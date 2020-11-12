Зеленое место. Территории Геленджика стали частью природного парка «Маркотх»
Этой осенью экологи добились поставленной еще в 2016 году цели — губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании природного парка «Маркотх».
В состав парка, который стал самой крупной особо охраняемой природной территорией (ООПТ) в регионе, вошли значительные площади Геленджикского района. О том, насколько важен новый статус для сохранения экологии курорта, — в материале портала Юга.ру.
В защитном статусе
Созданный природный парк площадью около 65 тыс. га расположен в юго-западной части Краснодарского края на северных и южных склонах Главного Кавказского хребта и его отрогов. В состав парка вошли и территории Геленджика — продолжение хребта Маркотх и часть хребта Кацехур, гора Тхаб, Михайловский перевал, верхняя часть села Возрождение.
Парк «Маркотх» — это уникальные средиземноморские ландшафты и природные комплексы, которые в России есть только на побережье Черного моря, а также памятники природы регионального значения. Придание статуса ООПТ предотвратит вырубку растений или застройку территорий, поможет упорядочить использование объектов туристического показа, а главное — сохранить около 1,3 тыс. видов растений, более 240 видов позвоночных животных, в том числе 197 видов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Краснодарского края.
С 2015 года на Кубани созданы 14 ООПТ регионального значения общей площадью более 103 тыс. га. В их состав входит два прибрежных комплекса, два природных парка, государственный природный заказник, пять памятников природы и четыре природные рекреационные зоны.
Глава Геленджика Алексей Богодистов отметил, что темпы развития городов становятся губительными для окружающей природы, которую после деятельности человека трудно восстанавливать: «Создание природного парка «Маркотх» имеет историческое значение, и это оценят наши дети и внуки».
Зеленое ожерелье
Исторически Маркотхский хребет не всегда был зеленым — росли здесь преимущественно колючие кустарники и травы. После того как бесконтрольная вырубка оставила геленджикские горы совсем без деревьев, в 1967 году в генплан города внесли проект озеленения. Создать дендропарк удалось благодаря правительственному постановлению 1960 года и тяжелому труду специалистов лесных хозяйств. Многое тогда приходилось делать вручную — при помощи кирки и лопаты.
Одним из инициаторов озеленения хребта и его исполнителем был Владимир Ромась, который возглавлял городской мехлесхоз около 30 лет. Он защитил кандидатскую диссертацию по посадкам методом террасирования и применил его на практике, руководя посадками в районе Геленджика, Архипо-Осиповки и Кабардинки. Этот метод заключался в следующем: сначала саженцы высаживали в грунт питомника на территории мехлесхоза, а затем подросшие деревья пересаживали на каменистые склоны.
Для создания в 1960-х годах так называемого зеленого ожерелья Геленджика предпочтение отдавали пицундской и крымской сосне, так как эти породы и раньше росли на территории Большого Геленджика. К нашему времени естественные массивы пицундской сосны сохранились между селом Дивноморским и устьем реки Хотецай, крымской — между Беттой и Архипо-Осиповкой.
Пицундская сосна — представитель древнесредиземноморской флоры, реликтовый крымско-кавказский эндемик, который находится под угрозой исчезновения. Джанхотский бор является самым крупным в России местом произрастания этих деревьев.
Искусственное озеленение горных склонов методом террасирования оказалось успешным настолько, что заинтересовало специалистов других стран. Зарубежные лесоводы неоднократно приезжали в Геленджик, чтобы узнать об оригинальном опыте горных посадок.
Награды, выставки и шоу на воде:
Можжевеловые редколесья и дубовые рощи на склонах Маркотха во второй половине XX века удалось дополнить вечнозеленым лесозащитным поясом, и Геленджикская бухта давно славится чистым и свежим воздухом — курорт регулярно входит в топы экологических рейтингов российских городов. Современная задача — не только сохранить, но и приумножить зеленое наследие, чтобы местные жители продолжали гордиться своим городом, а гости и впредь с удовольствием приезжали сюда отдохнуть и поправить здоровье.
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