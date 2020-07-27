В путешествие мечты. «Пятёрочка» назвала победителя акции «Большие Гастролли»
«Пятёрочка» подвела итоги акции «Большие Гастролли», которая проходила этой весной во всех магазинах торговой сети, в том числе и в Краснодарском крае. Портал Юга.ру разузнал все подробности о том, как проходила акция и кто стал ее победителем.
Главный приз — семейное путешествие в Дубай в парк развлечений Motiongate Dubai — выиграл Даниил Кесарев из Москвы. Он набрал более 400 голосов в караоке-конкурсе в приложении «Тролли.Караоке» за исполнение песни «Стыцамен» Ивана Дорна.
Даниилу шесть лет, он увлекается спортом и музыкой, учится игре на скрипке и фортепиано, очень любит петь. По словам мамы Ульяны, он демонстрирует абсолютный музыкальный слух с самого раннего детства. Всех персонажей «Троллей», особенно Розочку и Цветана, семья Кесаревых полюбила сразу после просмотра первой части анимационного фильма.
Ульяна Кесарева также рассказала, что, когда узнали о конкурсе «Пятёрочки», сразу решили участвовать: «Собирали коллекцию игрушек и карточек из "Пятёрочки", Даня их сам сканировал в приложении. Каждая новая карточка становилась целым событием! Очень рады победе и счастливы, что "Пятёрочка" подарила нам такую удивительную возможность! В парк развлечений мы обязательно поедем всей семьей — как только откроют границы».
Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:— Благодаря нашей акции «Большие Гастролли» миллионы семей весело проводили время в самоизоляции, исполняя любимые песни или вместе играя в настольную игру. На караоке-конкурс в мобильном приложении «Тролли. Караоке» откликнулось огромное количество пользователей, и нам приятно сейчас чествовать победителя. Надеюсь, что семья Кесаревых совсем скоро отправится в путешествие и оно принесет им много незабываемых, ярких впечатлений!
Участники загрузили на сайт акции почти 15 тыс. видеозаписей. После модерации участие в конкурсе приняло свыше 6 тыс. выступлений.
Напомним, акция «Большие Гастролли» стартовала в канун премьеры продолжения истории об отважных троллях — «Тролли. Мировой тур». По условиям, за каждые 555 рублей в чеке покупатели получали 3D-карточку с изображением персонажа.
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В поддержку акции «Пятёрочка» запустила мобильное приложение «Тролли. Караоке» — его скачали более 2 млн раз. Отсканировав с его помощью карточку, пользователь получал доступ к караоке-мелодиям известных европейских и русских хитов.
При этом в приложении можно было не только петь в караоке, но и записывать видео своих выступлений, сохранять эти ролики, делиться ими в социальных сетях, а также вызывать своих друзей на караоке-баттлы и получать призы за победу в них. Эффектным бонусом стали забавные АR-маски [технология дополненной реальности — Юга.ру] — на время выступления они превращали пользователей в милейших троллей.
Полный список победителей опубликован на сайте «Больших Гастроллей».
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