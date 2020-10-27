На Кубани создали природный парк «Маркотх»
Всемирный фонд дикой природы WWF добился создания на территории Краснодарского края природного парка «Маркотх»
Природный парк «Маркотх» стал самым крупным среди особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, заняв почти 66 тыс. га на площади пяти муниципалитетов: Геленджика, Новороссийска, Абинского, Крымского и Северского районов.
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Изначально с инициативой создания парка WWF России вышел к министерству природных ресурсов Краснодарского края еще в 2016 году. Там идею одобрили, а в 2017 году WWF вместе с центром экологического проектирования, сертификации и аудита (ЦЭПСА) провел все необходимые подготовительные работы. Однако, когда министерству оставалось только подписать документ, в России изменилось законодательство, касающееся режима охраны природных объектов. И вся процедура началась с нуля.
К концу 2019 года все документы актуализировали, проекты прошли две государственные экологические экспертизы и получили положительную оценку независимых экспертов. 27 октября 2020-го губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании природного парка «Маркотх».
Создание природного парка позволит сохранить уникальные средиземноморские экосистемы, участки инверсионной лесостепи, старовозрастные леса и биологическое разнообразие данной территории. ООПТ обеспечивает сохранение около 1,3 тыс. видов растений, более 240 видов позвоночных животных, в том числе 197 видов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Кубани. Кроме того, в границы парка «Маркотх» вошли 10 памятников природы регионального значения.
Маркотх переводится с адыгейского как «ожиновый хребет». Это горный хребет в северо-западной части Большого Кавказа, проходящий параллельно и южнее Главного Кавказского хребта. Относительно акватории Черного моря Маркотх является хребтом второй линии (на первой параллельно ему тянется невысокий хребет Туапхат).
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