А у нас во дворе. Любимые игры советских детей

От классиков до гаджетов — один шаг, который мы сделали, сами того не заметив. Портал Юга.ру собрал популярнейшие дворовые игры из детства тех, кто родился раньше середины 80-х. 2020 год. Пришла новая осень, а с ней — школа, уроки, переменки и детские игры. В смартфонах. А еще — сетования родителей, бабушек и дедушек на то, что современные дети мало общаются: «В наше время играли совсем в другие игры». Но, если вы, как и мы, считаете, что всему свое время и каждая эпоха хороша и плоха по-своему, если вам надоела фраза, которую сегодня произносит каждый второй немолодой или не чувствующий себя молодым человек — то самое «а в нашем детстве не было айфонов, мы бегали во дворе и были счастливы», — и если вы готовы с улыбкой вспомнить дворовые игры советских лет, а потом спокойно жить дальше, — тогда вам сюда. Мы собрали самые увлекательные игры из детства родившихся в СССР, расположили их в алфавитном порядке и рассказали, как и зачем в них играть, если вдруг очень захочется. Кто знает, может, и те, кто пошел в этом году в первый-второй-третий класс, решат на ближайших выходных поиграть в игры эпохи мамонтов!

Вышибалы Как играть. «Вышибалы» — одна из главных советских игр с мячом. Несмотря на вполне серьезную опасность получить им по голове, эту игру обожали. В нее играли всем двором или классом: двое (или четверо: пара с каждой стороны) вышибал стоят друг напротив друга на разных концах площадки, между ними 10–15 метров. В центре находятся вышибаемые, в которых должны попасть мячом вышибалы. Первые уклоняются от ударов. Участник, в которого попали, выходит из игры. Остальные могут «спасти» его, поймав мяч в воздухе (но не от земли). Когда среди вышибаемых остается только один игрок, он должен увернуться от мяча столько раз, сколько ему лет. В таком случае выбывшие возвращаются на свои места. Зачем играть. Игра развивает ловкость, координацию и дух товарищества.

Горячая картошка Как играть. Еще одна очень популярная игра с мячом. Играли в нее не меньше трех человек. Участники становились в круг и перебрасывались мячом — «горячей картошкой». Тот, кто замешкался и вовремя не отбил мяч, садился в «котел», то есть центр круга. В такой позе нужно было попытаться поймать пролетающий над головой мяч, и вставать с корточек сидящий в «котле» не имел права. Если ему все же удавалось поймать мяч, он освобождал себя и других пленных участников, и их место занимал игрок, неудачно бросивший мяч. Также участники игры, перебрасывавшие «горячую картошку», могли по своему желанию освободить кого-то из «котла». Но он, отбивая мяч, должен был попасть в игрока, сидящего в центре круга. Зачем играть. Для развития ловкости, укрепления мышц и формирования боевого характера.

Игры с самодельными предметами. Мальчики



Кто родился не позже 1984 года, помнит эти многочисленные развлечения, «инвентарь» для которых ребята мастерили сами. Все подобные игры имели целью главным образом учинить переполох, сорвать урок или заставить одноклассников и учителей повеселиться. Рогатка была оружием старомодным — на смену ей пришли бомбочки: в воздушный шар или — в поздние годы — пластиковую бутылку набирали воду и подставляли палящему солнцу, забравшись на крышу самого высокого здания. Брызгалку мастерили, используя пустую баночку из-под маминого лака для волос. Чтобы устроить шум на уроке, особым образом складывали бумажную хлопушку. Для шума поинтереснее сооружали дымовухи из сахара, селитры, соды и емкости для дымовой шашки и травмоопасные карбидовые пакеты, а ради настоящей стрельбы использованные гильзы или баллончики от сифона начиняли спичечной серой, загибали края и бросали в костер. Туда же отправляли куски шифера. Многие помнят черкаш на ботинке: расплавляли прямо на нем кусочек пакета или сигаретный фильтр и прикладывали коробок спичек серной стороной. Когда черкаш остывал, о него чиркали спичкой, чтобы добыть огонь.



От редакции: мы подробно рассказываем об играх исключительно в описательных целях и просим не пытаться проводить травмоопасные опыты.

Казаки-разбойники Как играть. Легендарная советская дворовая игра совмещала в себе две игры попроще — прятки и салки. Участники делились на две команды — «казаков» и «разбойников». Выбирали «поле боя»: нужно было находиться в его пределах. «Разбойники» загадывали пароль — секретное слово. «Казаки» должны были его угадать и изловить всех «разбойников». В свою очередь те пытались захватить штаб «казаков». Давали сигнал, «разбойники» разбегались и прятались, помечая землю стрелками — подсказками. Если «казакам» удавалось найти «разбойника», его «сажали в тюрьму» и стерегли, выпытывая пароль. Узнав пароль или найдя всех «разбойников», «казаки» побеждали. «Разбойники» выигрывали, захватив штаб «казаков». Зачем играть. Игра развивает и дух соперничества, и умение работать в команде.

Классики Как играть. «Классики» — игра классическая: придумана была еще в Средние века и тогда была мальчишечьей, а в России в классики стали играть во второй половине ХIX века. В привычные советским детям классики можно было играть сколь угодному числу участников, даже одному, если хочется попрыгать. На асфальте мелом расчерчивали клетки с цифрами в определенной последовательности. Нужно было попасть камешком или шайбой (битка) в клетку, допрыгать до нее на одной или двух ногах и вернуться обратно тем же путем. Битку кидали по очереди начиная с первого квадрата. Если игрок, перепрыгивая из квадрата в квадрат и толкая впереди себя битку, наступал на черту, или на нее попадала битка, или игрок встал на обе ноги, ход переходил к другому. Выигрывал тот, кому удавалось правильно пройти весь путь от 1 до 10. Зачем играть. Чтобы развить меткость, ловкость и концентрацию.

Лягушка Как играть. Почему-то «Лягушка», которую на Кубани чаще называли игрой «в козла», была популярна у девочек, а не у мальчиков. Суть игры сводилась к следующему: на стене рисовали линию или брали условную высоту — ниже мяч нельзя было бросать. Игроки становились в шеренгу, первый кидал мяч, тот отскакивал от стены, ударялся о землю, и участник игры через него перепрыгивал, а затем шел в конец очереди. Следующий за ним делал то же самое. Игрок, у которого не получалось перепрыгнуть, получал букву; проигрывал тот, кто собрал слово «лягушка». Зачем играть. Чтобы убить время — игра довольно долгая — и для общего физического развития.

Игры с самодельными предметами. Девочки



У девочек игр было меньше, зато проводили за ними целые часы. В основном девочки мастерили мягкие игрушки — чаще всего на уроках труда или в специальных кружках в Домах пионеров. Чтобы сшить игрушку, использовали журналы и книжки с выкройками изображений животных: нужно было все ровно вырезать и аккуратно сшить детали. Плели браслетики из бисера, вязали крючком салфетки. Играли в магазин: в качестве весов брали дощечку и камень, вместо гирек — камешки, деньгами служили разрисованные листочки бумаги, а «покупали» песок, траву, ракушки и тому подобное — все это заворачивалось в кулечки из газеты. Куда увлекательнее для многих девочек даже в поздние годы СССР были журнальные странички с бумажными куклами и одежками для них, которые нужно было вырезать и «надеть» на куклу, загнув «крючки». Но журнал выходил раз в месяц, и те из девочек, кто хорошо рисовал, делали таких кукол и гардероб для них сами — к «художницам» выстраивалась целая очередь из желающих заполучить такую же куклу с одежками, и нередко юные дизайнеры становились потом настоящими. Конечно, шили и вязали одежду и на «живых» кукол — разновидность игры в дочки-матери — кажется, единственной все еще актуальной и сегодня.

Ножички Как играть. В «ножички» играли минимум двое, но веселее — хотя бы втроем. Сначала участники игры чертят на земле круг и делят его по числу игроков. Затем каждый из игроков по очереди бросает ножичек (разными способами, чаще всего — с плеча) на территорию соперника, стараясь отвоевывать у того как можно больше земли. Ножик можно было бросать в песок или землю; если он падал, ход переходил к сопернику. Если же игрок попадал в свою область — такое происходило, когда у соперника оставалось мало земли, — территория отрезалась у первого и переходила ко второму вместе с ходом. Игра была известна под разными названиями, среди которых «земля», «скамейки» (ножики бросали в деревянную скамью), «города» и т. д. Зачем играть. «Ножички» развивали меткость и осторожность.

Резиночки Как играть. В резиночки играли девочки, но вокруг всегда собиралась стайка наблюдающих за игрой мальчишек. Она была невероятно популярной с середины прошлого века до самого начала нулевых. Едва заслышав звонок на большую перемену, бежали на площадку играть в резиночки. Требовались лишь несколько метров упругой резинки и не меньше трех девочек. Двум, стоявшим друг напротив друга, резиночку натягивали вокруг ног (первый уровень — по щиколотки, последний — на талии), третья прыгала, дальше менялись. Играли и парами. Выигрывала та из девочек или пар, которая, не ошибившись и выполнив все требуемые упражнения (бегунки, ступеньки, бантик, конвертик, кораблик), проходила последний и самый сложный уровень, когда резинка была натянута уже на талии. Зачем играть. «Резиночки» — идеальный набор упражнений для физического развития: вестибулярного аппарата, мышц ног — и отлично способствуют развитию внимательности и терпеливости.

Слон Как играть. «Слона» еще называли «чехарда» или «куча-мала»: для этой очень популярной игры не требовалось инвентаря или особых умений, только веселое настроение и как можно больше участников. Игроки разбивались на две команды: участники первой, держась друг за друга и наклоняясь, создают «спину слона». Они должны, выдержав нагрузку, пройти несколько шагов. Если «слон» развалится, команда проиграет. Игроки из второй команды лезут на «спину слона» и стараются удержаться, пока он шагает. Игроки-«всадники» даже разбегаются, чтобы запрыгнуть дальше, так как, очутившись на «спине», следует оставаться ровно в том же положении. Если кто-то из «всадников» упадет, команда проиграет и станет «слоном». Зачем играть. Ради веселья: «Слон» считается самой заводной из игр советских детей. Но и своеобразно развивает мышление и командный дух: секрет успеха в том, чтобы ставить самых высоких игроков в хвосте, так как на них труднее запрыгнуть; еще тех, кто послабее, нужно накрывать более сильными, ведь соперники попытаются посадить как можно больше противников на слабого, чтобы заставить его упасть.

Фанты Как играть. В эту девчачью игру мальчишки играли редко. Разновидностей фант было множество — вот классический способ. Все участники отдавали ведущему по одному личному предмету, после этого каждый из игроков писал на листке бумаги какое-нибудь задание. Листочки собирали и перемешивали — ведущий наугад вытягивал сначала чей-то предмет, потом — записку. Обладатель выпавшего предмета должен был выполнить задание, написанное на листке. Игрокам приходилось держать в уме, что, если их задание будет неприятным или чересчур сложным, оно может достаться им самим. Зачем играть. Игра развивала воображение и учила мыслить нестандартно: все старались, всем хотелось, чтобы играть было интересно и весело.

Царь горы Как играть. Игра из разряда любимых зимних развлечений: для «Царя горы» требовалась снежная горка (летом играли на пляже). Нужно было захватить и удержать «гору». Сначала все лезли на горку, и тот, кому удавалось первым занять вершину, кричал: «Я — царь горы!» Остальные участники штурмовали горку, пытаясь сбросить «царя», и в результате появлялся новый «царь». Игру можно было усложнить, разделившись на команды защитников и атакующих и выполняя задачу в обговоренное время. Несмотря на азартность игры, соперники помнили о правилах: нельзя было отталкивать других ногами, чтобы избежать травм. Зачем играть. Для общего физического развития, укрепления здоровья на свежем воздухе, особенно в зимнее время, а в случае с командной игрой — для формирования умения работать в команде.