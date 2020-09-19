В Тбилисском районе Краснодарского края прошли Гречишкинские поминовения
Из десяти районов Кубани поклониться героям собрались представители казачества
Гречишкинские поминовения посвящены подвигу кубанских казаков в русско-турецкую войну 1828 — 1829 годов. Охрану кордонной линии по границе нашего государства с Турцией несли казаки станиц Тифлисской и Казанской. С станице Тифлисской командование казаками осуществлял сотенный командир Андрей Леонтьевич Гречишкин.
19 сентября текущего 2020 года в станице Тбилисской собрались казаки из 10 районов Кубани — Белоглинского, Брюховецкого, Выселковского, Гулькевичского, Кавказского, Кореновского, Новопокровского, Тбилисского, Тимашевского и Тихорецкого. У часовни в парке имени сотни Андрея Гречишкина состоялся молебен. Далее поминальные мероприятия переместились к Волчьим воротам, где 191 год назад состоялся бой с горцами. В честь этого события в прошлом 2019 году вышла книга «У Волчьих ворот».
Слова в честь подвига казаков произнес глава Тбилисского района Евгений Ильин: «Пожертвовать своей жизнью ради других — только герои способны на это. Такими героями по праву стали казаки сотни Андрея Гречишкина. Их подвиг гордо живет в истории не только Тбилисского района, но и всей Кубани. Ради своих земляков казаки без раздумий пошли на верную смерть. Именно на таких примерах истинного патриотизма и любви к Родине — мы должны жить сами и воспитывать наших детей».
Также к участникам мероприятия обратился председатель Совета стариков Кавказского отдела Кубанского казачьего войска Виктор Николаевич Шевченко, который призвал уделять больше внимания на подрастающее поколение казаков Кубани.
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