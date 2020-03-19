Веселые тролли поют песни и зовут в Дубай: в «Пятёрочке» стартовала новая акция

В канун российской премьеры анимационного фильма «Тролли. Мировой тур» — новой истории о маленьких поющих и танцующих существах — в магазинах сети «Пятёрочка» стартовала новая акция «Большие Гастролли». Кто такие тролли и как в итоге попасть в Дубай, разобрался портал Юга.ру.

За каждые 555 рублей в чеке гостям всех «Пятёрочек» выдают 3D-карточки с яркими портретами героев фильма. Эти карточки можно просто собирать, хотя намного веселее с их помощью участвовать в розыгрыше призов — акция действует до 4 мая 2020 года включительно. Рассказываем, что и как нужно делать.

Собери всех троллей Всего в коллекции «Большие Гастролли» 24 подарочные 3D-карточки с троллями. Для их удобного хранения можно купить специальный альбом. К нему, кстати, прилагается настольная игра — отличная идея для семейного досуга.

Быстрее собрать всю коллекцию помогут товары партнеров акции — за их покупку выдают дополнительные карточки.

Важно! Упаковка для карточек соответствует современным экологическим требованиям и подлежит вторичной переработке — ее можно сдать в пункт приема вторсырья.

Вместе с карточками персонажей фильма покупатели получают виртуальные наклейки — их начисляют в личном кабинете «Выручай-карты». Каждые пять таких наклеек дают возможность приобрести милую плюшевую игрушку-брелок в виде одного из троллей со скидкой более 60%. Можно выбрать любимого героя — веселую Розочку, серьезного Цветана, яркого Брюлика, необычного Купера — или собрать их всех.

Призовое караоке Спеть в караоке и оказаться в дубайском парке Троллей? Все возможно, если принять участие в караоке-баттле «Больших Гастроллей». Для любящих петь и весело проводить время «Пятёрочка» разработала бесплатное мобильное приложение «Тролли. Караоке» (доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay, без встроенных покупок).

В приложении можно не только петь в караоке, но и записывать видео своих выступлений, сохранять эти ролики, делиться ими в социальных сетях, а также вызывать своих друзей на караоке-баттлы и получать призы за победу в них. Чтобы активировать одну караоке-мелодию из списка, нужно отсканировать 3D-карточку с помощью приложения. Чем больше отсканированных карточек, тем больше доступных песен. Эффектный бонус — возможность применять разные забавные АR-маски [технология дополненной реальности — Юга.ру], чтобы на время выступления превращаться в милейших троллей.