В путешествие мечты. «Пятёрочка» назвала победителя акции «Большие Гастролли»

«Пятёрочка» подвела итоги акции «Большие Гастролли», которая проходила этой весной во всех магазинах торговой сети, в том числе и в Краснодарском крае. Портал Юга.ру разузнал все подробности о том, как проходила акция и кто стал ее победителем.

Главный приз — семейное путешествие в Дубай в парк развлечений Motiongate Dubai — выиграл Даниил Кесарев из Москвы. Он набрал более 400 голосов в караоке-конкурсе в приложении «Тролли.Караоке» за исполнение песни «Стыцамен» Ивана Дорна.

Даниилу шесть лет, он увлекается спортом и музыкой, учится игре на скрипке и фортепиано, очень любит петь. По словам мамы Ульяны, он демонстрирует абсолютный музыкальный слух с самого раннего детства. Всех персонажей «Троллей», особенно Розочку и Цветана, семья Кесаревых полюбила сразу после просмотра первой части анимационного фильма.

Ульяна Кесарева также рассказала, что, когда узнали о конкурсе «Пятёрочки», сразу решили участвовать: «Собирали коллекцию игрушек и карточек из "Пятёрочки", Даня их сам сканировал в приложении. Каждая новая карточка становилась целым событием! Очень рады победе и счастливы, что "Пятёрочка" подарила нам такую удивительную возможность! В парк развлечений мы обязательно поедем всей семьей — как только откроют границы».