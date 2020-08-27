Награды, выставки и шоу на воде. Геленджик отметил свое 189-летие

В минувшие выходные Геленджик принимал поздравления — 22 августа одному из красивейших курортов России исполнилось 189 лет. О том, как прошел этот летний день, а также о достоинствах и недостатках города — в материале Юга.ру.

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С праздничным настроением По случаю Дня города в центре курорта открылись сразу три выставки: на Центральной площади выставили ретрофотографии знаковых мест, а в сквере у администрации разместились выставка «Геленджик в лицах» и экспозиция, посвященная 2500-летию Боспорского царства. Экспонаты представили жителям города и его гостям Геленджик разных лет и эпох. Также субботним утром в акватории Геленджикской бухты прошло яркое аквашоу с участием гидроциклов. Зрителей на центральный пляж курорта в это утро пришло немало.

Награда за вклад Торжественная часть праздника состоялась в большом зале Дворца культуры. Здесь собрались горожане, которые всегда относились к курорту неравнодушно и с особым вниманием. Двум жителям присвоили звание «Почетный гражданин муниципального образования "Город-курорт Геленджик"» — Виктор Рутковский и Фотий Эксизов на протяжении многих лет заботились о развитии Геленджика и благополучии его жителей. Сейчас звание «Почетный гражданин Геленджика» носят 33 жителя города.

Виктор Рутковский переехал в Геленджик в 1972 году по назначению на должность врача по коммунальной гигиене в городской санэпидстанции. Работал в Геленджикском горисполкоме, горкоме КПСС, городской администрации, возглавлял территориальный отдел управления Роспотребнадзора. В разные годы трудился в должности заместителя гендиректора ОАО «Нефтегазстрой» и ЗАО ЛОК «Солнечная». В 2015 году был избран депутатом, а затем председателем гордумы. С 1 марта 2019-го по настоящее время работает заместителем генерального директора АО «Мехколонна». За эти годы был неоднократно награжден различными грамотами и медалями. Фотий Эксизов проживает в Геленджике с 1950 года. Здесь он окончил школу, работал штукатуром и каменщиком, потом — заготовщиком обуви. В 1976 году стал директором геленджикской фабрики индпошива и ремонта обуви. Также в разное время трудился на предприятии местной промышленности «Сочинка», Геленджикском предприятии надомного труда, ТОО «Ирбис» и ТОО «Экспромт». С 2002 года и в настоящее время работает в должности директора ООО «Чайка-Сервис». Своей многолетней трудовой деятельностью вносит посильный вклад в развитие курортно-туристической и жилищной инфраструктуры Геленджика.

Глава Геленджика Алексей Богодистов поблагодарил всех за самоотдачу и вручил отличившимся горожанам медали «За достойный вклад в развитие Геленджика» и «За активную жизненную позицию», почетные грамоты и благодарности. Также перед собравшимися выступили артисты Дворца культуры, которые подготовили яркие творческие номера. Фотографии трудовых коллективов и геленджичан, внесших наибольший вклад в развитие курорта, займут заслуженное место на Аллее героев на площади им. Погодина.

Алексей Богодистов глава Геленджика

«Наш город не любить невозможно! Сейчас полным ходом идет курортный сезон — в эти дни в Геленджике единовременно находится порядка 80 тыс. гостей. Учитывая новые обстоятельства, которые принесла всем пандемия, в этом году мы не рекламировали Геленджик никак и нигде. И все равно приехало очень много людей. В этом году при поддержке нашего губернатора и Минстроя РФ удалось сдвинуть с мертвой точки решение проблемы водоснабжения курорта. Уверен, что, объединившись, справимся и с этой трудностью», — рассказал Алексей Богодистов, глава курорта.

Болевые точки Водоснабжение, пожалуй, самая болезненная для города тема. В числе прорабатываемых вариантов ее решения: реконструкция Троицкого водопровода,

строительство Пшадского водозабора,

поиск новых скважин в черте города,

анализ возможности установки опреснительных сооружений.

В канун Дня города состоялось рабочее совещание с участием представителей Минпромторга РФ, вице-губернатора, главы курорта. На встрече детально изучали возможность опреснения морской воды с учетом имеющихся разработок и опыта других стран и регионов России. Специалисты изучили возможные точки установки опреснителей и занялись анализом состава морской воды — чтобы предметно обсуждать тот или иной проект. «Когда будут определены технические характеристики опреснительной станции, приступим к экономическим просчетам», — отметил глава Геленджика.

С 2010 по 2018 год, по данным администрации города-курорта, в эксплуатацию ввели почти 760 тыс. кв. метров жилья — это 9764 квартиры в 95 многоквартирных домах, при этом 79 жилых комплексов сданы по решению суда. Вся эта жилая площадь дает колоссальную нагрузку на старые сети. Кроме того, в начале августа ООО «Концессия водоснабжения — Геленджик» приступило к активной фазе строительства очистных сооружений и глубоководного выпуска на Тонком мысе. К месту подводной стройки доставили необходимое оборудование. Сейчас водолазы занимаются углублением и выравниванием траншеи под укладку трубы. Строительство на Тонком мысе — первый этап реализации концессионного соглашения, подписанного между ООО «Концессия водоснабжения — Геленджик» и администрацией курорта. В рамках этого соглашения компания спроектирует, построит и введет в эксплуатацию систему холодного водоснабжения и водоотведения.

Объекты особой гордости С момента основания Геленджика прошло всего-то 189 лет. Курорт развивается, становясь все привлекательнее: из года в год туристы выбирают его не только за средиземноморскую атмосферу. В честь дня рождения города вспомним несколько причин любви к нему.

Геленджикская бухта, вдоль которой и расположился город, представляет собой небольшой мелководный залив. Ее побережье официально назвали курортным в 1907 году. Форма бухты — почти правильный овал, в мире таких насчитывается всего около девяти. Вода здесь всегда теплее и спокойнее, чем в открытом море. Набережная Геленджика — главная достопримечательного курорта, и прогулки здесь хороши в любое время года. Шикарный вид на бухту, множество кафе и развлечений, аромат пицундских сосен, всегда цветущие клумбы — перечислять достоинства можно долго. В этом году одной из самых длинных в мире набережных исполнилось 20 лет. Ее протяженность, по данным городской администрации, — около 14 км.