, и наша задача — не потерять свои корни», — отметил он. Именно для сохранения казачьих традиций в различных районах Сахалина созданы и действуют казачьи отряды. Они занимаются возрождением быта и культуры казачьего народа. «В этих объединениях не акцентируют внимание на национальности. Казаки изначально были многонациональным объединением. Людей сплотили совместный быт, православная вера, общие понятия о жизни, фольклор, обычаи. И сегодня мы пытаемся казачатам на Сахалине прививать эти традиции», — поделился своими планами Дмитрий Менязев. Он также добавил, что его просветительская и наставническая деятельность не связана исключительно с военной службой: «В нашем юнармейском движении нет требования, что все должны держать в руках оружие. У нас клубы военно-патриотической, военно-спортивной и других направленностей, например, клуб «Разведчики» или «Краеведение».

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Будущее — в молодежи Особое внимание развитию казачества в Сахалинской области уделяют и на уровне региональной власти. Как ранее подчеркивала министр государственного управления Юлия Рокотянская, казаки — это народ, ориентированный на сохранение ценностей предков, на поддержку материнства и детства, здорового образа жизни. «Важный момент — непрерывное казачье образование. После детского сада ребенок идет в кадетский казачий класс, казачий корпус, вуз, проходит реестровую и военную службу в казачьих частях. В течение всего воспитательного процесса идет процесс наставничества. Это важно и ценно», — отметила Юлия Рокотянская.

В правительстве Сахалинской области уверены, что казачество способно стать той силой, которая может консолидировать общество и укрепить традиционный для России уклад жизни, поскольку столетия назад именно казаки осваивали территории Дальнего Востока. И в современных реалиях казачество необходимо и дальше вовлекать в работу по укреплению государственности, культурных традиций и духовности в регионе. При этом местные казаки видят развитие казачьего будущего на Сахалине в привлечении молодежи. Как отметил Дмитрий Менязев, в большинстве своем сахалинские казаки — это люди зрелого и пожилого возраста: «Хотелось бы, конечно, чтобы наши ряды пополнялись молодыми казаками. Понятно, что это не один день, даже не один год. Мы будем рады вступлению в наши ряды молодежи».