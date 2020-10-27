На Кубани создали природный парк «Маркотх»

Природный парк «Маркотх» стал самым крупным среди особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, заняв почти 66 тыс. га на площади пяти муниципалитетов: Геленджика, Новороссийска, Абинского, Крымского и Северского районов.

Изначально с инициативой создания парка WWF России вышел к министерству природных ресурсов Краснодарского края еще в 2016 году. Там идею одобрили, а в 2017 году WWF вместе с центром экологического проектирования, сертификации и аудита (ЦЭПСА) провел все необходимые подготовительные работы. Однако, когда министерству оставалось только подписать документ, в России изменилось законодательство, касающееся режима охраны природных объектов. И вся процедура началась с нуля.