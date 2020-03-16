Новые парки и благоустройство соцобъектов. Тбилисский район подвел итоги-2019

11 марта глава Тбилисского района Евгений Ильин отчитался об итогах 2019 года. Портал Юга.ру рассказывает главное из доклада и показывает, как его слушали жители района. Открытую сессию совета Тбилисского района провели в районном Доме культуры. Руководитель Региональной энергетической комиссии и краевого департамента цен и тарифов Сергей Милованов сообщил, что Тбилисский район поднялся с 34 на 10 место в крае по эффективности работы органов местного самоуправления.

Затем главврач центральной районной больницы Юрий Сосновский подробно рассказал о работе ее коллектива в 2019 году. Также спикеры отвечали на вопросы жителей о распределении земель под пастбища, стоимости профосмотров в районной больнице, датах запуска шоколадной фабрики и решении открыть новый парк вместо благоустройства старого кладбища. По итогам сессии работу районной исполнительной власти депутаты оценили удовлетворительно.

Ключевым стало выступление главы района Евгения Ильина. Он рассказал о том, что юбилейный для Тбилисского района 2019 год прошел под знаком соцобъектов — в населенных пунктах реставрировали старые и открывали новые. 85 лет исполнилось району и 190 лет — подвигу казачьей сотни Андрея Гречишкина, которая 14 сентября 1829 года предотвратила вторжение 2 тыс. горцев на Кубань у реки Зеленчук. Все казаки погибли. Самое важное из 40-минутного доклада главы района Евгения Ильина портал Юга.ру публикует ниже.

Общественное пространство и культура В 2019 году в Тбилисском районе отремонтировали сразу три парка. Капремонт двух зеленых зон — в станице Ловлинской и хуторе Северокубанском — провели по программе «Комфортная городская среда» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По инициативе ЗСК и администрации Тбилисского поселения реконструировали парк 30 лет Победы. В 2020 году планируется начать реконструкцию парка имени Семыкина, а в 2021 году — парков в Геймановской и Алексее-Тенгинской.

Открытие ДК после капремонта: в хуторе Северокубанском

В Доме культуры поселка Сахарного завода отремонтировали кровлю. В 2019 году творческие коллективы района участвовали в 113 краевых, региональных, всероссийских, районных фестивалях и конкурсах. В библиотеках района за год прошло 1438 мероприятий. В 2019-м в книжные фонды поступило более 2,5 тыс. экземпляров литературы, а в районе выпустили книгу «У Волчьих ворот», посвященную подвигу сотни казаков Андрея Гречишкина.

Школы и детские сады По нацпроекту «Образование» в 2019 году четыре школы района (№ 4, 6, 7, 10) открыли учебные центры «Точка роста». В них дети работают с современной техникой — от квадрокоптеров до 3D-принтеров. За счет того же нацпроекта приобрели учебные кабинеты химии и биологии для учеников школ № 2 и 5, оборудование стоило более 5 млн рублей.

За последние 4 года районный бюджет выделил на ремонт образовательных учреждений 78 млн рублей

За счет краевого и районного бюджетов провели капремонт ловлинской школы № 15, были отремонтированы спортивные залы в школах № 9 и 14 (в п. Октябрьском и х. Песчаном). Теперь спортзалы всех школ района отремонтированы и соответствуют нормам. В ушедшем году район получил пять школьных автобусов. Они перевозят учеников школ № 2, 4, 6, 8 и 15. В 2019-м детсад № 14 «Ласточка» в Тбилисской расширили на 60 мест. Помимо возведения пристройки отремонтировали старое здание детского сада, благоустроили прилегающую территорию, купили новое оборудование, мебель и игрушки. Проведен капремонт систем отопления и канализации в детсаду № 8 «Солнышко» станицы Алексее-Тенгинской. В детском саду № 15 «Светлячок» в Тбилисской отремонтировали отопление и установили уличное освещение. В Тбилисском районе — активная молодежь. Для нее район регулярно проводил мероприятия — от интеллектуального турнира «Игры разума», КВН и киберфутбола до игры «Марш Бросок», смен в «Ласточке» и фотоконкурса «Живи ярко». Спорт Еще в начале 2018-го в Тбилисском районе не было спортивных комплексов. Теперь их два — «Олимп» и «Юниор», последний построен в 2019 году на территории школы № 1 в Тбилисской. Его возвели на деньги краевого и местного бюджетов. В 2019 году в станице Алексее-Тенгинской построили и скоро сдадут в эксплуатацию спортивную многофункциональную площадку с уличными тренажерами и воркаутом. Стоимость площадки — 4,6 млн рублей. В 2020-м подобную площадку планируют построить в Песчаном сельском поселении. Также в 2020 году в районе намерены строить первый в Тбилисской центр единоборств. Создавать центры единоборств в крае — инициатива губернатора.

Здравоохранение В районе впервые заработал компьютерный томограф. А в станице Нововладимировской построили офис врача общей практики. В июне 2019 года Тбилисская районная больница получила современную машину скорой помощи. Она приобретена в рамках соцпрограммы Каспийского трубопроводного консорциума. Евгений Ильин рассказал и о незавершенных проектах, в частности о недостроенном больничном комплексе. «Сейчас все судебные разбирательства завершены. Здание полностью обследовано, готов обновленный проект — он на госэкспертизе. Стройка возобновится уже в этом году. Завершить ее планируется в 2021 году. В этом вопросе большую поддержку оказало краевое руководство», — отметил Ильин. Экономика Тбилисский район первым в крае стал проводить свой муниципальный инвестфорум, который в 2019 году прошел уже в третий раз. Всего на них представили 61 проект на 800 млн рублей, благодаря чему в муниципалитете создано 300 рабочих мест и новые производства.

На финальной стадии создание нового предприятия с нуля — это фабрика фигурного шоколада, проект которой был подписан на площадке Сочинского форума в 2019 году.

Финансовые подробности смотрите здесь: Всего консолидированная доходная часть по муниципальному образованию была исполнена в объеме 1 млрд 460 млн рублей, или 100% от плановых назначений. Профинансировано расходных обязательств на сумму 1 млрд 470 млн рублей. Расходная часть бюджета исполнена более чем на 97%. По итогам 2019 года район получил более 212 млн рублей субсидий по краевым и федеральным программам, это больше, чем в 2018-м, на 38%. По итогам прошлого года поселениям оказано помощи на сумму 9 млн рублей. Большим спросом среди предпринимательского сообщества пользуется «Центр поддержки предпринимательства». За год он предоставил более 1 тыс. услуг субъектам малого и среднего бизнеса. По этому показателю в течение нескольких лет тбилисский центр — в лидерах среди муниципальных предпринимательских центров края. В этом году центром оформлено 64 пакета документов на субсидии суммарно более чем на 27 млн рублей.

Сельское хозяйство Сельским хозяйством в районе занимаются более 18 тыс. субъектов. В 2019 году район собрал 326 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом кукурузы и увеличил валовой сбор подсолнечника, сои, сахарной свеклы.

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В 2019 году на 1089 голов выросло поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах (всего — 17 тыс. 285 голов). Производство молока выросло до 48 тыс. тонн. Районная администрация постоянно контролирует развитие малых форм хозяйствования, поддерживает фермеров и личные подсобные хозяйства. За год администрация предоставила подсобным хозяйствам 578 га под пастбища, огороды и сенокосы. В работе еще свыше 200 га земли для жителей.

Финансовые подробности сельхозотрасли смотрите здесь: Хозяйствами всех форм собственности за год куплено 102 единицы новой сельхозтехники более чем на 300 млн рублей. Представителям малых форм хозяйствования из краевого бюджета выплачено более 20 млн рублей субсидий. Всего с 2016 года малым формам хозяйствования выдано свыше 73 млн рублей субсидий. Тбилисский район стал первым в крае по привлечению грантов. В 2019 году восемь глав КФХ Тбилисского района стали победителями краевых конкурсных отборов и привлекли грантов на 20 млн рублей.

Дороги За год в районе отремонтировали 19 км асфальтовых дорог: 11 км из них — в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 8 км — за местные средства. 100 км гравийных дорог отремонтировано на бюджеты сельских поселений. Новые дороги появились в Тбилисском, Ванновском, Геймановском и Ловлинском сельских поселениях. В Тбилисской обустроены тротуары на трех участках. Этим населенным пунктам, а также Нововладимировскому и Алексее-Тенгинскому поселениям на ремонт дорог в 2020 году министерство транспорта и дорожного хозяйства края выделило 40 млн рублей.

Водоснабжение Район заменил более 5% ветхих водопроводных сетей. В Алексее-Тенгинском, Ванновском, Геймановском и Тбилисском поселениях заменили по 7% ветхих сетей. В 2019 году в районе установили пять новых водонапорных башен. По краевой программе «Развитие ТЭК и ЖКХ» были отремонтированы скважины в селе Ванновском, в хуторах Северин, Песчаном и Северокубанском. По той же программе на 2020 год краевой бюджет выделит средства на ремонт скважин в хуторе Веревкин, селе Ванновском и станице Тбилисской. Газ Сегодня обогревать свои жилища газом могут 94% жителей района. За год в Ванновском и Алексее-Тенгинском поселениях построили новые котельные для важных соцобъектов — школ и детсадов. Раньше их грели менее экономичные старые котлы на жидком топливе. В 2020 году планируется построить еще три такие же блочно-модульные котельные — две в станице Геймановской и одну в хуторе Марьинском. Жилищная политика 12 молодых семей района получили в 2019 году сертификаты на улучшение жилищных условий на 7,5 млн рублей по госпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». Деньги выделены из федерального, краевого и районного бюджетов. Еще 11 молодых семей получили сертификаты на жилье на сумму 6 млн рублей. Средства сертификатов можно будет потратить на приобретение или строительство жилья.

В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы предоставлен сертификат одной семье по категории «вынужденных переселенцев» на сумму 1,9 млн рублей. Администрацией района в 2019 году предоставлены земельные участки 25 многодетным семьям и 14 жителям района с ограниченными возможностями здоровья. Всего 6 га земли. Транспорт Тбилисский район первым среди муниципалитетов края полностью заменил бумажные проездные на электронные. Льготные карты работают с ноября 2019-го. Также Тбилисский район первым на Кубани после Краснодара запустил автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте на всех городских и пригородных маршрутах. Это увеличило собираемость платы за проезд более чем на 17%.