Некубанское казачество, или Как сахалинские казаки развивают традиции
Казачьи сообщества Сахалинской области ведут активную работу по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию островной молодежи, а также бережно хранят свои традиции, культуру и семейный уклад. Подробности — в материале, подготовленном ИА PrimaMedia.
Казаки на островах
На Сахалине казачество как общественное движение заявило о себе в начале девяностых годов XX века. Оно развивается по сей день и хранит память о казаках-первопроходцах, осваивавших Дальний Восток: Семене Дежневе, Ерофее Хабарове, первооткрывателе Сахалина Иване Москвитине.
На сегодняшний день в регионе действуют 16 казачьих обществ, включая станицы и отдельные казачьи семьи общей численностью около 500 человек, живущие в традиционном быте.
Казаки принимают активное участие в жизни островов: создают подразделения добровольной пожарной охраны, защищают государственную границу, участвуют в охране общественного порядка, входят в составы призывных комиссий, организуют детские конкурсы. Шестой год на острове работает отдел военно-патриотического казачьего воспитания, проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.
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В сентябре на Сахалине прошла спартакиада казачьей допризывной молодежи, участники которой состязались в мастерстве триатлона, рубки лозы шашками, огневой подготовки и верховой езды. А в начале октября близ села Огоньки Анивского района состоялся первый фестиваль казачьей культуры «Казачья горка», который собрал коллективы из восьми районов области и приглашенных артистов из Краснодара. Мероприятие началось с молебна, который возглавил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий, после чего был проведен обряд посажения на коня — ритуал посвящения мальчиков в казаки.
По казачьим законам
Дмитрий Менязев — потомственный кубанский казак, родился в поселке Прохоровка Краснодарского края. На Сахалин попал в 1997 году после призыва в армию, решил остаться на острове. Сейчас работает руководителем регионального отделения Всероссийского детско-юношеского патриотического движения «Юнармия» по Сахалинской области.
Жить по казачьим законам, по его мнению, означает быть полезным своей стране, краю, городу: «Причем для этого не обязательно состоять в каком-то казачьем обществе. Я, например, на посту руководителя регионального штаба «Юнармии» посвятил себя патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Под моим началом 2140 детей по всей Сахалинской области. Задача «Юнармии» — забрать детей с улицы, занять их благородным, полезным делом, научить любви к своему родному краю, стране в целом».
Активист подчеркнул, что быть казаком лично для него означает, в первую очередь, чтить традиции, обычаи, жить по казачьим законам и, по возможности, развивать казачество в области.
«Кубань, Дон, Терек — исконно казачьи земли, там практически 90% семей живут по казачьему укладу. Готовы в любой момент встать на защиту родины. А на Сахалине эти традиции нужно развивать. Например, я вырос в традиционной многодетной казачьей семье. В таких семьях до шести лет казачатами занимаются женщины, учат их правильному обращению к женщине — к матери, бабушке, сестре. До 11 лет воспитанием, укреплением духа и тела занимаются крестные родители и отцы. Еще три-четыре года казачат учат боевому искусству, самообороне — чтобы могли постоять за себя. А в 15–18 лет они проходят настоящую боевую подготовку, осваивают оружие. Так повелось исторически. После того как казак завершает службу отечеству, он возвращается в родную станицу, чтобы воспитывать подрастающее поколение, которое придет ему на замену. Сейчас, к сожалению, не так просто сохранять такие традиции, и наша задача — не потерять свои корни», — отметил он.
Именно для сохранения казачьих традиций в различных районах Сахалина созданы и действуют казачьи отряды. Они занимаются возрождением быта и культуры казачьего народа.
«В этих объединениях не акцентируют внимание на национальности. Казаки изначально были многонациональным объединением. Людей сплотили совместный быт, православная вера, общие понятия о жизни, фольклор, обычаи. И сегодня мы пытаемся казачатам на Сахалине прививать эти традиции», — поделился своими планами Дмитрий Менязев.
Он также добавил, что его просветительская и наставническая деятельность не связана исключительно с военной службой: «В нашем юнармейском движении нет требования, что все должны держать в руках оружие. У нас клубы военно-патриотической, военно-спортивной и других направленностей, например, клуб «Разведчики» или «Краеведение».
«Казаки всегда стояли на страже рубежей Отечества»:
Будущее — в молодежи
Особое внимание развитию казачества в Сахалинской области уделяют и на уровне региональной власти. Как ранее подчеркивала министр государственного управления Юлия Рокотянская, казаки — это народ, ориентированный на сохранение ценностей предков, на поддержку материнства и детства, здорового образа жизни.
«Важный момент — непрерывное казачье образование. После детского сада ребенок идет в кадетский казачий класс, казачий корпус, вуз, проходит реестровую и военную службу в казачьих частях. В течение всего воспитательного процесса идет процесс наставничества. Это важно и ценно», — отметила Юлия Рокотянская.
В правительстве Сахалинской области уверены, что казачество способно стать той силой, которая может консолидировать общество и укрепить традиционный для России уклад жизни, поскольку столетия назад именно казаки осваивали территории Дальнего Востока. И в современных реалиях казачество необходимо и дальше вовлекать в работу по укреплению государственности, культурных традиций и духовности в регионе.
При этом местные казаки видят развитие казачьего будущего на Сахалине в привлечении молодежи. Как отметил Дмитрий Менязев, в большинстве своем сахалинские казаки — это люди зрелого и пожилого возраста: «Хотелось бы, конечно, чтобы наши ряды пополнялись молодыми казаками. Понятно, что это не один день, даже не один год. Мы будем рады вступлению в наши ряды молодежи».
Казаком мало родиться
По словам главы сахалинского отделения «Юнармии», пополнение казачьего сообщества на Сахалине возможно как за счет приезда казаков с Кубани, так и за счет вовлечения в его ряды новых членов из «внешнего мира».
«Кубанские казаки могли бы помочь нам возродить традиции, показать нашим сахалинским казакам, как должна жить казачья семья, как должен складываться быт. Казаки на Сахалине и на Кубани — это одна общность, нас связывают одни традиции. Кроме того, казачество подразумевает два способа вступления новых членов в его ряды. Во-первых, можно родиться в казачьей семье. А во-вторых, в соответствии с федеральным законом № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» казаком может стать любой гражданин России, достигший 18-летнего возраста. У нас это называется восстановлением прав казака», — подчеркнул руководитель регионального отделения «Юнармии».
Дмитрий Менязев также отметил, что казаком мало родиться, им нужно стать — принять казачий уклад, образ мышления, православную веру и строгие убеждения. Только когда человек полностью проникнется казачьим духом и примет для себя этот образ жизни, он сможет назвать себя казаком.
Подробно о жизни казаков на Сахалине можно узнать на официальных страницах:
Сайт: «Казаки Сахалина»;
Соцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram.
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