На Кубани снова побили рекорд по сбору урожая зерна
Аграрии Краснодарского края, несмотря на дождливый июль, собрали более 10,4 млн тонн зерна, что на 50 тыс. тонн больше прошлогоднего результата
«Даже погода не помешала очередному кубанскому рекорду — 10,4 млн тонн зерна. Передовики — Тбилисский, Брюховецкий и Новокубанский районы», — написал в своем твиттере губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона поблагодарил всех аграриев за работу в полях без праздников и выходных.
Кубанские аграрии одними из первых в России начали сбор урожая зерновых. От непогоды пострадали посевы отдельных хозяйств, но в целом на результаты это не повлияло. В передовых районах урожайность составила 72-76 ц/га при среднекраевом показателе 64,1 ц/га, сообщает пресс-служба администрации края.
В 2017 году на Кубани был побит рекорд предыдущих лет: аграрии собрали 10,364 млн тонн зерна, урожайность составила 63,3 ц/га.
«Мы впереди планеты всей: 10,364 млн тонн собрано в 2017 году, на 212 тыс. тонн больше, чем в 2016-м. Это заслуга всех наших сельхозтоваропроизводителей», — комментировал Кондратьев.
Краснодарский край почти каждый год улучшает свои показатели по сбору зерновых культур. Так, в 2013-м собрали 8,2 млн тонн зерна, а уже в 2015-м более чем на 1 млн больше — около 9,4 млн тонн.
В 2008 году Юга.ру сообщали, что власти края поставили задачу сельхозпредприятиям к 2020 году довести урожай зерна до 10 млн тонн. В 2016-м аграрии снова улучшили показатели прошлых лет, собрав 10,1 млн тонн урожая и выполнив задачу раньше срока.
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